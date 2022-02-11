5 вопросов, которые графический дизайнер должен задать клиенту перед стартом проекта

Анастасия Мохань, основатель студии Ana M Treatment Studio, — дизайнер режиссерских презентаций. Она рассказала, как графическим дизайнерам, а также архитекторам, продюсерам, иллюстраторам, веб-дизайнерам и креативным директорам четче обозначать условия работы и о чем важно заранее спрашивать у клиента, чтобы проект прошел гладко.

После ухода на фриланс мне пришлось самостоятельно вникать в процессы общения с заказчиками, учиться выставлять внятные условия сотрудничества и разибраться с правилами деловой переписки.

Сотни проектов за пару лет работы научили меня важному — заранее обговаривать все детали работы на заказчика, чтобы в процессе возникало как можно меньше вопросов, правок и изменений плана проекта.

Первый вопрос. Могу я посмотреть на бриф?

Часто мои клиенты присылают мне брифы «на словах». Это может быть либо текстовый документ, либо просто пара предложений в почте о том, что они ожидают от работы со мной.

Ни в том, ни в другом случае я не соглашаюсь разговаривать о проекте, пока не получу полный и детальный бриф.

В этом документе должны быть полностью заполнены такие графы как «время на разработку проекта», «цель», «задачи», обязательно «референсы», указаны четкие гайдлайны по тому, какой клиент видит будущую презентацию (например, «никаких ярких оттенков и только черно-белые слайды»).

Все эти моменты помогают не только не попасть в ситуацию с непониманием, но и заранее дают возможность понять — вы можете/хотите создать такой проект или же возникнут сложности.

Часто клиенты хотят узнать стоимость проекта еще до того, как вышлют вам бриф или ТЗ — лучше не выставлять вилку работ. В таком случае клиент может запомнить ее как финальную стоимость. И если она изменится, есть риск, что заказчик отказажется от вас как от подрядчика.

Стоимость помогает уточнить прайс-лист — документ, в котором четко прописаны все детали по вашей работе. Обычно он представляет собой pdf-файл, в котором описано время вашей работы, гонорар за проект, ваши выходные, мелкие детали по проекту, например, что происходит в случае форс-мажора.

Важно также указывать ссылки на свое портфолио, контактные данные и часовой пояс, в котором вы работаете, чтобы клиент в любой момент мог открыть файл и узнать ответы на все свои вопросы.

Второй вопрос. Как вы относитесь к переработкам?

Переработки на проекте будут. Исправления по комментариям, редизайн и изменения всегда имеют место. Важно перед стартом узнать у заказчика, есть ли у него бюджет на такого рода работу и насколько этот бюджет «резиновый». Заранее сообщайте клиенту о том, как видите этот проект со стороны дополнительных часов работы и сколько времени и денег рекомендуете ему дополнительно заложить на дизайн.

Есть клиенты, которые имеют строгие бюджеты и хотят, чтобы переработки уже входили в стоимость. Тут вы решаете сами — работать до конца, но за более высокий гонорар, или ограничиться меньшей оплатой, но выставлять счет за каждые часы переработок.

Третий вопрос. Необходимы ли вам исходные файлы по завершении работ?

Со стороны своей профессии скажу, что чаще всего меня просят прислать исходники по причине того, что я могу отойти от компьютера, пойти спать, быть на другом проекте, а клиенту в этот момент срочно понадобится исправить пару слов в презентации.

В таких случаях вам лучше знать заранее — понадобятся ли ваши наработки заказчику. Некоторые мои коллеги заранее говорят клиенту о том, что они не отдают свои исходные файлы, другие готовы отдать, но за дополнительный гонорар, а третьи отдают бесплатно в любом случае.

С этим лучше определиться заранее, чтобы после завершения работ у вас не возник конфликт с клиентом.

Четвертый вопрос. Какие у вас условия NDA?

NDA (non-disclosure agreement) — договор о неразглашении. Важнейшая вещь, в которой прописаны условия проекта: можете ли вы делиться им в социальных сетях, любым способом выставлять работу или ее части на всеобщее обозрение, как скоро после завершения проекта вы можете это делать, имеете ли право добавлять его в свое портфолио и другие тонкости.

Перед тем как подписать такое соглашение, всегда читайте его досконально. Иногда они бывают на полстраницы, а иногда тянутся на пять листов, всё зависит от клиента и проекта.

В случае нарушения договоренностей намеренно или по неосторожности вас может ждать не только гигантский штраф, но и плохая репутация на рынке.

Пятый вопрос. Каковы сроки оплаты?

Тонкий и щепетильный момент, о котором нужно говорить еще до начала проекта. На моей практике клиенты оплачивали проекты через день, через месяц, через три месяца или вообще не оплачивали.

Договор защищает от подобных ситуаций, он также помогает и клиенту быть уверенным, что вы сделаете свою работу в срок.

Советую для начала решить, какой период оплаты для вас безболезненный и сколько вы готовы ждать гонорар. Информацию о сроках лучше сразу заносить в прайс-лист, в котором наряду с этой информацией будут и детали по проекту, вашей ставке, работе на выходных, контактным данным и ссылкам на ваши работы и портфолио.

Каждый проект отличается от другого так же, как и каждый клиент. Поэтому стоит заранее подумать над тем, чтобы указать разные условия для заказчиков в зависимости от величины проекта, объема и длительности работ.

Важно не только оставаться лояльным к заказчику, но и выставлять условия, которые оставят обе стороны в позиции win-win.

Фото на обложке: Shutterstock / MIND AND I