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En+ Group размышляет о выводе международных активов Rusal в отдельную компанию

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

В пресс-службе En+ Group, владеющей UC Rusal, подтвердили, что руководство пересматривает стратегию в отношении алюминиевой компании и оценивают возможности вывода зарубежных активов в отдельную структуру.

En+ Group размышляет о выводе международных активов Rusal в отдельную компанию

Это происходит на фоне выхода в отставку главы совета директоров En+ лорда Грегори Баркера и независимого директора Джоан Макнотон.

Пока что это предварительные обсуждения, конкретный план не выработан и не вынесен на суд регулирующих органов.

Если руководство холдинга действительно примет решение о создании отдельной компании на базе международного бизнеса UC Rusal, то новой организации могут достаться глиноземные, бокситовые и алюминиевые активы в Африке, Австралии и Европе.

Предполагается, что среди владельцев и руководителей новой бизнес-структуры не будет россиян, и работать эта компания будет абсолютно независимо.

Обоими холдингами — En+ и UC Rusal — до 2019 года управлял их основатель Олег Дерипаска, но из-за персональных санкций бизнесмен вынужден был сократить долю в компаниях до уровня ниже контрольной.

Ранее на неделе миллиардер на заседании Красноярского экономического форума предрек «жесточайший кризис» российской финансовой системы в условиях санкций. 

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Фото на обложке: rafapress / Depositphotos

 

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