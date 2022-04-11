5 неочевидных замен Youtube для бизнеса

Павел Акмурзаев, исполнительный директор Ассоциации цифровой трансформации, поделился списком из пяти отечественных замен Youtube для бизнеса, к которым стоит присмотреться. В нем нет Rutube, видеосервисов VK, «Дзена» и других общеизвестных площадок.

Разговоры о потенциальной блокировке Youtube на территории России не утихают. А это значит, что компаниям, которые использовали видеохостинг как файлообменник (или выкладывали ваши ролики с доступом «по ссылке», чтобы позже встроить в сайт), то самое время скачать ваши ролики с Youtube и озадачиться поиском адекватной ему замены для подходящих целей.

Содержание:

ToxicBurn

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Что это?

Самая очевидная из неочевидных замен Youtube. Российский видеохостинг, который неплохо дублирует известную площадку, избегая при этом недостатков более известных аналогов (хостинг не перегружен рекламой, а контент не пестрит политическими видео всех мастей).

Есть система монетизации контента (начинается на отметке 1000 просмотров в день), есть возможность встраивать ролики в свой сайт.

Почему может пригодиться?

Подойдет для тех, у кого невысокие требования к сервису для видео.

Стоимость

Бесплатно.

Vimple

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Что это?

Идеальное по своей простоте решение. После загрузки ролика пользователь получает ссылку, которую можно поставить на сайт.

При этом сервис предлагает ряд маркетинговых инструментов: от размещения прямо на видео кнопки с призывом к действию до организации телефонного разговора с клиентом, который смотрит ваш ролик.

Почему может пригодиться?

Подойдет тем, чьи задачи для видео чуть сложнее, чем просто их выложить.

Стоимость

Сервис предлагает ряд тарифов стоимостью от 510 до 2780 рублей. Но предупреждает, что при минимальном тарифе будет показывать рекламу.

Есть бесплатный пробный период.

Boomstream

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Что это?

Заточенный под образовательные курсы видеохостинг с заточенным под них же функционалом. Например, есть интеграция с сервисами Smartwebinar, Bizon365, GetCourse, Tilda, Timepad.

Из особо приятного: оплата услуг платформы происходит по фактически использованным ресурсам занимаемого дискового пространства и трафика.

Кроме того, сервис позволяет создать платный доступ к контенту, что делает решение оптимальным выбором для тех же образовательных сервисов. Есть возможность защитить видео от скачивания и повесить логотип.

Почему может пригодиться?

Разработчики сервиса проделали неплохую работу и подготовили инструмент для тех, кто занимается онлайн-образованием.

Стоимость

Сервис предлагает целый ряд тарифов от 2500 до 8600 рублей ежемесячно.

CDNVideo

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Что это?

Не просто сервис, но целый конструктор видеосервисов, предлагающий полный цикл решений, которого вполне хватит, чтобы сделать собственный YouTube. Есть и трансляции потокового видео, и услуги транскодирования, и облачное хранилище для видео, и собственный HTML5-плеер.

Ну и «вишенка на торте» — функция генерации контента «Цифровой аватар», которая самостоятельно преобразует текст в видео с роботом-ведущим.

Почему может пригодиться?

У компании действительно широкий спектр предлагаемых решений, потенциально интересных как СМИ разных уровней, так и маркетологам.

Стоимость

Основная услуга компании — раздача трафика через сеть CDN, она тарифицируется пропорционально переданными гигабайтам. Если коротко, два часа просмотра видео пользователем будет стоить около рубля

Flussonic

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Что это?

Еще одна компания с целым спектром незаурядных решений для работы с потоковым видео. Например, она готова предоставить услуги по созданию собственного видеохостинга — то есть сделать заказчику собственный корпоративный Youtube.

Почему может пригодиться?

Основная задача компании — работа с потоковым видео. Кроме того, на сайте представлен ряд услуг по созданию сервисов видеонаблюдения.

Стоимость

Лучше обратиться к сайту компании — спектр услуг достаточно широк.

Фото на обложке: Shutterstock / ART PAL

Иллюстрации предоставлены автором.