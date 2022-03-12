Депутат Госдумы назвал действия YouTube «зачисткой» российских контент-мейкеров

Депутат Госдумы РФ назвал действия YouTube по запрету монетизации контента в России «зачисткой» блогеров. По мнению члена фракции «Единая Россия» Антона Горелкина, видеохостинг устраивает «искоренение всего русскоязычного контента».

Отношение к действиям YouTube в отношении российских блогеров и русскоязычного контента депутат Госдумы РФ Антон Горелкин выразил в своем Telegram-канале.

«Логику действий, которые YouTube предпринимает в отношении российских контент-мейкеров, можно назвать одним словом – зачистка (или, если угодно, геноцид). От борьбы с российскими телеканалами платформа перешла к искоренению всего остального русскоязычного контента», – написал Горелкин.

10 марта YouTube полностью приостановил монетизацию контента в России. Блогеры и контент-мейкеры перестанут получать доход от всех функций. Это включает подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».

11 марта пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу заявил, что платформа «немедленно начинает» блокировку каналов российских государственных СМИ.

«По всей вероятности, следующим шагом, на который рассчитывает видеохостинг, должна стать его блокировка в РФ», – отметил Горелкин.

По мнению Горелкина, у российских блогеров есть отечественные альтернативы YouTube, куда они могут перенести свои проекты.

Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин является членом фракции «Единая Россия». Горелкин является одним из авторов законопроекта об ограничении на иностранное влияние в интернет-сервисах, признанных значимыми в России. К таким сервиса относится, например, «Яндекс».

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