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YouTube тестирует перемотку видео на самое просматриваемое место

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

YouTube тестирует перемотку видео на самое просматриваемое место. Сервис определяет его с помощью ИИ-технологий и данных о просмотрах ролика. Экспериментальное тестирование новой функции планируют закончить к 1 июня.

YouTube тестирует перемотку видео на самое просматриваемое место

Видеохостинг YouTube начал тестировать перемотку видеоролика на самое просматриваемое место. Функция получила название Jump ahead.

Jump ahead основана на технологиях искусственного интеллекта и данных о просмотрах видеоролика. Чтобы перемотать видео на самый просматриваемый момент, пользователю нужно дважды кликнуть на ролик для перемотки и нажать всплывающую кнопку.

На данный момент функция работает только в США на смартфонах с операционной системой Android на английском языке и доступна только подписчикам YouTube Premium. Экспериментально тестирование функции планируют завершить к 1 июня.

Фото на обложке: JuliusKielaitis / Shutterstock

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