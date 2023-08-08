Zoom будет собирать данные пользователей для обучения собственных ИИ-моделей. Обновленные условия пользования сервисом предполагают, что данные можно будет использовать в любых целях, в том числе делиться ими в разрешенном законодательством порядке.
Компания-владелец сервиса для видеоконференций Zoom обновила политику пользования ресурсом. Теперь Zoom имеет право собирать данные своих пользователей для обучения собственных ИИ-моделей, говорится в документе.
Zoom может поддерживать, обрабатывать данные, а также распространять и делиться ими в любых разрешенных законодательством целях. Это позволит сервису использовать контент для обучения алгоритмов и моделей искусственного интеллекта.
Ранее Google обновила политику конфиденциальности – компания будет использовать весь «общедоступный» контент для обучения своей нейросети Bard.
Фото на обложке: ymphotos /
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