Youtube разместит рекламу во всех видео без прямого согласия их авторов

Youtube с 1 июня получит право самостоятельно и без прямого согласия авторов монетизировать их контент, размещая внутри роликов рекламу и получая доход от ее показа. Такое положение содержится в обновленных условиях пользования видеохостингом.

При этом сам пользователь не будет зарабатывать на монетизации.

Скриншоты условий пользований с сайта Youtube

Данные условия пользования начали действовать в ноябре 2020 года в США. В Google тогда заявили, что правила вскоре распространятся на авторов из других стран.

Кроме того, с 1 июня вступают новые правила налогообложения для авторов из России на Youtube. Если до 31 мая не подать в AdSense данные о доходах, то видеохостинг удержит налог в размере 24% от его суммы.

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