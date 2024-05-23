4 типа бухгалтеров, с которыми стартапы завалят учёт

Разберем на примерах, какие бухгалтеры бывают и как они могут навредить компании: поможем выявить некомпетентного бухгалтера и его долгое молчание по любому профессиональному вопросу, консервативного бухгалтера и его страхи, изобретательного бухгалтера и его излишне творческие подходы к учету, а также отстающего бухгалтера, который не считает важным знать новые ФСБУ.

Почему стартапам не обойтись без бухучёта

На старте предприниматели увлечены самым главным — продуктом, поэтому часто забывают о бухгалтерских «мелочах», которые потом создают проблемы. Не сдали вовремя декларацию — прилетели доначисления налогов и появились неприятные вопросы от налоговой. А если спор с контрагентом? Деньги заплатили, но товар не везут или услугу не оказывают, а первичных документов, с которыми можно идти в суд, на руках нет.

Выбор юридической формы бизнеса и системы налогообложения, формат работы с отчётностью и документацией, выбор подходящего бухгалтера — это, как мы поняли, важные вопросы для начинающего предпринимателя. Рассмотрим типы бухгалтеров, с которыми не стоит иметь дело, так как они приведут компанию к проблемам с налоговой.

Некомпетентный бухгалтер

Признаки некомпетентного бухгалтера: вести бухучет, не погружаясь в детали, не признавать ошибки, закрывать глаза на провалы, не проходить обучение и сопротивляться любым изменениям в работе. Из плюсов — некомпетентный бухгалтер умеет отлично продвигать свои услуги и общаться. Свое незнание он ловко прячет за красивыми фразами и харизмой.

Пример из практики: предприниматель, который занимался экспортом древесины (ещё до 2022 года), нанял некомпетентного бухгалтера. Экспортируя лес, бухгалтер должен был подтверждать НДС 0%, собирая пакет документов и тщательно отслеживая сроки их предоставления. Бухгалтер собрал для подтверждения документы (чем очень гордился), в итоге при первой же камеральной проверке ему доначислили НДС, пени за неуплату и штраф за нарушение, потому что пакет документов был не полный, а собранные документы содержали ошибки.

Оказалось, что это лишь верхушка айсберга. Владелец бизнеса вёл, как ему казалось, прибыльный бизнес, но долгое время не видел дивидендов. Планируя продать бизнес, он нанял независимый аудит и выяснил, что бухгалтерской прибыли ему не видать: сотрудники воровали, дисциплины в передаче и оформлении первичных документов не было, а бухгалтер относился к работе «философски».

Затем бухгалтер пытался подкупить аудиторскую компанию, чтобы о его некомпетентности не узнал собственник, но не вышло. Кроме того, бухгалтер не использовал новые ФСБУ, обязательные к применению в бизнесе при торговле продукцией за рубеж, создавал налоговые риски из-за отсутствия первичных документов. И самое неприятное для собственника — был не в состоянии подготовить прозрачную отчётность, которая была бы понятна собственнику или потенциальному инвестору. Вердикт — тотальная некомпетентность, о которой собственник сначала не догадывался.

Как проверить

Убедиться, что бухгалтер:

знает о Федеральных стандартах бухгалтерского учёта, которые регулярно обновляет Минфин, умеет их применять;

следит за публикациями в отраслевых изданиях;

обладает опытом в соответствующей сфере.

Прежде чем нанять бухгалтера, рекомендуем собственнику провести аудит и проверить профессиональные качества: умение вести учёт, знание законов и т.д.

Консервативный бухгалтер

Неплохой и сильный бухгалтер, который будет все делать правильно. Консервативный бухгалтер скрупулезен и ответственен: переделает отчёт сто раз, если потребуется. Но не посоветует, как можно законно уменьшить налоги или роботизировать рутинные задачи в бухучете. А ещё это бухгалтер, который построит весь бухгалтерский учёт в вашем бизнесе под себя.

Пример из практики: бухгалтер, который работает в известной московской клинике больше 30 лет, сдаёт отчётность в программе, которая предшествовала 1С. Эта программа чуть сложнее экселя.

Модернизация — враг консервативных бухгалтеров. Лучше считать на калькуляторе и увеличивать штат бухгалтеров на разные участки учёта, чем передать задачи роботам. «Работаем на „семёрочке“ 1С и слава Богу», — говорят они и тянут ваш бизнес в болото раздутых расходов.

Консервативные с трудом учатся новому. При виде ФСБУ они испытывают стресс и не понимают, зачем им это все, «нормально же работали».

