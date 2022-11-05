Один из крупнейших банков России – Сбербанк – подал в суд на одного из крупнейших мировых трейдеров сырья Glencore (Швейцария) в стремлении взыскать с британского подразделения Glencore Energy UK Ltd. долг в размере €117 млн по контрактам на поставку нефтепродуктов еще в марте 2022 года.

Сбербанк готовится отсудить у Glencore €117 млн за мартовскую поставку нефтепродуктов