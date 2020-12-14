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Центр развития ИТ-образования МФТИ приглашает на мероприятия в честь юбилея

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

16 декабря Центр развития ИТ-образования МФТИ отмечает 10-летний юбилей. В честь этого события ЦРИТО подготовил мероприятия, в которых могут принять участие все желающие.

Центр развития ИТ-образования МФТИ приглашает на мероприятия в честь юбилея

Среди них:

  • браузерная игра-квиз с вопросами о программировании, которая позволит расширить свои знания в этой области;
  • задача TerraEvolution от «Роскосмоса» — создать алгоритм для автоматического поиска изменений состояния земной поверхности по разновременным снимкам со спутника;
  • встреча в формате Knowledge Café — подведение итогов уходящего года и обсуждение, какие знания и компетенции откроют широкие перспективы в будущем и какие специалисты будут востребованы через 10-20 лет.

Ранее в рамках юбилейных мероприятий прошёл открытый чемпионат по алгоритмическому программированию RuCode. На нём все желающие могли проверить свои силы в программировании, а затем разобрать задачи с ведущими тренерами ЦРИТО.

Мы уверены, в ближайшем будущем ИТ-подготовка станет неотъемлемой частью жизни любого человека, а умение программировать станет чем-то вроде изучения английского языка. Наша задача — дать людям все возможности для этого.
Алексей Малеев, директор по дистанционным программам МФТИ.

Подробная информация о мероприятиях на сайте

Фото на обложке: Freedomz/shutterstock.com

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