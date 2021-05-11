Конкурентная борьба: YouTube создаст фонд на $100 млн для выплат авторам оригинального контента

YouTube создаст специальный фонд размером $100 млн для поощрения авторов оригинального контента на собственной площадке YouTube Shorts, пишет Techcrunch. Платить будут тем, кого больше смотрят.

Особенность YouTube Shorts Fund в том, что он не будет финансировать производство контента, а будет его просто поощрять – платить вознаграждение тем авторам, контент которых вызывает больший интерес пользователей. Программа рассчитана на 2021-2022 год.

Главное требование – контент должен быть оригинальным, то есть ранее не загруженным на площадки конкурентов YouTube, например, TikTok. Однако, компания пока не пояснила, каким образом будет определять его оригинальность. О подробностях программы YouTube планирует рассказать в «ближайшие три месяца» когда фонд будет запущен, сообщает Techcrunch.

Программа поощрения авторов существует в Snapchat – соцсеть платит по $1 млн в день за интересные видео на их платформе Spotlight. Похожая программа есть у TikTok – они планируют расширить его до $1 млрд в течение трех лет. RB.ru рассказывали, что Clubhouse запустил программу поддержки авторов – соцсеть будет платить по $5000 ежемесячно создателям аудиошоу.

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