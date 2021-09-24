Компания основателя Look At Me по доставке горшечных растений Zammi объединилась с Germen

Компания по доставке горшечных растений Zammi основателя Look At Me Алексея Амётова объединилась с компанией по быстрой доставке цветов и растений Germen, сообщили RB.ru в Zammi. Компании объединили активы в соотношении 60/40% (Germen — 60%, Zammi — 40% в новой компании).

Ожидается, что слияние будет способствовать развитию объединенной компании в России и за рубежом. Компания продолжит работать на территории России под брендом Germen и будет активно развивать b2b-сегмент.

За пределами России компания будет работать под брендом Zammi и сконцентрируется на быстрой доставке букетов для b2c и b2b сегментов. Горшечные растения планируется ввести в ассортимент позже. В тестовом режиме Zammi запустится в 2022 году в Дубае, Лондоне и Париже. В качестве CEO возглавит объединенную компанию Антон Ануров.

Germen с 2015 года занимается доставкой букетов в сегментах b2b и b2c. В прошлом году Germen запустила также подписку на регулярную доставку букетов. Осуществляет доставку в течение двух часов с момента заказа. Как сообщил Антон Ануров, сейчас компания поднимает раунд инвестиций. До конца 2021 года планируется открыть доставку в Санкт-Петербурге.

Zammi была запущена основателем Look At Me и софтверной компании Setka Алексеем Амётовым в конце 2019 года и концентрировалась на доставке горшечных растений. По словам Алексея Амётов, в 2021 году компания инвестировала около 500 тыс. рублей в свою it-систему.

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