10 трендов, которые диктуют стартапы в Digital Health на ближайшие 10 лет

Елена Аминова, сооснователь и CEO компании по технологическому форсайту Orange ´n´ square , в первой статье из серии про актуальные технологические тенденции рассказывает, какие тренды будут определять развитие Digital Health в ближайшие 10 лет.

Потенциал «цифры» в здравоохранении многогранен — от технологий виртуальной реальности в хирургии до электронных медархивов в блокчейне, от предупредительной медицины до диагностики онкологических заболеваний.

Структура рынка цифрового здравоохранения сильно фрагментирована и разбита на четыре сегмента: телемедицину, мобильное здравоохранение, медицинскую аналитику и системные решения в области здравоохранения.

На западных рынках в игру уже вступили крупные организации, используя свои преимущества по финансированию проектов на ранних стадиях, узнаваемости бренда и послепродажному обслуживанию.

в игру уже вступили крупные организации, используя свои преимущества по финансированию проектов на ранних стадиях, узнаваемости бренда и послепродажному обслуживанию. Российские компании пока осторожничают: технологический ландшафт представлен стартапами и научными проектами.

По оценкам экспертов Global Market Insights, объем мирового рынка цифрового здравоохранения в 2019 году превысил $106 млрд. При среднегодовом приросте в 28,5% до 2026 года цифровое здравоохранение является лакомым куском для венчурного инвестирования.

10. Цифровизация медицинской инфраструктуры

Ведение электронной карточки пациента (Online Doctor) в совокупности с электронным оборотом рецептов (Glavmed), созданием точек доступа к специализированным медицинским приложениям (ROBOMED Network), мониторингом баз данных заболеваний и методов терапии на основе Big Data (United Medical Portal) — это горячие пункты на повестке множества разработчиков медицинского софта.

Преимуществами ведения электронных баз данных являются возможности параллельного лечения пациента у врачей разного профиля, а также ускорение и удешевление процесса оказания медицинской помощи.

Очевидный минус — недоработанная законодательная база. Худший сценарий — параллельное ведение точечных архивов и блокада обмена данными между поставщиками услуг из-за законодательных ограничений о защите персональных данных.

Необходимость объединения звеньев медицинской цепи подчеркнул и вице-президент фонда «Сколково» по инновациям Кирилл Каем: проблема медицинских технологий в России — в их фрагментированности, и для эффективного диагностирования, лечения и реабилитации необходимо собирать определённые цепочки технологических решений.

9. Предупредительная медицина

Цифровизация обеспечивает задел для коммерчески рентабельных проектов с интересными бизнес-моделями: ИИ-алгоритмы Engy Health считывают сердечный ритм, позволяя выявить пограничные стрессовые состояния организма и спрогнозировать развитие хронических заболеваний.

8. Услуги для пожилого населения

Население России стареет. С увеличением числа хронических заболеваний и перегруженностью системы здравоохранения возрастёт потребность в альтернативных способах ухода за пожилыми людьми.

В основе бизнес-модели Canary Care лежит дискретное наблюдение, позволяющее пожилым людям дольше оставаться независимыми. Шотландский Current (ранее Snap40) использует гаджеты, чтобы отслеживать жизненные показатели и предупреждать медицинских работников ad hoc об ухудшении состояния здоровья пациента.

7. Медицинская сенсорика в цепочке интернета медицинских вещей (IoMT)

Благодаря миниатюризации, индивидуальной настройке и цифровой обработке сигналов, сенсоры проникают в различные области здравоохранения. На рынок выходят компактные сенсоры, позволяющие пациенту проводить диагностику самостоятельно.

В будущем IoMT будет подразумевать бесшовную интеграцию с системами мониторинга здоровья, процессом постановки диагноза и назначением терапии.

Конёк компании «Моторика» — производство умных протезов. Инновации в нейрофотонике позволяют распознавать мышечные сигналы и транслировать их на протез как команды к выполнению жестов или действий. В планах компании — встраивать в протезы датчики телеметрии, дисплей, PayPass-модуль, GPS и GSM-модули, что во многом заменит пользователю смартфон.

