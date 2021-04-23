En+ построит завод по розливу питьевой воды на Байкале

Кирилл Билык
Основанная Олегом Дерипаской En+ создаст на берегу озера Байкал предприятие по розливу питьевой воды мощностью до 1 млрд литров в год. Об это сообщает РБК со ссылкой на заявление директора департамента производственной системы En+ Сергея Пономаренко.
En+ построит завод по розливу питьевой воды на БайкалеКирилл Билык
Штат завода составит 200-250 человек. Проект будет реализован при партнерстве En+ и ВЭБ.РФ, его стоимость составит €87,5 млн.
Предприятие планируется построить на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината после полной рекультивации земель, намеченной на 2023-2024 год.
БЦБК
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Фото: БЦБК.ИНФО / vk.comФото на обложке: sbelov / Depositphotos.com
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