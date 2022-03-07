En+ Group размышляет о выводе международных активов Rusal в отдельную компанию

В пресс-службе En+ Group, владеющей UC Rusal, подтвердили, что руководство пересматривает стратегию в отношении алюминиевой компании и оценивают возможности вывода зарубежных активов в отдельную структуру.
Это происходит на фоне выхода в отставку главы совета директоров En+ лорда Грегори Баркера и независимого директора Джоан Макнотон.
Пока что это предварительные обсуждения, конкретный план не выработан и не вынесен на суд регулирующих органов.
Если руководство холдинга действительно примет решение о создании отдельной компании на базе международного бизнеса UC Rusal, то новой организации могут достаться глиноземные, бокситовые и алюминиевые активы в Африке, Австралии и Европе.
Предполагается, что среди владельцев и руководителей новой бизнес-структуры не будет россиян, и работать эта компания будет абсолютно независимо.
Обоими холдингами — En+ и UC Rusal — до 2019 года управлял их основатель Олег Дерипаска, но из-за персональных санкций бизнесмен вынужден был сократить долю в компаниях до уровня ниже контрольной.
Ранее на неделе миллиардер на заседании Красноярского экономического форума предрек «жесточайший кризис» российской финансовой системы в условиях санкций.
Фото на обложке: rafapress /
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