Что нужно учесть, запуская бизнес с инвестором? 6 советов для начинающего предпринимателя

Запуская новый проект с инвестором, многие начинающие предприниматели подходят к вопросу легкомысленно и рискуют оказаться в ситуации, когда инвестор выдавливает их из уже работающего прибыльного бизнеса. Как этого избежать? О том, что обязательно нужно сделать, на примере собственного опыта рассказывает предприниматель из Владивостока, генеральный директор сети автокафе Coffee Machine Дмитрий Лутченко.

Когда мы с моим другом и однокурсником Валентином Алексеевым запускали свое самое первое автокафе, у нас не было ничего — ни опыта, ни денег. После окончания ВГУЭС я некоторое время учился и работал в Австралии, но мне очень хотелось создать свой бизнес в России.

Оттуда я вернулся с идеями, у меня было всего три недели, чтобы решить: стартовать что-то здесь или вернуться обратно. А Валентин после окончания учебы работал в сети АЗС и успел дорасти до управляющего несколькими заправками.

Именно ему принадлежала идея обратиться в владельцу компании, где он работал, и попросить инвестиции на открытие автокафе. Инвестор вложил 1,5 млн, мы открыли павильон на одной из его заправок. Предприятие окупилось за 3,5 месяца, поэтому для нас стало неожиданностью, когда через 9 месяцев нас «попросили на выход».

После этого мы продолжили набивать шишки с инвесторами, и я надеюсь, что мои советы помогут другим начинающим предпринимателям избежать наших ошибок.

Совет 1. Прежде чем обращаться к инвестору, создайте MPV, минимально жизнеспособный продукт

Я был и в роли соискателя инвестиций, и в роли потенциального инвестора. Поэтому сейчас могу посоветовать: если вы хотите договориться с инвестором о взаимовыгодных условиях, создайте минимально действующий продукт, что-то осязаемое. Чем ближе ваш проект к стадии идеи, тем меньше ваши шансы на успех в переговорах.

Пока буду говорить непосредственно о той сфере, где мы работаем, а именно общепита. У вас может быть свой маленький корнер. Допустим, вы хотите открыть кафе побольше в крупном торговом центре. В этом случае вы можете договориться с инвестором о том, что на этапе запуска он забирает себе больше 50% прибыли. А когда инвестиции окупятся, вы будете делить прибыль пополам. Это хорошие, разумные условия для обеих сторон.

Если у вас не хватает средств на открытие корнера, хотя бы представьте свой проект на одном из гастрофестивалей. Вы должны осознавать, что просто идея без воплощения ничего не стоит. Если вы сами не вложили в проект ни рубля, почему инвестор должен вам доверить свои деньги?

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Если вы накопили стартовый капитал и вложили его в дело, если вы взяли кредит, потому что верите в свою идею и готовы рисковать своими деньгами, поверьте, это совсем другой разговор. Здесь проходит граница между собственностью, предпринимательством и просто работой. Когда ты вкладываешь свои деньги, рискуешь ими, тогда ты становишься полноправным собственником.

Если у вас есть крутой опыт в какой-то сфере, и именно в ней вы хотите запустить свой проект, это тоже повышает ваши шансы на привлечение инвестиций. Так мы реализовали проект, инициированный нашим бренд-шефом. У него был опыт, а мы вложили деньги. Мы договорились, что сначала мы забираем всю прибыль, но как только наши инвестиции окупились, мы делим доход 50% на 50%.

Совет 2. Договаривайтесь с инвестором 50% на 50%

Когда мы вели переговоры со своим первым инвестором, у нас не было ни денег, ни опыта. Поэтому у нас и выбора не было, мы были вынуждены соглашаться на те условия, на которых настаивал инвестор — 30% на 70% на старте.

Но вы должны понимать, что если у вас в компании меньше 50%, с точки зрения законодательства вы абсолютно бесправны, вы просто работник в собственном бизнесе. Поэтому в случае с нашим первым автокафе инвестор, окупив свои инвестиции, посчитал себя вправе «уволить» нас, выдав за последний месяц работы чуть меньше 100 тыс. рублей.

Это опыт научил нас тому, что с инвестором нужно договариваться 50% на 50%. Здесь, конечно, есть риск, что вы в какой-то момент разойдетесь в видении дальнейшего развития бизнеса, что затруднит принятие решений. Но такой вариант все же вынуждает обе стороны договариваться, действовать консенсусно. Это дает понимание, что вы зависите друг от друга.

Это как в семье, ведь бизнес — как ребенок, которого не бросишь, просто так кому-то не отдашь, поэтому все должны как-то договариваться.

Совет 3. Зарегистрируйте бренд и берегите его

За месяц до расставания с первым инвестором я подал документы на регистрацию товарного знака Coffee Machine. По сути это единственное, что у нас осталось. Хотя процесс регистрации в общей сложности занял полтора года, он уже был запущен, и бренд принадлежал мне. К тому моменту автокафе уже было известно во Владивостоке. И когда мы договаривались с другими инвесторами, это имело значение.

