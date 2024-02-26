АВС-лиды: что это, зачем нужно и как влияет на прибыль бизнеса

Продажи — многогранный процесс, требующий постоянного анализа, контроля и оптимизации. Основной инструмент для этого — сегментирование лидогенерации, то есть анализ ABC-лидов. Как сегментировать клиентский поток, зачем это бизнесу и что ещё влияет на прибыль предприятия, рассказала маркетолог, соосновательница IT Career Hub в Берлине Инесса Чиркина.
Что такое сегментация лидов
В любом бизнесе клиентский поток можно условно разделить на три категории: А, В и С. Чаще мы слышим определения «горячий», «тёплый» и «холодный» клиенты.
Как категоризировать лиды
Между собой лиды А, В и С отличаются по трём признакам:
- потребность;
- срочность покупки;
- финансовое положение.
Главное, что нужно выяснить:
- насколько высока потребность в продукте у клиента;
- какая у него срочность в нашем продукте или решении конкретного вопроса;
- какая платёжеспособность: может оплатить продукт или нет.
На основе этого появляется конструктор для сегментации лидов на горячие, тёплые и холодные. Рассмотрим каждую категорию подробнее.
Лиды категории А
Это самые горячие клиенты, которые готовы покупать даже без активной продажи. Они закрывают сразу три критерия: потребность, срочность и деньги.
Доля А-лидов от объёма платного трафика не более 6–8%. Эталонная конверсия в продажу должна быть минимум 50%, но стоит стремиться к 70%.
Лиды категории В
Клиенты категории B менее теплые, но они способны сформировать пул продаж в ближайшем будущем. У такой категории обычно слабее один из ключевых критериев квалификации. Они так же, как и А, имеют потребность, но их покупка либо не срочная, либо есть незначительные проблемы с финансами, которые они готовы решить.
Доля В-лидов от объёма платного трафика около 15%. Эталонная конверсия в продажу должна быть минимум 20%, но стремиться к 30%.
Лиды категории С
Эта категория самая холодная. У неё ещё меньше выражены критерии: потребность, срочность и цена. Поэтому здесь важно грамотно конвертировать категорию в продажи. Нужно периодически поддерживать контакт с С-лидом. Важно разобраться, что болит у таких клиентов, какие есть возражения. И дальше отрабатывать их и регулярно «догревать» С-лидов, знакомить с продуктом и предлагать специальные скидки.
Доля С-лидов от объёма платного трафика — 21%. Эталонная конверсия в продажу должна составлять минимум 5% и стремиться к 7%.
Преимущества и недостатки в работе с каждой категорией лидов
Бизнес без чётко выстроенной работы с сегментами по лидам теряет значительный объём выручки. Чаще всего менеджеры по продажам закрывают в продажу тех клиентов, которые сами готовы к покупке и им не нужно продавать.
Когда сейлзы продают только горячим лидам категории А, вся остальная воронка становится неуправляемой. Возникает сложность в прогнозировании качественного роста выручки, и компания теряет деньги: как те, что ушли на закупку трафика, так и те, что бизнес мог бы заработать.
Разбор воронки на примере бизнес-проекта
Предположим, что маркетинговый и сейлз отделы сделали эталонные конверсии. Допустим, воронка выглядит так:
- 80 лидов категории А;
- 150 лидов категории B;
- 210 лидов категории С.
Средний чек продукта — €750.
Пример 2. Эталонный вариант, к которому стоит стремиться
Пример расчёта ROMI и ДРР
Эти показатели важно считать и отслеживать по каналам.
ROMI (Return on Marketing Investment) — коэффициент возврата маркетинговых инвестиций.
Как рассчитать ROMI: доход от рекламы минус расход на рекламу. Результат поделить на расход на рекламу и умножить на 100.
ДРР — показатель, отражающий отношение рекламных расходов к доходам от этой рекламы;
Как рассчитать ДРР: расходы на рекламу поделить на доходы с рекламы и умножить на 100.
