3 уровня нетворка. На каком из них находитесь вы?

Любой бизнес предполагает общение с людьми: с командой, партнерами, инвесторами, поставщиками, покупателями и многими другими. Развитие нетворка и выстраивание профессиональной сети контактов обязательно для всех предпринимателей вне зависимости от их рода деятельности. При этом нетворк — это такая же работа, как и условная разработка программного кода. И чем глубже человек в нее погружается, тем сильнее трансформируется он и его коммуникации. Как на разных уровнях нетворка расширяется кругозор, меняются запросы и сам процесс общения, рассказали участники сообщества Heg.ai .

Первый уровень: получить максимум общения

Человек недавно узнал о существовании нетворкинга и понял, что это какая-то крутая для него, неизведанная штука. При этом у него мало информации и понимания, что делать и как, а запрос на нетворкинг появился скорее всего на основании того, что человек находится на транзитной фазе.

Например, при переходе с корпоративной карьеры в предпринимательскую: возникает осознание, что для быстрого погружения необходимо сменить круг общения, коммуницировать уже не с такими же наемными работниками, а с предпринимателями. Для этого он начинает активно посещать митапы, конференции и другие мероприятия.

На первом уровне у человека максимально широкий запрос — обычно он звучит как «хочу общаться с интересными людьми».

Первые двадцать-тридцать коммуникаций он только устаканивает свою самопрезентацию и сужает запрос до более конкретного — например, «ищу ментора в EdTech для развития стартапа за рубежом».

Илья Мостовой, предприниматель и инвестор

«Я находился в профессиональном тупике с непониманием, какие дальше делать шаги. У меня была задача начать работать над каким-то своим продуктом, но не было четкого плана, с чего начинать. Перед этим я учился, прокачивал свои технические скиллы, нужные, например, для тестирования новых продуктовых гипотез.

И в какой-то момент понял, что обучающие курсы меня больше не продвигают. У меня родилось желание сделать что-то, чтобы просто начать общаться с людьми. Само понятие «нетворкинг» не было чем-то новым, но коммуникаций было мало, особенно внутри предпринимательского комьюнити.

В сообществе Heg.ai я достаточно активно начал общаться с людьми: писал тем, кто имел большой опыт предпринимательства, рассказывал о своей ситуации и после коммуникации с первыми 5-10 людьми, стал продвигаться по этой теме. Каждую неделю у меня было 1-2 вопроса, под которых в базе сообщества я искал подходящих кандидатов.

Я писал им и мы обсуждали, зачастую, около часа. После такого общения у тебя формулируется ответ и ты переходишь к следующему вопросу. Для меня нетворкинг в целом открылся как очень эффективный инструмент получения ответов на вопросы, которые появляются постоянно».

После того, как первичная стадия активной коммуникации будет закрыта, человек плавно переходит ко второму уровню.

Чек-лист: как определить, что вы на первом уровне нетворка:

Отсутствие широкого профессионального круга общения;

Редкие коммуникации;

Большие ожидания от новых контактов;

Расплывчатый запрос на общение — «хочу поговорить с интересными людьми».

Второй уровень: целевые коммуникации

Здесь находятся люди, которые уже активно занимались нетворкингом, много общались и, скорее всего, немного подустали от большого количества коммуникаций (30 и более в месяц). При этом они четко понимают ценность нетворкинга и не намерены от него отказываться, поэтому происходит пересмотр самого общения.

На втором уровне люди отказываются от массовых коммуникаций в формате «хочу больше контактов» и переходят на сторону целевых, с четким и достаточно узким запросом.

У них появляется понимание, что выстраивать окружение можно продуктивнее: находить более качественные места или сообщества с отфильтрованной аудиторией.

Для людей, находящихся на втором уровне, нетворк уже стал рабочим инструментом, а сами они нашли для себя несколько максимально эффективных методик общения: например, добавили в Facebook много друзей, пишут свои запросы туда и тем самым получают ответы на большое количество вопросов через окружение в социальных сетях.

Навыки общения совершенствуются, коммуникации совершать становится проще. А сами люди уже готовы не только решать свои вопросы, но и делиться с другими примерно в равном соотношении. При этом им важно находить как можно больше работающих инструментов. А фильтры позволят им качественнее выстраивать коммуникации с окружением.

Владислав Самарин, основатель компании EnerGO, сервиса аренды аккумуляторов для гаджетов

«Раньше я занимался продуктами питания Samfruit, а сегодняшний бизнес связан с IT и это совсем новый опыт, требующий узнавать много нового, погружаться в специфику.

Поэтому мне требовалось найти квалифицированных людей в этой отрасли, а также разобраться в том, что такое венчурные инвестиции – раньше с ними взаимодействовать не приходилось. Поэтому мой нетворк сейчас предполагает множество целевых коммуникаций: взаимодействие с другими стартапами, компаниями, фондами, обмен опытом, выход на международные рынки, изучение вопросов импорта и экспорта.

