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Занять ребенка станет проще: «ВКонтакте» разработала новое мини-приложение для детей и родителей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«ВКонтакте» объявила о запуске нового детского мини-приложения «Занимариум»: в нем есть мультфильмы, сказки, спектакли и видеоуроки. Сервис разработан с учетом пожеланий родителей, уточнили в пресс-службе социальной сети.

Занять ребенка станет проще: «ВКонтакте» разработала новое мини-приложение для детей и родителей

Контент разделен по рубрикам, например, есть специальная для подготовки ко сну. Также есть возможность выбирать ролики по длительности: 5-15, 15-30 или 30-60 минут. Ограничить ребенку время использования приложения можно с помощью пароля или таймера.

«Согласно нашему исследованию, родители занимают ребенка смартфоном в очередях, у врача или в транспорте. А еще – чтобы справиться с заботами о его братьях и сестрах или с домашними делами. При этом часто мамы и папы испытывают чувство вины, если дети проводят время за смартфоном “бездумно”, и поэтому хотят находить безопасные и полезные способы развлечений», – отметила руководитель группы продуктового маркетинга «ВКонтакте» Татьяна Воронцова.

«Занимариум» рассчитан на детей дошкольного возраста, находится в стадии тестирования и доступен для использования только со смартфона.

В «ВКонтакте» сегодня насчитывается 25 тысяч мини-приложений, уточнили в социальной сети.  

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Фото на обложке: пресс-служба «Вконтакте»

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