YouTube добавит раздел с индивидуальной подборкой видео для каждого пользователя

C 20 ноября YouTube запустит раздел For You с индивидуальной подборкой видео для каждого пользователя. Функция тестировалась пару месяцев. Она похожа на механизм TikTok —ролики будут предлагаться на основе истории просмотров.
Перед запуском YouTube предложил авторам контента настроить параметры раздела. Они смогут определить длинные видео, короткие ролики или трансляции будут показываться там. Кроме того, авторы смогут включить все записи или только последние. Это поможет точнее адаптировать предложения под предпочтения аудитории.
YouTube перестанет показывать рекомендации пользователям, которые отключили сохранение истории просмотров. На главной странице останутся только строка поиска и боковое меню. Изменения начали внедрять 8 августа, их распространят на всех пользователей в течение нескольких месяцев. В компании объяснили, что функция направлена на тех, кто предпочитает искать ролики, а не просматривать рекомендации.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как не слить бюджет на блогеров: тонкости инфлюенс-маркетинга
- 2 5 неочевидных замен Youtube для бизнеса
- 3 Как пара ученых из Обнинска зарабатывает $100 тыс. в месяц на детском контенте в YouTube
- 4 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
- 5 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
ВОЗМОЖНОСТИ
12 ноября 2023
12 ноября 2023