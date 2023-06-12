АCG Acquisition Артема Волынца купит два бразильских рудника за $1 млрд

Зарегистрированная в Лондоне компания АCG Acquisition Артема Волынца за счет слияния с бразильской частной инвесткомпанией Appian Capital Advisory, владеющей месторождениями, приобретет сульфидно-никелевый рудник в Санта-Рита и медный рудник в Серроте. Сумма сделки — $1 млрд.
Бывший руководитель En+ Group (материнской компании Rusal Олега Дерипаски) и «ветеран российской металлургии», как называет Волынца Bloomberg, привлек для поддержки сделки глобальную горнодобывающую компанию Glencore и ряд автоконцернов.
Как и Glencore, в акционерный капитал АCG $100 млн инвестирует производитель в том числе электрокаров Stellantis (бренды Chrysler, FIAT и Peugeot), а PowerCo (аккумуляторное подразделение Volkswagen) внесет предоплату за никель — те же $100 млн. Аналогичную сумму добавит также горнодобывающий инвестфонд La Mancha Resource Capital.
Будущий владелец рудников предполагает, что никель будет пользоваться спросом не только на предприятиях Glencore, PowerCo и Stellantis, но и у других автопроизводителей.
«Эти высококачественные рудники позволят ACG стать предпочтительным поставщиком экологически чистых металлов для западных автопроизводителей электромобилей», — отметил Волынец.
Будучи компанией SPAC-формата (special purpose acquisition company, которая изначально предназначена для слияния с непубличной компанией для выхода последней на биржу), АCG Acquisition после сделки сменит назввание и станет ACG Electric Metals.
Акции ACG Acquisition на фоне новостей к вечеру 12 июня подросли на лондонской бирже на 6,37%.
Фото на обложке: Unsplash
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