Маркетплейс YouTravel.me запустил мобильное приложение

Маркетплейс авторских путешествий YouTravel.me запустил новое мобильное приложение, позволяющее смотреть, кто уже едет в тур и напрямую общаться с организаторами поездок.

В приложении представлены основные функции сайта, вроде фильтрации и персонального подбора путешествия. Пользователи также могут смотреть, кто уже едет в путешествие и задавать вопросы организаторам и гидам. Больше 4 200 организаторов готовы ответить на любые вопросы о поездках. Также доступна опция подарочного сертификата.

В обновленном приложении можно отследить количество оставшихся мест, забронировать интересующие программы и оплатить их онлайн. Кроме того, зарегистрированные пользователи смогут создавать свои wish-листы для вдохновения предстоящих поездок и заранее узнавать о старте продаж самых интересных программ.

О YouTravel.me

YouTravel.me — это маркетплейс авторских путешествий в небольших группах. Проект запустили в 2018 году. Сейчас это глобальное сообщество, где больше 10 000 путешественников открывают для себя новые направления вместе с 4200 экспертами. На сайте представлено больше 16 000 авторских путешествий в 90 стран мира.