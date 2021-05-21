Youtube разместит рекламу во всех видео без прямого согласия их авторов

Youtube с 1 июня получит право самостоятельно и без прямого согласия авторов монетизировать их контент, размещая внутри роликов рекламу и получая доход от ее показа. Такое положение содержится в обновленных условиях пользования видеохостингом.
При этом сам пользователь не будет зарабатывать на монетизации.
Скриншоты условий пользований с сайта Youtube
Данные условия пользования начали действовать в ноябре 2020 года в США. В Google тогда заявили, что правила вскоре распространятся на авторов из других стран.
Кроме того, с 1 июня вступают новые правила налогообложения для авторов из России на Youtube. Если до 31 мая не подать в AdSense данные о доходах, то видеохостинг удержит налог в размере 24% от его суммы.
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