Совет 4. Тщательно зафиксируйте все договоренности в уставе

Учитывая предыдущий печальный опыт, со вторым инвестором мы постарались прописать все то, о чем мы договорились на словах, в уставе. Не думайте, что устав — формальность. Это важный документ, не надо его недооценивать. И самое главное, что вы должны в нем зафиксировать — это условия, на которых вы будете расходиться с партнерами.

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Представьте себе самую худшую ситуацию, которая только возможна. Вы никак не можете договориться, вы совершенно разругались, презираете друг друга, ни у одной сторон не осталось сил ни моральных, ни физических. И единственный выход из такой ситуации — это разойтись и дальше работать отдельно. Представив все это, вы должны четко прописать все условия «развода»:

Как вы будете делить имущество в разных ситуациях (если компания разорена, если приносит много денег)? В каких пропорциях?

Кто у кого что выкупает? На каких принципах?

Как вы будете оценивать ваш общий бизнес? Кто будет проводить оценку?

Если бизнес приносил прибыль, будет ли она вычитаться из первоначальных инвестиций? И т. д.

Обычно после этого жизнь становится намного проще. Теперь обе стороны понимают, что есть вот такой наихудший сценарий, можно пойти по нему или, если вы не хотите его допустить, придется договариваться.

В уставе также необходимо прописать принципы назначения двух главных лиц в компании (генерального директора и главного бухгалтера/финансового директора) и другие важны моменты:

Как назначаются генеральный директор и главный бухгалтер?

Как часто их можно менять?

Каковы правила проведения собраний? Какие решения на них принимаются?

Как отчуждается и приобретается имущество?

Как берутся кредиты?

Каким количеством участников принимаются решения? Что является кворумом?

Как распределяется прибыль?

Как распределяются дивиденды?

Как часто предоставляется отчетность?

Кто несет ответственность в случае убытков и как они покрываются?

Есть ли у вашей компании инвестиционный фонд? Как расходуются его средства?

Все это можно и нужно зафиксировать в уставе, и это будет работать. Это своего рода «конституция» вашего маленького государства. И часто в спорных ситуациях дело не доходит до суда — достаточно вернуться к уставу, в котором есть все договоренности. Довольно часто люди действительно просто забывают то, что друг другу обещали. Но когда вы демонстрируете документ, который они подписали, это действует отрезвляюще.

Совет 5. Отделяйте собственность от управления

Управление — тонкий вопрос, его эффективность можно по-разному оценивать. Инвестор может сказать: «Мне не нравится, как вы управляете, поэтому я поставлю своего управляющего». Этот момент надо также изначально проговорить: кто управляет и каковы критерии оценки.

С одним из инвесторов у нас была компромиссная схема: мы договорились, что за управление отвечает одна сторона, а за финансовый блок — другая. То есть одна сторона назначает генерального директора, а другая — финансового директора.

Кроме того, у генерального директора был ряд ограничений. Он не мог отчуждать имущество компании или брать займы без согласия всех партнеров. Если инвестора не устраивало управление, он мог назначить своего генерального директора, но тогда мы были вправе назначить своего финансового директора.

Мы тогда потратили пять месяцев на то, чтобы прописать все эти условия в уставе, но оно того стоило. Эта система оказалась действительно очень устойчивой. Мы с ней прожили много лет, прошли непростые периоды.

Система сдержек и противовесов нужна, чтобы ни у кого не было ощутимого перевеса сил. Потому что это бизнес, мы тут все люди суровые. Возникает соблазн настоять на своем. Просто потому, что это возможно. И будем честны, в бизнесе мало кто руководствуется нормами высокой морали, особенно когда речь идет о больших деньгах. Но руль не должно заклинивать в какую-то одну сторону.

Совет 6. Не экономьте на юристе

Когда вы договорились с инвестором обо всех условиях, для начала опишите и зафиксируйте их сами. Основных пунктов обычно не так много. Но после этого привлекайте юриста, на его услугах я бы не советовал экономить. Это не настолько дорого стоит, можно уложиться в 50 тыс. рублей.

В свое время мы с Валентином наняли довольно дорогостоящего юриста, хотя денег у нас почти не было. И не прогадали. Юрист выглядел очень презентабельно, качественно представлял наши интересы, не давал на нас давить. Благодаря этому и мы сами чувствовали себя увереннее.

Хорошо, если со стороны инвестора также будет участвовать юрист. Потому что часто у них лучше получается друг с другом договориться. Вы передаете им условия, которых удалось достичь в процессе переговоров. А юристы это оформляют в виде грамотно составленного документа. Так обе стороны чувствуют себя спокойнее.

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