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Zoom перестал «подслушивать» клиентов

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Разработчики платформы для организации видеоконференций Zoom исправили ошибку клиента для macOS Monterey, из-за которой системный индикатор активности микрофона показывал, что приложение записывает звук после разъединения.

Zoom перестал «подслушивать» клиентов

В декабре прошлого года пользователи Zoom начали жаловаться на форуме сообщества на ошибку, которая проявлялась в некорректном срабатывании функции защиты конфиденциальности в macOS Monterey, которая предупреждает пользователей о том, что какая-либо программа использует микрофон в устройстве даже после завершения видеоконференции.

Фото: Zoom

Как передает The Verge, разработчики Zoom предприняли первые попытки исправить проблему еще в декабре — после появления первых жалоб. Была выпущена версия клиента 5.9.1, при этом на устройствах некоторых пользователей ошибка продолжила появляться.

Окончательно проблема была устранена в актуальной версии 5.9.3. В компании подчеркнули, что на самом деле звук не записывался и не передавался на ресурсы платформы, то есть фактического нарушения конфиденциальности пользователей не было.

Zoom уже имел проблемы с нарушениями политики конфиденциальности — в прошлом году сервису пришлось выплатить $85 млн своим клиентам за то, что он делился информацией о пользователях с Facebook, не предупредив их об этом.

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Фото на обложке: ymphotos / Shutterstock

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