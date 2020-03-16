Перспективный бизнес: 5 причин заняться робототехникой

Рынок робототехники растет как на дрожжах. Показательно, что консалтинговой компании BCG пришлось обновить прогноз по объемам мирового рынка к 2025 году. Так, если в 2014 году его оценивали в $67 млрд, то в 2017 — уже в $87 млрд. А в 2018 аналитики Fior Market предсказали рост к 2025 году до $158,21 млрд.

1. Роботы уже с нами — это актуально

Будущее, которое так будоражило наше воображение, уже наступило, хоть пока и выглядит не совсем так, как мы его представляли. Сегодня уже никого не удивишь роботом, убирающим пол в квартире, или крупным заводом, где работает тысяча машин, за которыми следит всего десяток человек.

Ежегодно спектр применения «железных помощников» расширяется. Вот только некоторые примеры. В США в отеле появился первый робот-дворецкий Botlr, который привозит постояльцам утренний кофе и свежую прессу, а в больнице в Сингапуре робот Hospi развозит пациентам медикаменты. При этом оба они легко передвигаются на лифте без посторонней помощи.

Хирурги по всему миру используют в качестве ассистента систему Da Vinci, которая помогает врачам оставаться точными и не терять твердость руки при многочасовых операциях.

Помогают роботы и в ликвидации последствий катастроф. Так, в 2011 году после аварии на атомной электростанции Фукусима-1 в Японии роботы в условиях смертельного для человека уровня радиации разбирали завалы и искали радиоактивные материалы.

Даже некоторые сюжеты сериала-антиутопии «Черное зеркало» уже становятся реальностью. Например, в той же стране восходящего солнца близкие погибшего могут заказать робота, который будет имитировать его голос и поведение. Правда, пользоваться им можно только на время траура — 49 дней.

И хотя роботы настоящего далеки от андроидов из «Мира Дикого запада», их появление — вопрос времени.

2. Рынок на подъеме — это шанс занять на нем свое место

Рынок робототехники принято разделять на два основных сегмента — промышленный и сервисный.

Промышленная робототехника используется непосредственно на производствах. Объем рынка в 2018 году, по данным Международной федерации робототехники (IFR), оценивался в $16,5 млрд, и за год было продано 422 тысячи роботов. При этом 74% мирового производства приходится на пять стран — Китай, Японию, США, Южную Корею и Германию.

Растет и рынок сервисной робототехники, связанный с обслуживанием людей, — это дроны, экзоскелеты для реабилитации, роботы-пылесосы, роботы-игрушки и так далее.

В 2018 году рынок профессиональных сервисных роботов вырос на 61% — до $9,2 млрд. Сопоставимый рост показал и рынок персональных сервисных роботов — плюс 59% (общий объем продаж — $3,66 млрд).

Инвесторы готовы вкладываться в перспективные стартапы. IDC прогнозирует в 2020 году рост инвестиций в робототехнику до $128,7 млрд, что на 17,1% больше, чем в прошлом году, а к 2023 году ожидается рост до $241,4 млрд.

В России, согласно обзору Сбербанка, с рынка ушли долгосрочные венчурные инвестиции, но крупные компании по-прежнему заинтересованы в новых решениях.

Одни создают корпоративные акселераторы для проектов в сфере робототехники, яркие примеры — «Сибур», МТС, Airbus. А другие — организуют стартап-конкурсы в поисках лучших идей (как, например, наш Криптонит Startup Challenge).

3. Роботы украдут рабочие места, но создадут еще больше новых

Фильмы и сериалы пугают грядущим восстанием машин, а СМИ пестрят заголовками, что роботы станут причиной тотальной безработицы.

Появилось даже движение неолуддитов. Они, как и их предшественники, которые громили в XVIII веке только появившиеся в Англии ткацкие станки, выступают против технологического будущего. Ведь там, по их мнению, может не найтись рабочего места для человека.

Опасения не беспочвенны, но кажутся преувеличенными. Роботизация — не первый в мировой истории технологический тренд, меняющий структуру экономики.

По прогнозу ВЭФ, к 2022 году могут исчезнуть 75 млн рабочих мест, на смену которым придут 133 млн новых.

В докладе этого года аналитики ВЭФ выделили семь кластеров профессий будущего, два из которых связаны с технологиями. Исследователи отмечают: чтобы быть востребованным в эпоху четвертой промышленной революции, следует осваивать технические навыки и так называемые soft skills. Одно образование на всю жизнь больше не актуально.

