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Zoom будет собирать данные пользователей для обучения собственных ИИ-моделей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Zoom будет собирать данные пользователей для обучения собственных ИИ-моделей. Обновленные условия пользования сервисом предполагают, что данные можно будет использовать в любых целях, в том числе делиться ими в разрешенном законодательством порядке.

Zoom будет собирать данные пользователей для обучения собственных ИИ-моделей

Компания-владелец сервиса для видеоконференций Zoom обновила политику пользования ресурсом. Теперь Zoom имеет право собирать данные своих пользователей для обучения собственных ИИ-моделей, говорится в документе.

Zoom может поддерживать, обрабатывать данные, а также распространять и делиться ими в любых разрешенных законодательством целях. Это позволит сервису использовать контент для обучения алгоритмов и моделей искусственного интеллекта.

Ранее Google обновила политику конфиденциальности – компания будет использовать весь «общедоступный» контент для обучения своей нейросети Bard.

Фото на обложке: ymphotos / Shutterstock

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