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Zmail и Zcal: Zoom разрабатывает собственные почту и календарь

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания Zoom, специализирующаяся на видеоконференцсвязи и ставшая мегапопулярной в период пандемии, уже два года работает над собственным почтовым клиентом Zmail и календарем Zcal.

Zmail и Zcal: Zoom разрабатывает собственные почту и календарь

Об этом изданию The Information сообщил источник, «непосредственно знакомый с планами компании» обнародовать новинки на ноябрьской конференции для клиентов Zoomtopia.

Zmail и Zcal, кстати, не официальные названия сервисов, так их до публичного релиза называют некоторые сотрудники.

Миллионы людей присоединяются к онлайн-встречам с помощью приложения Zoom Video Communications, переходя по ссылкам на из цифровых календарей или почтовых служб… Microsoft и Google. 

Для Zoom это серьезная уязвимость и риск потери клиентов, которым конкуренты методично рекламируют собственные сервисы для виртуальных встреч.

Избежать этих рисков и призваны новые Zmail и Zcal, которые были представлены пока только некоторым сотрудникам (даже не большинству персонала компании).

Руководство Zoom также надеется, что новые возможности повысят популярность и доходность компании. Они ощутимо снизились, если сравнивать с пиковым ростом в 2020 году.

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За последний год акции Zoom упали примерно на 70%.

Фото на обложке: Unsplash

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