Фото с сайта компании «Моторика»

6. Умная одежда

Для большинства из нас гаджеты подразумевают умные часы, фитнес-мониторы и пульсометры для запястья. Это представление устарело.

Многообещающая ниша, которая в России пока находится в зачаточном состоянии, — это «умный» текстиль для здравоохранения: можно вплетать электронику в одежду (Xenoma, Япония) , одеяла и подушки (немецкая VISSEIRO), перевязочные материалы (проект под руководством доктора Али Тамайола из университета Коннектикута) или обувь (Digitsole, Франция) для выполнения специфических функций по мониторингу физического состояния и уходу за пациентом.

5. Ресурсы повышения медицинской грамотности для непрофессионалов

Всемирная организация здравоохранения отмечает прямую зависимость между критическими показателями в здравоохранении (например, высоким уровнем смертности) и некомпетентностью населения в вопросах здоровья.

Платформа «ДокториЯ» создала информационные группы по распространённым заболеваниям. Помимо просмотра инфоматериалов и видео, пользователи могут проконсультироваться со специалистами и другими пациентами на такие темы, как подбор диеты, превентивная терапия, спортивная нагрузка, методы реабилитации и так далее.

4. Точечное лечение онкологических заболеваний

Инновации таргетированной медицины связаны с наработками в биотехнологии и охватывают широкий спектр областей, от биофармацевтики, искусственного оплодотворения и генного редактирования до дизайна белков и разработки лекарств.

Точечная медицина в сочетании с аналитическими платформами эффективно используется для лечения рака и других прежде неизлечимых заболеваний.

Precision Medicines специализируется на подтипах раковых заболеваний. В основе лежит использование высокоселективных препаратов, которые поражают злокачественные клетки. При всех плюсах это направление требует крупных вложений.

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3. Удалённый мониторинг состояния пациента

Инструменты удалённого мониторинга включают в себя мобильный девайс и анализирующий модуль, позволяя следить за пациентами с хроническими заболеваниями (диабет, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, апноэ, дегенеративные заболевания нервной системы) за пределами больничной палаты.

Один из успешных примеров, ResMed, предлагает облачные устройства для управления апноэ во время сна, пациентам с астмой или затрудненным дыханием. Ожидается, что к 2023 году рынок в этом сегменте достигнет почти $16 млрд.

2. ИИ в телемедицине

Оперативная диагностика, аналитика редких заболеваний, подбор препаратов, разработка и поиск молекул с использованием цифровых библиотек — лишь некоторые из областей применения ИИ. В совокупности с инновациями в сенсорике ИИ позволяет проводить удалённое освидетельствование пациента.

Однако, вопреки ожиданиям футурологов, цель состоит не в том, чтобы заменить медицинский персонал цифровым доктором, а в том, чтобы поддержать врачебную экспертизу в выборе методов лечения.

Резидент «Сколково» Botkin AI применяет алгоритмы в радиологии для диагностики риска развития разных заболеваний. Новосибирская SkinCope использует ИИ для анализа визуальных изображений при лечении хронических кожных заболеваний. Платформа «Третье мнение» разрабатывает комплексные ИИ-решения для здравоохранения.

1. Мобильные приложения и фитнес-гаджеты (mHealth)

Фитнес-гаджеты находят отклик у потребителей благодаря популярности смартфонов, планшетов и в целом мобильных платформ. По данным Statista, к концу 2019 года объем мирового рынка mHealth превысил отметку в $52,6 млрд. Несмотря на то, что Россия входит в десятку стран по объёмам выручки и реализации технологических решений в мобильной медицине (Doctor Smart, Engy Health, MedViser, «Онлайн-Доктор»), отставание от лидеров всё же заметно.

На пути роста отечественных компаний стоят:

недофинансирование; малое число госпрограмм поддержки; пробелы в законодательном регулировании услуг в области mHealth.

Спрос на инновации в здравоохранении будет и далее подгонять отечественный рынок digital health. Следующий ход — за инвесторами.

Публикация подготовлена с использованием аналитических материалов компании MAPEGY.

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