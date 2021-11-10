YouTube отключит отображение счетчика дизлайков под видео

Зрители на YouTube перестанут видеть количество дизлайков под видео. Видеохостинг отключит эту опцию в скором времени. Отметку «не нравится» можно будет ставить по-прежнему, но их количество сможет видеть только автор контента.

О нововведении Google сообщила в своем официальном блоге.

К решению отключить отображение счетчика дизлайков под видеороликами YouTube пришла после проведенного летом эксперимента. Его суть состояла как раз в том, чтобы позволить пользователям ставить отметки «не нравится», но скрыть от них их количество. В результате, сообщили в Google, дизлайков стало меньше.

«Во время эксперимента некоторые зрители сообщили нам, что число отметок “Не нравится” помогает им принимать решение о просмотре видео. Мы понимаем это, но в то же время считаем, что скрытие счетчика принесет пользу всему сообществу YouTube. [...] Это лишь один из шагов на пути борьбы с необоснованным негативом, с которым сталкиваются авторы», – говорится в сообщении Google.

В ходе эксперимента также выяснилось, что негативным атакам с дизлайками подвергаются в том числе новые и нишевые каналы. По сообщению Google, менее популярные авторы контента получают больше дизлайков, чем известные каналы.

Авторы смогут увидеть количество дизлайков в личном кабинете – творческой студии YouTube. В Google пояснили, что на отключение счетчика отметок «не нравится» «потребуется некоторое время», но работа в этом направлении уже ведется.

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