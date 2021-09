Компания основателя Look At Me по доставке горшечных растений Zammi объединилась с Germen

Компания по доставке горшечных растений Zammi основателя Look At Me Алексея Амётова объединилась с компанией по быстрой доставке цветов и растений Germen, сообщили RB.ru в Zammi. Компании объединили активы в соотношении 60/40% (Germen — 60%, Zammi — 40% в новой компании).

