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Рынок акций Зимбабве вырос на 600% с начала года на фоне обесценивания национальной валюты

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Рынок акций Зимбабве вырос на 600% с начала года на фоне стремительной инфляции и обесценивания национальной валюты – за последний месяц зимбабвийский доллар подешевел на 60%, а местный ЦБ в очередной раз поднял ключевую ставку – с 140% до 150%.

Рынок акций Зимбабве вырос на 600% с начала года на фоне обесценивания национальной валюты

Зимбабвийский доллар за последний месяц подешевел по отношению к доллару США на 60%. На фоне стремительного обесценивания национальной валюты местные жители стремятся сохранить свои сбережения и вкладывают их в акции – повышенный интерес к фондовому рынку привел к его росту на 600% с начала года. Об этом пишет Bloomberg.

Центральный банк Зимбабве в попытках побороть гиперинфляцию и удержать национальную валюту от полного обесценивания 6 июня повысил и без того самую высокую ключевую ставку в мире – с 140% до 150%. 

Биржа в столице Зимбабве Хараре показывает значительный рост – ключевой индекс ZSE All Share, который отслеживает динамику всех торгующихся на бирже компаний – 7 июня в предторговый период вырос на 11%. Капитализация всего фондового рынка Зимбабве достигла почти $2 млрд.

В 2022 году Зимбабве ввела золотые монеты как средство сбережения, а в 2023 году запустила обеспеченную золотыми слитками цифровую валюту.

Фото на обложке: Janusz Pienkowski / Shutterstock

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