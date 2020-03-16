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Перспективный бизнес: 5 причин заняться робототехникой

Колонки
Данил Жариков
Данил Жариков

директор инвестиционных проектов ИК «Криптонит»

Ольга Лисина

Рынок робототехники растет как на дрожжах. Показательно, что консалтинговой компании BCG пришлось обновить прогноз по объемам мирового рынка к 2025 году. Так, если в 2014 году его оценивали в $67 млрд, то в 2017 — уже в $87 млрд. А в 2018 аналитики Fior Market предсказали рост к 2025 году до $158,21 млрд. 

Директор инвестиционных проектов  ИК «Криптонит» Данил Жариков рассказывает о причинах внимательнее присмотреться к этому направлению.

Перспективный бизнес: 5 причин заняться робототехникой

1. Роботы уже с нами — это актуально

Будущее, которое так будоражило наше воображение, уже наступило, хоть пока и выглядит не совсем так, как мы его представляли. Сегодня уже никого не удивишь роботом, убирающим пол в квартире, или крупным заводом, где работает тысяча машин, за которыми следит всего десяток человек.

Ежегодно спектр применения «железных помощников» расширяется. Вот только некоторые примеры. В США в отеле появился первый робот-дворецкий Botlr, который привозит постояльцам утренний кофе и свежую прессу, а в больнице в Сингапуре робот Hospi развозит пациентам медикаменты. При этом оба они легко передвигаются на лифте без посторонней помощи. 

Хирурги по всему миру используют в качестве ассистента систему Da Vinci, которая помогает врачам оставаться точными и не терять твердость руки при многочасовых операциях. 

Помогают роботы и в ликвидации последствий катастроф. Так, в 2011 году после аварии на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии роботы в условиях смертельного для человека уровня радиации разбирали завалы и искали радиоактивные материалы. 

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Даже некоторые сюжеты сериала-антиутопии «Черное зеркало» уже становятся реальностью. Например, в той же стране восходящего солнца близкие погибшего могут заказать робота, который будет имитировать его голос и поведение. Правда, пользоваться им можно только на время траура — 49 дней.

И хотя роботы настоящего далеки от андроидов из «Мира Дикого запада», их появление — вопрос времени. 


2. Рынок на подъеме — это шанс занять на нем свое место

Рынок робототехники принято разделять на два основных сегмента — промышленный и сервисный. 

Промышленная робототехника используется непосредственно на производствах. Объем рынка в 2018 году, по данным Международной федерации робототехники (IFR), оценивался в $16,5 млрд, и за год было продано 422 тысячи роботов. При этом 74% мирового производства приходится на пять стран — Китай, Японию, США, Южную Корею и Германию. 

Растет и рынок сервисной робототехники, связанный с обслуживанием людей, — это дроны, экзоскелеты для реабилитации, роботы-пылесосы, роботы-игрушки и так далее.

В 2018 году рынок профессиональных сервисных роботов вырос на 61% — до $9,2 млрд. Сопоставимый рост показал и рынок персональных сервисных роботов — плюс 59% (общий объем продаж — $3,66 млрд).

Инвесторы готовы вкладываться в перспективные стартапы. IDC прогнозирует в 2020 году рост инвестиций в робототехнику до $128,7 млрд, что на 17,1% больше, чем в прошлом году, а к 2023 году ожидается рост до $241,4 млрд.

В России, согласно обзору Сбербанка, с рынка ушли долгосрочные венчурные инвестиции, но крупные компании по-прежнему заинтересованы в новых решениях. 

Одни создают корпоративные акселераторы для проектов в сфере робототехники, яркие примеры — «Сибур», МТС, Airbus. А другие — организуют стартап-конкурсы в поисках лучших идей (как, например, наш Криптонит Startup Challenge).


3. Роботы украдут рабочие места, но создадут еще больше новых

Фильмы и сериалы пугают грядущим восстанием машин, а СМИ пестрят заголовками, что роботы станут причиной тотальной безработицы. 

Появилось даже движение неолуддитов. Они, как и их предшественники, которые громили в XVIII веке только появившиеся в Англии ткацкие станки, выступают против технологического будущего. Ведь там, по их мнению, может не найтись рабочего места для человека. 

Опасения не беспочвенны, но кажутся преувеличенными. Роботизация — не первый в мировой истории технологический тренд, меняющий структуру экономики.

По прогнозу ВЭФ, к 2022 году могут исчезнуть 75 млн рабочих мест, на смену которым придут 133 млн новых. 

