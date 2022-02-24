Свежий взгляд: 15 эко-приложений для вашего телефона

Максим Голованов, руководитель проекта +1Город, отобрал 15 экоприложений на свой вкус, которые помогут сэкономить ресурсы планеты, разобраться в вопросе пластика и раздельного сбора мусора, перестать покупать и выбрасывать лишнее — и в итоге заработать.

Как ни крути, мы проводим в приложениях очень много времени. Поэтому компании, которые хотят, чтобы потребители задумались об экологичности и ответственном потреблении, как это ни парадоксально, тоже перешли в приложения.

Чтобы сделать все процессы еще удобнее, производители и продавцы перешли в наши телефоны в виде приложений, а еще максимально персонализировали сервисы под запросы аудитории за счет нейросетей и AI, получив доступ к соцсетям пользователя, геолокации и т.д.

Сегодняшнее потребление построено на принципах удобства и мобильности — онлайн-заказы, доставка курьером до двери, подача заявок или жалоб в сети, регистрация на мероприятия онлайн, да и сами мероприятия тоже перешли в интернет.

Ответственное потребление

Ecolabel Guide

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Приложение создано для покупателей, которые хотят разобраться в экомаркировках продукции. В базе представлено 56 маркировок, включая как распространенные маркировки Евросоюза, такие как ECOCERT, так и локальные экомаркировки Тайваня, Сингапура, Канады или Японии.

Для удобства поиска маркировки с упаковки воспользуйтесь сканером в приложении, он распознает знак и откроет его в базе вместе с подробным описанием значения маркировки. Например, значок EAC, который мы чаще всего видим на упаковке, — не экомаркировка, а знак технического соответствия продукции регламенту Таможенного союза, он тоже есть в базе приложения.

Плюсы: экоприложением пользоваться просто и первое время очень интересно. Доступно на русском языке.

Минусы: После нескольких походов в магазин уже запоминаешь самые распространенные маркировки — и необходимость в приложении отпадает.

«Дзен-мани»

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Приложение для учета расходов и доходов: анализирует расходы за месяц, планирует их исходя из текущего баланса и ежемесячных поступлений, показывает самые большие траты по дням и категориям.

Чтобы получать наиболее детальные сведения, разработчики советуют дать приложению доступ к данным из приложения вашего банка (система уверяет, что это безопасно — данные шифруются с помощью протокола SSL/TLS). Но есть и второй вариант — разрешить приложению собирать данные из SMS банков.

Плюсы: Приложением можно пользоваться бесплатно с базовым набором функций или с расширенным за 149 рублей в месяц. Доступно на русском языке.

Минусы: Требуется вникать в графики и таблички, чтобы разобраться.

Veggie Go

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В приложение входят карта веганских ресторанов и кафе «по всему миру», а также подборка веганских рецептов. Наверняка на карте доступны и не все города мира, но столицы точно есть — проверено! Также пользователи могут добавлять свои любимые веганские места, если их нет на карте.

Приложение просит зарегистрироваться и указать свой веганский стаж, а потом — подписаться на других пользователей.

Плюсы: Приложением можно пользоваться бесплатно или подписаться на автоматический донат в размере 99 рублей в месяц (или 990 рублей в год). Доступно на русском языке.

Минусы: Несмотря на наличие карты, приложение больше похоже на соцсеть, где пользователи могут выкладывать в ленту рецепты и фотографии веганской еды.

«Кошелек»

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Приложение для хранения карт лояльности магазинов, чтобы не носить карты с собой или сразу отказаться от пластика в момент оформления. Загрузить карту можно с помощью фото или сканирования штрихкода. Недавно в приложении добавилась функция «Кошелек Pay», с помощью которой, привязав банковскую карту, можно оплачивать покупки бесконтактно через NFC.

Плюсы: Проект выступает за отказ от пластиковых карт, поэтому принимает их на переработку в магазинах «ВкусВилл», «Лента», «Мега», через экоцентры «Собиратора». Доступно на русском языке.

Минусы: С учетом того, что большинство магазинов уже отказались от пластиковых карт и привязали виртуальные к номерам телефонов пользователей, «Кошелек» уже не столь актуален, как на заре карточного бума. А бесконтактная оплата через NFC доступна и в Google Pay.

