Не марафонами едиными: на чем зарабатывает Елена Блиновская

Ее обвиняют в «дроблении» бизнеса и уходе от налогов по схеме создания многочисленных ИП. 27 апреля бизнес-коуч Елена Блиновская была задержана на границу между Россией и Республикой Беларусь.

С начала весны этого года ФНС возбудила несколько уголовных дел в отношении блогеров-миллионников за неуплату налогов в особо крупных размерах. Фигурантами дел стали Валерия Чекалина , Александра Митрошина и Елена Блиновская .

Также ФНС объявила о начале проверок в отношении других блогеров. По неофициальным данным телеграм-канала Mash, это могут быть Егор Крид, Регина Тодоренко, Гоар Аветисян, Гусейн Гасанов и другие известные люди.

В мае ведомства выступили с предложением ускорить возбуждение уголовных дел за неуплату налогов и ввести нормы регулирования работы блогеров.

Читайте по теме: как устроен бизнес Оксаны Самойловой RB запускает серию заметок о том, как живут люди, в отношении которых сейчас проводятся проверки, из чего формируется их доход и какие бизнесы им принадлежат. Сегодня мы разберемся, как устроен бизнес Елены Блиновской, которая, по утверждению профильных ведомств, недоплатила налогов на 918 млн рублей.

Содержание:

Биография Елены Блиновской

Бизнес Елены и Александра Блиновских

В чем обвиняют блогера

Биография Елены Блиновской

Детство и юность

Елена Останина (девичья фамилия Блиновской) родилась в 1981 году в Кировской области. Подробности о своем научном и профессиональном пути блогер раскрывать не любит. По информации из соцсетей Елены, она окончила Ярославский строительный техникум, а затем — экономический факультет Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова.

Елена и Алексей Блиновские в 2014 году. Источник: @sweet_sweet_lady / VK

Карьера и личная жизнь

Но в своих интервью Елена утверждает, что также имеет «бесконечные образования, где-то около 10 дипломов», в том числе по психологии. В разговоре с Ксенией Собчак Елена говорит, что это дипломы о повышении квалификации.

По информации РИА, после окончания университета Елена работала секретарем в рекламном агентстве «Дрим». Там же она познакомилась со своим будущим мужем, предпринимателем Алексеем Блиновским. Он, по словам блогера, занимался «рыбным бизнесом».

Первый же бизнес Елены — свадебное агентство «Свадебный переполох» — ей помог открыть муж в 2005 году. Впоследствии Елена продала агентство и решила посвятить время материнству. Сейчас, в 41 год, Елена — мать троих детей.

Марафоны Елены Блиновской

Елена не просто ушла в семейную жизнь, а начала вести об этом блог: учить других матерей быть счастливыми в личной и профессиональной жизни. А первый свой «Марафон желаний» — курс об успешной жизни — блогер запустила в 2015 году, став одной из первых в нише российского инфобизнеса в Instagram*.

Далее блогер поняла, что такой формат интересен аудитории, и стала проводить марафоны регулярно. Forbes пишет, сколько стоил курс Елены Блиновской в начале ее «карьеры» — билет на первый марафон продавался за 2 тыс. рублей. К «Марафонам желаний» добавились курсы о том, как заводить друзей и богатеть, а также другие тренинги.

Елена на своем офлайн-марафоне. Источник: @blinovskaya/OK.RU

Елена Блиновская сейчас

«Королеву марафонов» Елену Блиновскую критикуют за «продажу воздуха»: участники курсов рассказывают, что наполнение зачастую составляют только голосовые сообщения блогера и советы в чате в Telegram. Также предпринимательницу упрекают в неспособности доказать наличие психологического образования, хотя «курсы желаний» Елены Блиновской по сути являются тренингами личностного роста.

Сегодня у Елены есть свой магазин с парфюмом, эзотерическими продуктами, мягкими игрушками и другими товарами. А про ее тренинги в 2020 году даже сняли фильм — «Марафон желаний» (оценка на «Кинопоиске» — 5,6 баллов).

