C 20 ноября YouTube запустит раздел For You с индивидуальной подборкой видео для каждого пользователя. Функция тестировалась пару месяцев. Она похожа на механизм TikTok —ролики будут предлагаться на основе истории просмотров.

YouTube добавит раздел с индивидуальной подборкой видео для каждого пользователя