И это все предоставляет сообщество Heg.ai. Здесь я познакомился Дарьей Мингалиевой, сооснователем cinemood – сейчас она выступает эдвайзером нашего проекта. Это все влияет на развитие бизнеса, но косвенно — нет переворота сознания от случайной фразы, но есть определенное влияние того, что ты слышишь, на твою деятельность.

Я общаюсь только с теми, в ком вижу ценность, с кем хочется выстроить коммуникацию прямо сейчас. Иногда, когда меня просят, знакомлюсь, пытаюсь помочь, но это не занимает много времени. В дальнейших планах — плотно работать, общаться, знакомиться с глобальными проектами, их основателями, и увеличивать знания о своей компании в мире».

Чек-лист: как определить, что вы на втором уровне нетворка:

Наличие опыта общения и круга знакомых в необходимой отрасли;

Формирование набора личных методик эффективной коммуникации;

Готовность не только получать информацию, но и отдавать;

Сужение запросов в коммуникациях — от «хочу помощи» до «как выйти на рынок другой страны».

Третий уровень: комфортный рост коммуникаций

На этой ступеньке находятся люди, которые активно развивают свой личный бренд и много публично выступают. Они развивают социальные сети, у них много публикаций в интернете, в месяц происходит свыше 70 коммуникаций, а в их референтной группе больше тысячи человек. Поэтому здесь остро встает вопрос фильтра и систематизации нетворкинга — количество слотов времени на общение меньше, чем входящих запросов.

Поскольку человек уже не гонится за расширением круга общения и уже больше смотрит в сторону того, чтобы активно делиться экспертизой, опытом и другими ресурсами, перед ним встают две задачи.

Первая — сделать так, чтобы как можно больше людей узнало о нем и о том, что он готов много отдавать.

Вторая — сделать так, чтобы наиболее релевантные люди дошли до коммуникации с ним.

На третьем уровне нетворка важно одновременно увеличивать входящую воронку и четко фильтровать людей, чтобы не терять тех, кто реально может получить какую-то ценность. То есть у человека есть запрос на поделиться, но при этом не хочется делать это для всех подряд, нет желания тратить время и энергию на токсичных или нерелевантных людей.

Внутри сообщества мы готовы помогать по обоим пунктам — как с точки зрения продвижения личного бренда, так и с точки зрения выстраивания этих фильтров, в том числе через какие-то уточняющие запросы, через фильтр внутри сообщества и через правильные интродакшны, которые мы делаем.

Евгений Щербак, Chief Business Development Officer в 4xxi и co-founder Caesar.team

«Я занимаюсь развитием бизнеса по разработке софта — делаем мобильные приложения для стартапов, среднего бизнеса и корпораций, аудитория преимущественно иностранная: Долина, Нью-Йорк, Лондон. Получается очень широкий круг общения: от молодых ребят, только запускающих проекты, до представителей крупных компаний.

Последние год-два развиваем бизнес преимущественно через нетворкинг. Таким образом мы, например, нивелировали холодные продажи как таковые.

Я практически никогда не использую нетворк для общения исключительно про бизнес — мне интереснее про людей, про жизнь, про подходы, про опыт. Особенно это важно в первых коммуникациях: узнавать человека, а не его должность, опыт и количество успешных или провальных проектов.

Важно сначала изучить собеседника: есть ли совпадение в жизненных ценностях, ориентирах и подумать о чем с ним будет интересно пообщаться об этом на созвоне/встрече. Человеческий фактор разрушает 90% бизнеса, поэтому я закрываю его уже при первом общении. Это мой личный фильтр.

У меня происходит интуитивная корреляция с внутренними ценностями, жизненными подходами, видением процессов бизнеса и прочего. Когда проводишь тысячи коммуникаций, органически кристаллизируется понятная градация, некий внутренний чек-лист, по которому четко квалифицируется человек предварительно.

Если общение взаимно интересное и появляется химия, можно погружаться глубже и где-то там уже затрагивать бизнес составляющую.

Здесь опять интуитивно включается режим квалификации, когда собеседник начинает рассказывать про свои отношения с персоналом, с партнерами, с инвесторами, ты сразу понимаешь — соответствует эти принципы твоему видению или нет.

Но вообще, именно в контексте неформального нетворкинга, бизнес контекст должен рождаться органически, его не нужно катализировать. Если мне нужно пообщаться именно о бизнесе, партнерствах, предпринимательстве, я пойду на конференции, бизнес митапы и другие мероприятия с понятной повесткой.

Нетворк-сообщество Павла для меня — больше не про бизнес потенциал. Я могу час проболтать с человеком про человека, про его увлечения и жизнь, потому что мне это действительно интересно. Благодаря такому нетворку мой кругозор максимально расширяется, я получаю новый опыт. Главное это делать честно и искренне, изначально не преследуя иных целей. Переходы к бизнес контексту должны быть органическими».

Чек-лист: как определить, что вы на третьем уровне нетворка:

Отсутствие острой потребности расширить круг общения;

Частые ежедневные коммуникации;

Выстраивание фильтра на входящие запросы;

Обретение проверенного набора инструментов для эффективного общения;

Готовность по-максимуму делаться информацией и опытом.

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