Количество подписчиков в Instagram* Елены на момент публикации — 5,3 млн человек.

Бизнес Елены и Александра Блиновских

Что зарегистрировано на Елену

По открытым источникам, Елена Олеговна Блиновская — учредитель и участник только двух бизнесов: ИП Блиновская Е.О. и ООО «Тревел Ателье».

Первый ОКВЭД у ИП Блиновская Е.О. — «Образование дополнительное детей и взрослых», а всего их 39. Сайты, указанные на странице ИП в налоговых агрегаторах, ведут на страницы «Марафона желаний» и «Свидания с телом», приложения Dream On (также связано с марафонами). Открытых данных о доходе нет.

Основной вид деятельности ООО «Тревел Ателье» — «Деятельность туристических агентств». Однако далее в списке есть и «Издание книг», «Деятельность web-порталов». Чем на самом деле занимается это ООО, пока не ясно. Здесь у Елены есть доля в 50%.

Зарегистрировано оно только в августе 2022 года, данные о доходах пока не опубликованы.

Хорошо, а с чем же связаны обвинения в дроблении ИП? Дело в супруге Елены, которого по праву можно назвать серийным предпринимателем.

Семья Блиновских. Источник: @sweet_sweet_lady / VK

Что записано на мужа

А вот у Блиновского Алексея Владимировича — 12 работающих бизнесов.

Перечислим все.

Инфобизнес и связанное с ним

ИП Блиновский А.В. Основной вид деятельности — «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки». Но по описанию других ОКВЭДОВ и сайту, указанному на странице, можно понять, что это ИП создано специально под магазин Елены Блиновской. Открытой финансовой отчетности нет.

Там продаются свечи, поющие чаши для духовных практик, благовония, кристаллы, мягкие игрушки и даже велюровый мужской костюм от Алексея Блиновского, в котором, как утверждается на сайте, «все разрабатывал сам от клепки до кармана».

Скриншот с сайта магазина Елены Блиновской

ООО «Подари мечту», компания, основанная в 2019 году в Белгороде, занимается платформой для выпуска виртуальных карт на базе технологий ИИ и машинного обучения.

50% компании принадлежит Алексею Блиновскому, а другая половина — его партнеру по «рыбному» бизнесу Наталии Миняевой. Выручка компании за 2022 год — 3,4 млн рублей, чистая прибыль — 783 тыс. рублей.

ООО «Подари мечту», зарегистрированное в 2020 году в Подмосковье, — занимается тем же, чем и белгородская тезка. Алексей владеет 50% в этой компании, а вторыми 50% владеет Наталия Миняева. Проект является резидентом «Сколково» с 2021 года.

В 2022 году прибыль составила 6,6 млн рублей при выручке в 48,5 млн рублей.

Рыба и ресторанный бизнес

ООО «Аквакультура» — кажется, тот самый «рыбный» бизнес, о котором говорила Елена в своих интервью. Компания занимается оптовой продажей рыбы (форель, сом и другие виды). Алексей владеет в ней 80%-ой долей, а 20% — у уже знакомой нам Наталии Миняевой.

На этой рыбе в 2022 году предприниматели заработали всего 196 тыс. рублей при выручке в 32,7 млн рублей.

ООО «Гуфо» — предприятие по производству кофемашин. Основано в 2017 году. В этом юрлице Алексей владеет долей в 45%.

Данных по прибыли за 2022 год нет, однако в 2021 году выручка составила 35,1 млн рублей, чистая прибыль — 1,1 млн рублей.

ООО «Рыбная история» — открытый в 2019 году ресторан в Красноярске. По информации в СМИ, Алексей вложился в бизнес местной предпринимательницы Екатерины Березиной. Здесь у предпринимателя доля в 80%, а у мужа Екатерины, Филиппа Березина, — 20%.

Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 81,2 млн рублей, чистый убыток — 36,3 млн рублей.