В докладе этого года аналитики ВЭФ выделили семь кластеров профессий будущего, два из которых связаны с технологиями. Исследователи отмечают: чтобы быть востребованным в эпоху четвертой промышленной революции, следует осваивать технические навыки и так называемые soft skills. Одно образование на всю жизнь больше не актуально. 

Робототехника — сквозная технология, каковым, например, в свое время было электричество. Это означает, что вокруг нее начнут активно развиваться смежные отрасли, где также будут востребованы специалисты: от проектировщиков и программистов до промышленных дизайнеров и совсем футуристических специалистов по отношениям с роботами и этических тестировщиков ИИ. 


4. Роботы несовершенны — есть над чем работать

Современные роботы еще многого не умеют. Пока почти все роботы программируются человеком и по-настоящему автономных машин, умеющих самостоятельно думать и действовать, за последние полвека не появилось. Ученым и компаниям предстоит решить целый ряд проблем, которые можно разделить на две категории. 

Первая — физическая оболочка. Недавно открытые учеными материалы, такие как графен и нитрид галлия, открывают перед робототехникой новые возможности.

Графен благодаря прочности и тонкости позволит делать компактные приводы, обеспечивающие более точное движение машины, а нитрид галлия может стать альтернативой кремнию — основному материалу современной электроники. Его применение способно в разы увеличить мощность электронных компонентов и даст возможность использовать их даже при высоких температурах.

Актуальна сегодня и проблема «сна робота» — времени его зарядки. Хотя машине не надо спать восемь часов, как человеку, ее энергоэффективность не сопоставима с человеческой. Например, робот-собака Spot от Boston Dynamics держит заряд всего 90 минут.

В самое ближайшее время вряд ли стоит ожидать появления компактных аккумуляторов со сверхбольшой емкостью. Здесь отрасли явно нужны новые решения, которые в том числе позволят сократить время зарядки и дадут возможность делать это удаленно. 

Вторая — программное обеспечение. Чтобы создать все того же робота-собаку, компании Boston Dynamics потребовалось почти 17 лет. Программирование траекторий движения, близких к естественным, — чрезвычайно сложная задача. И, например, одна из актуальных проблем, которую предстоит решить, — потеря машиной ориентации в определенных положениях. 



Но самый большой вызов — создание искусственного интеллекта в полном смысле этих слов. Чтобы роботы стали по-настоящему умными, они должны научиться эффективно самообучаться и обрести то, что человек называет здравым смыслом. 


5. Есть потенциал на российском рынке

Рынок продолжит развиваться. Увеличение доли сферы услуг в экономике станет основным драйвером развития сервисной робототехники. Так, уже в 2018 году вклад экономики сервиса составил 54% национального ВВП, и эта цифра продолжит расти. А значит, в перспективе мы все чаще будем видеть роботов в повседневной жизни. 

Особое внимание в этом сегменте стоит обратить на логистических роботов. Они высоко востребованы, например, ритейлом, и обладают большим потенциалом автоматизации.

Также активно продолжит развиваться медицинская робототехника, все больше переплетаясь с биотехнологиями. Бионические протезы, ничуть не уступающие по своей функциональности здоровой конечности, станут реальностью и повседневностью. 

Для отечественной робототехники точками роста может стать и промышленность: добывающая или космическая, а также авиа- и судостроение, где мы традиционно сильны.

Например, машины могут работать на месторождениях в сложных климатических условиях, связанных с угрозой для здоровья и жизни. А роботы-аватары, управляемые людьми, позволят не рисковать жизнями космонавтов при выполнении манипуляций в открытом космосе. 

К сожалению, успешных робототехнических стартапов в России пока единицы. При этом мы видим, что крупные компании заинтересованы в решениях по автоматизации бизнеса и готовы в них инвестировать. Это значит, что у разработчиков есть возможность занять свое место на этом растущем рынке. 


Как получить максимум

Успех стартапа — всегда комбинация множества факторов. Пожалуй, основные — это люди, востребованность рынком и качество реализации продукта. Сама по себе идея ничего не стоит. Расскажите любому инвестору о своем будущем проекте — и он, вероятно, назовет вам еще пять команд, которые делают нечто похожее. 

Поэтому если вы хотите начать свой технологический проект, не бойтесь делиться своей идей — знакомьтесь и общайтесь с отраслевыми экспертами и другими фаундерами, задавайте вопросы своей потенциальной целевой аудитории, проверяйте гипотезу, участвуя в хакатонах и конкурсах стартапов. 

И, возможно, через несколько лет именно ваша идея из стартапа вырастет в устойчивые бизнес.

Фото на обложке и в тексте: Unsplash

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