YouTube добавит раздел с индивидуальной подборкой видео для каждого пользователя

C 20 ноября YouTube запустит раздел For You с индивидуальной подборкой видео для каждого пользователя. Функция тестировалась пару месяцев. Она похожа на механизм TikTok —ролики будут предлагаться на основе истории просмотров.

Перед запуском YouTube предложил авторам контента настроить параметры раздела. Они смогут определить длинные видео, короткие ролики или трансляции будут показываться там. Кроме того, авторы смогут включить все записи или только последние. Это поможет точнее адаптировать предложения под предпочтения аудитории.

YouTube перестанет показывать рекомендации пользователям, которые отключили сохранение истории просмотров. На главной странице останутся только строка поиска и боковое меню. Изменения начали внедрять 8 августа, их распространят на всех пользователей в течение нескольких месяцев. В компании объяснили, что функция направлена на тех, кто предпочитает искать ролики, а не просматривать рекомендации.

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