ООО «Праймфуд» — еще один семейный бизнес Березиных по продаже мяса и мясных консервов, открытый в 2021 году. Здесь доли также распределены между предпринимателями Алексеем Блиновским и Филиппом Березиным как 80% на 20%.

Этот бизнес сложно назвать высокоприбыльным, как и рыбный: к концу 2022 года выручка составила 34,1 млн рублей, а чистая прибыль — 749 тыс. рублей.

Ювелирные изделия и драгоценные металлы

ООО «Алмаз» — основанное в 2018 году юрлицо, попытка Алексея попробовать себя в ювелирном бизнесе — торговле драгоценностями. В этой компании предприниматель владеет пакетом в 100%.

На конец 2022 года бизнес показал такие финансовые результаты: выручка — 56,7 млн рублей, а чистая прибыль — 1,5 млн рублей.

ООО «Нембус» также связан с драгоценными металлами, только в этом случае — с их добычей. Компания основана в 2021 году, Алексей — ее полный владелец и генеральный директор.

Данных о выручке на конец 2022 года нет, однако указан чистый убыток компании — 527 тыс. рублей. Первый год работы также был убыточным — на 275 тыс. рублей.

Швейное производство

В 2019 году у Алексея появляется новый бизнес — ООО «Оливия групп», это компания по производству тканей и школа для швей. Дело также не приносит гигантской прибыли: выручка на конец 2022 года — 392,3 млн рублей, а чистая прибыль — 1,9 млн рублей.

Доля супруга знаменитого блогера здесь — 50%.

Гостиничный бизнес

ООО «Ветер» — пожалуй, самый «романтичный» бизнес Алексея: яхтенный глэмпинг-парк на берегу Волги. Бизнес, открытый в 2021 году. В этой компании предпринимателю принадлежит небольшая доля — в 25%.

Подробностей в финансовой отчетности нет, однако указано, что доходы на конец 2022 года составили 51,7 млн рублей, а расходы — 49,3 млн рублей. Начинающая компания даже вышла в плюс.

На двоих у четы Блиновских действительно много бизнесов.

Елена — многомиллионный блогер и автор достаточно дорогих инфокурсов (например, только запись ее основных марафонов сейчас можно купить за 2,8 тыс. рублей, а мероприятия в реальном времени стоят дороже).

Семья Блиновских. Источник: @sweet_sweet_lady / VK

В чем обвиняют Елену Блиновскую

Сперва, 27 апреля, Следственный комитет обвинил блогера в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупном размере.

Далее, в этот же день, прокуратура Москвы уточнила, за что именно задержали автора знаменитых марафонов. Елене предъявляют обвинения в «целенаправленном дроблении бизнеса», уклонении от налоговых обязательств на 918 млн рублей.

Часть этих денег, как утверждается, Елена легализовала. Это более 43 млн рублей, на которые был куплен автомобиль, который впоследствии перешел к супругу, товары для компании сестры Алексея Блиновского и было оплачено праздничное мероприятие с участием неназванного артиста. Все это — в период с 2019 по 2021 год.

Елена Блиновская. Источник: @blinovskaya/OK.RU

До 2022 года на саму Елену было зарегистрировано только ИП, где она платила налог по УСН в 13%. Но лимит дохода для ИП с 2017 по 2020 год составлял 150 млн рублей в год (сейчас максимальный предел — 206,4 млн). При этом, по утверждению прокуратуры, доход Елены Блиновской был значительно больше этой суммы.

В 2020 году Forbes оценивал ее выручку в 330 млн рублей при чистой прибыли в 200 млн рублей. А Ксения Собчак в своем расследовании за 2021 год — в более чем 4 млрд рублей.

Прокуратура утверждает, что Елена «совместно с соучастниками обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности ИП на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН». Таким образом предпринимательница занизила доходы и налоговую базу.

Обвинений, касающихся содержаний марафонов блогера, не предъявляется.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: @sweet_sweet_lady / VK