СМИ: Марк Цукерберг поспособствовал блокировке TikTok в США

Гендиректор соцсети Facebook Марк Цукерберг в октябре 2019 года предупредил президента Дональда Трампа об угрозе со стороны китайских интернет-компаний для бизнеса США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Осенью 2019 года Цукерберг выступал с речью о свободе слова в Вашингтоне. В выступлении была строчка, указывающая на растущего конкурента Facebook, утверждает издание. Цукерберг рассказал студентам Джорджтауна, что TikTok не разделяет приверженности Facebook свободе слова и представляет собой риск для американских ценностей и технологического превосходства.

По данным газеты, ранее Цукерберг озвучивал эту мысль в кулуарах на встречах с официальными лицами и законодателями. На обеде в Белом доме глава Facebook сказал Дональду Трампу, что угроза от китайских технологических компаний более серьезная, чем регулирование деятельности американской соцсети.

Отмечается, что вскоре после встречи с Цукербергом американские законодатели начали расследование угрозы нацбезопасности со стороны TikTok. В августе 2020 года Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok». Также выдвинуто требование продать сервис американской компании. Сейчас основными претендентами на покупку TikTok являются Microsoft, Oracle и Twitter.

Представитель Facebook заявил CNBC, что Цукерберг никогда не поддерживал запрет сервиса TikTok в США.

«Он неоднократно заявлял, что главными конкурентами технологических компаний США являются китайские компании, чьи ценности не соответствуют демократическим идеалам. Нелепо предполагать, что давние опасения по поводу национальной безопасности, поднятые политиками, были сформированы только заявлениями Марка», — добавили в компании.

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