4fresh

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Онлайн-магазин товаров для здорового образа жизни, веганских продуктов и товаров от экологичных локальных брендов. Можно найти большинство российских брендов косметики и бытовой химии с безопасным для экологии составом, продукты питания длительного хранения и гастроном с молочными продуктами, фруктами и овощами, а также небольшую кухонную технику.

Плюсы: Часто можно увидеть скидки и акции на отдельные группы товаров или бренды, в том числе специальные наборы товаров для начинающего экологиста. Помимо каталога товаров, в приложении есть полезные статьи о том, как ухаживать за собой, и последние номера электронной версии журнала 4fresh Guide.

Доставка возможна курьером по Москве или в пункты выдачи в города России, Казахстана и Беларуси. Качественная российская замена американскому iHerb. Доступно на русском языке.

Минусы: Доставка осуществляется со склада в Одинцово в течение нескольких дней.

+1Город

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Приложение поможет найти доступные социальные и экологические сервисы, например, экоцентры и пункты приема вторсырья, фандоматы для сбора ненужной одежды и обуви, секонд-хенды и винтажные магазины, волонтерские акции, магазины товаров без упаковки, кофейни и рестораны со скидками на напитки и еду в свою тару и другие. Всего более 100 тыс. точек в 1275 населенных пунктах России.

Новые категории, в том числе социальные — такие как кризисные центры для женщин, пострадавших от насилия, — добавляются ежемесячно, поэтому имеет смысл периодически обновлять приложение, чтобы видеть актуальные данные.

Плюсы: Пользователи сами могут добавлять на карту полезные сервисы и зарабатывать баллы в системе лояльности +1Город, выполняя экозадания. Баллы затем можно обменять на реальные подарки и скидки от партнеров проекта. Доступно на русском языке.

Минусы: из-за большого объема данных загрузка карты может занять какое-то время.

Joulebug

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Приложение помогает внедрять полезные и экологичные привычки, такие как экономия ресурсов, сортировка отходов, отказ от перепотребления и т.д. Для использования необходима регистрация. Выполняя задания в экоприложении, например, использовать энергосберегающие лампы, можно сразу увидеть, сколько было сэкономлено воды, CO2, переработано отходов благодаря вашим действиям.

Плюсы: За каждое выполненное задание или за участие в соревнованиях пользователь получает баллы. Успехами можно поделиться с друзьями в соцсетях.

Минусы: Доступно только на английском языке.

No Waste

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Приложение помогает следить за тем, какие продукты есть в холодильнике, морозилке, кладовой, не выбрасывать лишнюю еду и за счет этого экономить.

Минусы: Сканер не распознает российские продукты, поэтому все сроки годности нужно вбивать вручную. Необходима регистрация. Недоступно на русском языке.

Плюсы: В приложении для экологии удобно следить за истечением срока годности продуктов, составив список продуктов из холодильника. Из вашего списка приложение выделит те продукты, при производстве которых в атмосферу выбрасывается много СО2. Есть обучающее видео по использованию приложения.

«Плюшки»

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Приложение — электронный кошелек для карт лояльности магазинов и других сервисов, конкурент «Кошелька».

При добавлении новой карты выдает большой список магазинов, чьи карты можно добавить по названию магазина. В приложении есть отдельный раздел со скидками по категориям — украшения, одежда, обувь, маркетплейсы и т.д.

Плюсы: Доступно использование приложения без регистрации в гостевом режиме. Можно поделиться скидочной картой с другом из списка контактов, если у него тоже установлено приложение. Доступно на русском языке.

Минусы: Большинство магазинов перешли на виртуальные карты, привязанные к номеру телефона, поэтому скачивать отдельное приложение для хранения карт лояльности не обязательно.

Раздельный сбор мусора

Eatme

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Приложение доступно в девяти городах России и Ташкенте.

Помогает находить кафе и рестораны, которые готовы продать пользователям еду с истекающим сроком годности со скидкой — ежедневно рестораны вынуждены выбрасывать килограммы еды с коротким сроком годности, особенно хлеб и выпечку или продукты, в составе которых есть соусы, например, сэндвичи. Это приводит к образованию гигантского количества органических отходов, которые в России не перерабатываются, а попадают на полигон, где, разлагаясь, выделяют в атмосферу метан.

В разделе «Акции» можно увидеть доступные предложения, а в разделе «Карта» — посмотреть заведения, подключенные к системе EatMe.

Плюсы: С помощью EatMe рестораны могу не выбрасывать еду, а продавать ее, а покупатели — экономить. Доступно на русском языке.