Робототехника — сквозная технология, каковым, например, в свое время было электричество. Это означает, что вокруг нее начнут активно развиваться смежные отрасли, где также будут востребованы специалисты: от проектировщиков и программистов до промышленных дизайнеров и совсем футуристических специалистов по отношениям с роботами и этических тестировщиков ИИ.

4. Роботы несовершенны — есть над чем работать

Современные роботы еще многого не умеют. Пока почти все роботы программируются человеком и по-настоящему автономных машин, умеющих самостоятельно думать и действовать, за последние полвека не появилось. Ученым и компаниям предстоит решить целый ряд проблем, которые можно разделить на две категории.

Первая — физическая оболочка. Недавно открытые учеными материалы, такие как графен и нитрид галлия, открывают перед робототехникой новые возможности.

Графен благодаря прочности и тонкости позволит делать компактные приводы, обеспечивающие более точное движение машины, а нитрид галлия может стать альтернативой кремнию — основному материалу современной электроники. Его применение способно в разы увеличить мощность электронных компонентов и даст возможность использовать их даже при высоких температурах.

Актуальна сегодня и проблема «сна робота» — времени его зарядки. Хотя машине не надо спать восемь часов, как человеку, ее энергоэффективность не сопоставима с человеческой. Например, робот-собака Spot от Boston Dynamics держит заряд всего 90 минут.

В самое ближайшее время вряд ли стоит ожидать появления компактных аккумуляторов со сверхбольшой емкостью. Здесь отрасли явно нужны новые решения, которые в том числе позволят сократить время зарядки и дадут возможность делать это удаленно.

Вторая — программное обеспечение. Чтобы создать все того же робота-собаку, компании Boston Dynamics потребовалось почти 17 лет. Программирование траекторий движения, близких к естественным, — чрезвычайно сложная задача. И, например, одна из актуальных проблем, которую предстоит решить, — потеря машиной ориентации в определенных положениях.

Но самый большой вызов — создание искусственного интеллекта в полном смысле этих слов. Чтобы роботы стали по-настоящему умными, они должны научиться эффективно самообучаться и обрести то, что человек называет здравым смыслом.

5. Есть потенциал на российском рынке

Рынок продолжит развиваться. Увеличение доли сферы услуг в экономике станет основным драйвером развития сервисной робототехники. Так, уже в 2018 году вклад экономики сервиса составил 54% национального ВВП, и эта цифра продолжит расти. А значит, в перспективе мы все чаще будем видеть роботов в повседневной жизни.

Особое внимание в этом сегменте стоит обратить на логистических роботов. Они высоко востребованы, например, ритейлом, и обладают большим потенциалом автоматизации.

Также активно продолжит развиваться медицинская робототехника, все больше переплетаясь с биотехнологиями. Бионические протезы, ничуть не уступающие по своей функциональности здоровой конечности, станут реальностью и повседневностью.

Для отечественной робототехники точками роста может стать и промышленность: добывающая или космическая, а также авиа- и судостроение, где мы традиционно сильны.

Например, машины могут работать на месторождениях в сложных климатических условиях, связанных с угрозой для здоровья и жизни. А роботы-аватары, управляемые людьми, позволят не рисковать жизнями космонавтов при выполнении манипуляций в открытом космосе.

К сожалению, успешных робототехнических стартапов в России пока единицы. При этом мы видим, что крупные компании заинтересованы в решениях по автоматизации бизнеса и готовы в них инвестировать. Это значит, что у разработчиков есть возможность занять свое место на этом растущем рынке.

Как получить максимум

Успех стартапа — всегда комбинация множества факторов. Пожалуй, основные — это люди, востребованность рынком и качество реализации продукта. Сама по себе идея ничего не стоит. Расскажите любому инвестору о своем будущем проекте — и он, вероятно, назовет вам еще пять команд, которые делают нечто похожее.

Поэтому если вы хотите начать свой технологический проект, не бойтесь делиться своей идей — знакомьтесь и общайтесь с отраслевыми экспертами и другими фаундерами, задавайте вопросы своей потенциальной целевой аудитории, проверяйте гипотезу, участвуя в хакатонах и конкурсах стартапов.

И, возможно, через несколько лет именно ваша идея из стартапа вырастет в устойчивые бизнес.

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