Большой минус консервативных — молчать, когда бизнес может получить выгоду. Компания может получить бонусы за достижение объема при поставках, но ваш консервативный «друг» не скажет об этом из страха, что придётся брать на себя ответственность за формулировки в документах и рассмотрение сути бонусов, чтобы не платить НДС.

Льготы при уплате налогов существуют. Более того, их предлагает само государство, но консервативный думает, что от этого только проблемы. Платить за спокойствие бухгалтера будет ваш бизнес. Законные методы налоговой экономии пройдут мимо вас.

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Как проверить

спросить, какие налоговые льготы полагаются вашему бизнесу;

выяснить, как компания может роботизировать рутинные задачи по бухгалтерии и сэкономить;

убедиться, что бухгалтер регулярно обновляет ПО и на «ты» с бухгалтерскими программами.





Изобретательный бухгалтер

Обратная сторона консерватора — креативный бухгалтер. Он сдаст годовую отчетность легко и без всякого нытья. В лучшем случае вы будете полностью вовлечены в работу бухгалтера и получите разные сомнительные рекомендации по тому, как вам уменьшить налоговое бремя. В худшем — вы и знать не будете, что в учете креатив на креативе (узнаете об этом от проверяющих органов). Креативный любит «схемы», и его азарт не угас даже после громкого дела блогера Елены Блиновской.

Экономия ставится во главу угла у изобретательного бухгалтера. В его проводках риск на риске и риском погоняет, но он этого не увидит. Компании-однодневки — его лучшие друзья. Ещё один признак изобретательного бухгалтера — желание самостоятельно или совместно с ИТ-отделом «обновлять ПО», кастомизируя бухгалтерские решения под вашу компанию для экономии средств и «для удобства».

В итоге велик шанс, что обновления законодательства пройдут мимо вас, а кастомизированное решение будет выдавать всё больше ошибок, зависать и терять ваши данные. Вам будет сложно расстаться с таким бухгалтером, ведь только он умеет пользоваться этим ПО.

Пример из практики: тандем из айтишника и бухгалтера шантажировал собственника и постоянно повышал себе зарплату, указывая на то, что «с таким сложным бизнесом и с таким сложным ПО, которое требует бесконечных доработок, больше никто не справится».

Еще один пример: в ходе аудита выяснилось, что бухгалтер, не посоветовавшись с собственниками и генеральным директором, отрегулировал искусственным способом прибыль, потому что «налоговая не любит убытков». На вопрос «зачем?» ответил, что это его зона ответственности.

Зона ответственности, конечно, его, а уголовный срок за неуплату налогов, мошенничество, субсидиарная ответственность и прочие прелести достанутся генеральному директору и собственникам.

Как проверить

убедиться, что бухгалтер применяет законные налоговые методы снижения налогов;

обязать бухгалтера проговаривать весь креатив сначала в устной форме с вами и только потом воплощать в жизнь.





Отстающий бухгалтер

Отстающий знает, что ему надо подучиться, но ему всегда некогда. Он занят бумажками и текучкой, но не стратегией. Отстающий — хорошая рабочая лошадка. Но есть загвоздка: законодательство в сфере бухучета и налогов слишком быстро меняется, чтобы все делать по старинке.

Сегодня вы начинающая компания, а завтра к вам придут инвесторы, которым может не понравиться, что ваша финансовая отчётность не соответствует принятым стандартам.

Если некомпетентный в принципе не хочет понимать, как это устроено, то отстающему часто не хватает экспертизы, опыта и времени, чтобы это восполнить.

Часто отстающие рады научиться: они исправно ходят на вебинары, семинары и обучающие курсы. Но применить это в работе не могут. Вместо того чтобы заниматься вашим стартапом, имея полный набор знаний, он пытается восполнить пробелы и разобраться, что у вас происходит. Конечно, он никогда не признается, что не знает.

Пример из практики: бухгалтер из торговли стал бухгалтером компании, которая занимается кинопроизводством, а это «вообще другое». Привести в порядок учёт ему не удалось, а консультантам пришлось восстанавливать учет с нуля.

Как проверить:

уточнять, насколько глубоко бухгалтер работал в вашем профиле: с примерами, рекомендациями, узнать конкретный бэкграунд специалиста;

регулярно беседовать по методам учета, который он применяет;

спрашивать, как учитывается тот или иной специфический момент в учете;

уточнять, как он относится к помощи профессиональных аудиторов или консультантов.

Надеемся, наши советы помогут вам выбрать бухгалтера, с которым ваш стартап не завалит учёт.

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