Россияне стали чаще продавать «молодые» машины

В 2021 году россияне стали в полтора раза чаще продавать автомобиле возрастом до года. Каждый пятый подержанный автомобиль в продаже на сервисе «Авто.ру» был не старше пяти лет.

Рост продаж «свежих» автомобилей спровоцирован резким скачком цен. Часто машины с пробегом оказывались дороже, чем в момент покупки несколько лет назад, поэтому их можно было выгодно продать, сообщили аналитики агентству «Прайм».

Больше остальных такие машины перепродают дилеры: суммарно на машины до пяти лет приходится почти 40% дилерских объявлений.

«Одна из причин, почему дилеры размещают больше свежих машин, чем другие продавцы, — trade-in, основной источник пополнения складов автосалонов. Зачастую собственникам выгоднее обменять свой свежий автомобиль по такой программе, чем самостоятельно продавать его и идти за новым», – пояснил руководитель группы исследований и клиентской аналитики в «Авто.ру» Алексей Муханов.

При этом «молодые» автомобили от собственников за последние пять лет стали продаваться вдвое реже, а доля машин до года упала до 0,2%, уточняется в исследовании.

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