Минусы: Акции есть не всегда.

TrashBack

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Приложение для экологии призвано помочь горожанам определить показатели, отвечающие за качество жизни, такие как чистота воздуха, уровень шума, а также мотивировать сортировать отходы и сдавать их на переработку. Для сортировки отходов в приложении разработана система заданий, выполняя которые — например, собирая мусор в городских парках и лесопарках — можно зарабатывать баллы в системе лояльности.

Плюсы: В приложении есть «Карта качества воздуха», которая по фото должна отслеживать наличие в воздухе крупных частиц, а также функция «Замер уровня шума, дб», реагирующая на окружающий шум и указывающая его уровень.

Приложение связано с системой лояльности «ВкусВилл», а значит, накопленные баллы можно потратить в магазинах этой сети.

Также имеется справочник кодов для переработки и камера распознавания видов вторсырья, но данные актуальны не для всех фракций. Доступно на русском языке.

Минусы: В разделе «Замер уровня шума» показатели уровня шума сильно завышены, так как шепот система оценивает в 80 дБ, что равно шуму от магистрали. Карта качества воздуха не подгружается. Недоступна функция оплаты ЖКУ баллами в городах кроме Реутова.

Не все фракции определяются сканером верно — камера распознает прозрачный глянцевый пластик как стекло, а коричневый пластик как алюминий. Нет раздела с описанием работы приложения и доступных функций.

Cовместное потребление

AWorld

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Экоприложение было создано в поддержку кампании ООН — ActNow («Действуй сейчас»), цель которой — рассказать людям об индивидуальной ответственности каждого в области изменений климата и достижения целей устойчивого развития.

Плюсы: Несмотря на серьезную миссию, приложение построено на игровой механике — читай статьи об экологии, принимай участие в вебинарах, участвуй в экологических челленджах, выполняй задания. Например, предлагается снизить температуру нагрева батарей, чтобы тратить меньше электричества, или сократить потребление мяса и добавить больше растительной пищи в рацион, перемещаться на поезде вместо самолета или покупать больше локальных товаров вместо импортных. Своими успехами разработчики предлагают делиться с друзьями в соцсетях.

Минусы: Доступно только на английском языке.

EWG Healthy Living

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Приложение, которое позволяет по штрихкоду на упаковке товара узнать, насколько он безопасен или вреден для вас и окружающей среды. Товары делятся на категории: зеленую (безвредно), желтую (ограниченный вред) и красную (вреден), а также по степени опасности от 1 до 10 баллов. Например, средства для кожи для защиты от солнца, содержащие масла, относятся к товарам желтой категории, так как масла не разлагаются в воде, а отбеливатели для стирки большинства брендов попадают в красную категорию повышенной опасности, так как имеют высокоаллергенный состав и содержат микропластик, то есть вредны и для человека и для природы.

Минусы: Увы, российские штрихкоды не считываются системой, в базе также нет российских товаров.

Плюсы: Есть большинство товаров иностранных производителей, например, парфюмерия и средства для уборки известных брендов. Если штрихкод не считывается, найти товары можно в поиске приложения.

OhmPlug от OhmConnect

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Американское приложение, запущенное компанией OhmConnect, помогает пользователям снижать расход электричества дома или в офисе в часы наибольшей загрузки теплоэлектростанций. Сэкономленные Ватты можно конвертировать во внутреннюю валюту приложения и обменять на подарки, передать на благотворительность или получить наличными.

Плюсы: Механика конвертации сэкономленной энергии в реальные ценности.

Минусы: Приложение может синхронизироваться только с умными адаптерами, подключенными к Wi-Fi, а значит, необходимо докупить дополнительную технику. Доступно только на английском языке.

Fon

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Fon — международная сеть Wi-Fi. С помощью приложения можно подключиться к более чем 20 млн Wi-Fi-точек, купив абонемент на срок от часа до 30 дней. Чтобы найти ближайшую точку с Wi-Fi Fon в своем регионе, используйте карту в приложении.

Минусы: Разработчики пишут, что точки есть по всему миру, но на деле только страны ЕС, ЮАР, США, Япония, Тайвань, Бразилия и Австралия полностью покрыты сетью Fon. В остальных странах сервис представлен точечно, а абонементы бывают недоступны. Приложение только на английском языке.

Плюсы: Приложение будет полезно для путешественников, хотя приобрести местную или международную сим-карту с интернетом может в итоге оказаться дешевле.