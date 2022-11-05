Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Сбербанк готовится отсудить у Glencore €117 млн за мартовскую поставку нефтепродуктов

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Один из крупнейших банков России – Сбербанк – подал в суд на одного из крупнейших мировых трейдеров сырья Glencore (Швейцария) в стремлении взыскать с британского подразделения Glencore Energy UK Ltd. долг в размере €117 млн по контрактам на поставку нефтепродуктов еще в марте 2022 года.

Сбербанк готовится отсудить у Glencore €117 млн за мартовскую поставку нефтепродуктов

Документы поступили в арбитражный суд Москвы еще в конце октября, как выяснил «Интерфакс».

Речь идет о долге сразу по нескольким контрактам:

  • о выкупе будущей продукции от 22 октября 2020 года за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Венгрии 4-11 марта 2022 года в размере €57,125 млн (а также неустойки на €1,112 млн),
  • за поставку нефтяной смеси на границу Украины и Словакии 4-10 марта 2022 года и 19-22 марта 2022 года в размере €57,630 млн (и неустойки на €1,092 млн).

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 6 декабря 2022 года.

Фото на обложке: Timon Stalder / Unsplash

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Состояние и перспективы нефтегазовой отрасли России: возможности для бизнеса в сфере ТЭК
  2. 2 Стартовал прием заявок в акселератор Industrix
  3. 3 Гроссмейстер для бизнеса. Почему в корпорациях и стартапах растет спрос на аналитиков
  4. 4 Выстраиваем работу с командами в промышленной компании: опыт «Газпром нефти»
  5. 5 Фонд «Сколково» и группа «Россети» запускают конкурс инновационных проектов «Энергопрорыв»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