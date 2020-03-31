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Каждая пятая компания хочет сократить зарплаты — опрос

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

В условиях кризиса каждая пятая компания в России намерена урезать зарплаты сотрудникам. Каждая третья изменила кадровую политику. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

Каждая пятая компания хочет сократить зарплаты — опрос

По данным опроса, самый высокий уровень неопределенности сейчас в финансовом секторе, недвижимости, транспорте и сфере обрабатывающих производств. Оптимизм наблюдается в секторе энергетики и добычи ресурсов.

29% российских компаний оптимизировали фонд оплаты труда. Они перевели сотрудников на удаленку с меньшей зарплатой, сократили штат и зарплаты, а также перевели часть работников на контракты.

40% опрошенных планируют принять такие же меры в будущем.

Половина компаний рассматривает вариант снижения численности сотрудников примерно на 13%. Каждая пятая хочет урезать зарплаты.

Вопросы, которые тревожат бизнес больше всего, — возможное дальнейшее падение рубля, вероятность кассовых разрывов из-за падения выручки, рост цен на импортное сырье, материалы и оборудование, увеличение производственных затрат в России и снижение внутреннего спроса.

26% компаний заявили, что уже столкнулись с падением выручки. 44% прогнозируют ее снижение в будущем. 56% компаний отметили, что коронавирус повлияет на возможность исполнять обязательства по уже заключенным контрактам. 63% опрошенных заявили о риске банкротства.

В опросе приняли участие топ-менеджеры 500 компаний микро-, малого, среднего и крупного бизнеса различных отраслей.

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock

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