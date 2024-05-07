YouTube тестирует перемотку видео на самое просматриваемое место. Сервис определяет его с помощью ИИ-технологий и данных о просмотрах ролика. Экспериментальное тестирование новой функции планируют закончить к 1 июня.

Видеохостинг YouTube начал тестировать перемотку видеоролика на самое просматриваемое место. Функция получила название Jump ahead.

Jump ahead основана на технологиях искусственного интеллекта и данных о просмотрах видеоролика. Чтобы перемотать видео на самый просматриваемый момент, пользователю нужно дважды кликнуть на ролик для перемотки и нажать всплывающую кнопку.

На данный момент функция работает только в США на смартфонах с операционной системой Android на английском языке и доступна только подписчикам YouTube Premium. Экспериментально тестирование функции планируют завершить к 1 июня.

Фото на обложке: JuliusKielaitis / Shutterstock