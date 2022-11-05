Сбербанк готовится отсудить у Glencore €117 млн за мартовскую поставку нефтепродуктов

Один из крупнейших банков России – Сбербанк – подал в суд на одного из крупнейших мировых трейдеров сырья Glencore (Швейцария) в стремлении взыскать с британского подразделения Glencore Energy UK Ltd. долг в размере €117 млн по контрактам на поставку нефтепродуктов еще в марте 2022 года.
Документы поступили в арбитражный суд Москвы еще в конце октября, как выяснил «Интерфакс».
Речь идет о долге сразу по нескольким контрактам:
- о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии 4-11 марта 2022 года в размере €57,125 млн (а также неустойки на €1,112 млн),
- за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Словакии 4-10 марта 2022 года и 19-22 марта 2022 года в размере €57,630 млн (и неустойки на €1,092 млн).
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 6 декабря 2022 года.
Фото на обложке: Timon Stalder / Unsplash
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