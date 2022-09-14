Zmail и Zcal: Zoom разрабатывает собственные почту и календарь

Компания Zoom, специализирующаяся на видеоконференцсвязи и ставшая мегапопулярной в период пандемии, уже два года работает над собственным почтовым клиентом Zmail и календарем Zcal.
Об этом изданию The Information сообщил источник, «непосредственно знакомый с планами компании» обнародовать новинки на ноябрьской конференции для клиентов Zoomtopia.
Zmail и Zcal, кстати, не официальные названия сервисов, так их до публичного релиза называют некоторые сотрудники.
Миллионы людей присоединяются к онлайн-встречам с помощью приложения Zoom Video Communications, переходя по ссылкам на из цифровых календарей или почтовых служб… Microsoft и Google.
Для Zoom это серьезная уязвимость и риск потери клиентов, которым конкуренты методично рекламируют собственные сервисы для виртуальных встреч.
Избежать этих рисков и призваны новые Zmail и Zcal, которые были представлены пока только некоторым сотрудникам (даже не большинству персонала компании).
Руководство Zoom также надеется, что новые возможности повысят популярность и доходность компании. Они ощутимо снизились, если сравнивать с пиковым ростом в 2020 году.
За последний год акции Zoom упали примерно на 70%.
Фото на обложке: Unsplash
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