Получается, что при грамотной работе отдела маркетинга и продаж можно точно прогнозировать приход выручки и чётче влиять на финансовую модель бизнеса.
Пример 2. Эталонный вариант, к которому стоит стремиться
Как достичь эталонных показателей продаж в каждой категории лидов
Настроить систему контроля ключевых показателей по работе сейлз-менеджеров
Объём выработки — это количество звонков, которые делает сейлз-менеджер за день. Минимальный объём выработки в день — 120 минут или 120 звонков, включая неуспешные.
Это очень важный показатель, потому что чем меньше звонков, тем меньше продаж и наоборот. Сейлз-менеджер должен звонить и общаться с клиентами, поскольку объём выработки напрямую влияет на финальные результаты продаж.
SLA (скорость первого касания, звонка) — это показатель, который измеряет время, необходимое для ответа на входящий звонок. заявку или обращение клиента. Идеальный параметр — до 15 минут.
SLA напрямую влияет на конверсию в ответ. Чем быстрее скорость перезвона по заявке, тем выше конверсия в ответ. Когда клиент оставил заявку, он ещё помнит об этом действии и понимает, что с ним должны связаться. Если SLA увеличивается, клиент либо забывает о том, что с ним кто-то должен связаться, либо ему уже перезвонил ваш конкурент, потому что клиент мог оставить заявку где-то ещё. В связи с этим снижается конверсия в ответ на ваш дальнейший входящий звонок.
Просроченные сделки и сделки без задач. Просроченные сделки — это сделки, по которым не выполнены обязательства в установленные сроки. Сделки без задач — это сделки, для которых не были назначены задачи или действия, необходимые для достижения целей сделки.
Каждая просроченная сделка или сделка без задач — это нарушенное обещание клиенту. Например, сейлз-менеджер не вернулся к клиенту вовремя, не связался, не напомнил. А значит, способствовал потере выручки с клиента.
Составить продающие скрипты
Чтобы показатели продаж росли, необходимо грамотно составить продающие скрипты и еженедельно контролировать их соблюдение (с помощью ОКК — отдела контроля качетсва). Особое внимание стоит обратить на ключевые этапы, которые больше всего влияют на конверсию в продажи. Это выявление потребностей и болей клиента, презентация продукта через потребности клиента, отработка возражений, а также попытка закрытия клиента в оплату на звонке. Не все сейлзы совершают попытку продажи на звонке, хотя А-лиды больше всех отзывчивы к быстрой покупке.
Не отпускать клиента «подумать»
Задача сейлза — не отпускать клиента «подумать», так как здесь зашито скрытое возражение. Важно выяснить, о чём именно клиент уходит думать, и отработать эти возражения.
Продавать в «любой непонятной ситуации»
Сейлз-менеджер должен стремиться продать при каждом звонке потенциальному клиенту. Нельзя, чтобы в разговоре не было продажи, иначе это превратиться в обычную консультацию.
Обучать сейлз-менеджеров
Важно регулярно обучать сейлз-менеджеров, проводить тренинги, мастер-классы, совершенствуя скрипты и технику переговоров.
Анализировать планируемый и фактический объём продаж
Проводить с менеджерами планёрки в начале и в конце дня, анализируя планируемый и фактический объём продаж за день. Контролировать конверсии в продажу по каждой категории лидов.
Продажи можно и нужно прогнозировать. Для этого следует тщательно контролировать и оценивать поток лидов по их значимости в рамках АВС-системы, где А — горячие лиды, В — теплые лиды и С — холодные лиды. Такая сегментация позволяет эффективно расставлять приоритеты и распределять ресурсы для работы с каждой категорией клиентов. В результате улучшается их конверсия в продажи.
Прибыль бизнеса во многом зависит от эффективности работы отдела продаж. Поэтому необходимо настроить учёт основных показателей работы сейлз-менеджеров, контролировать их коммуникацию с клиентами и регулярно проводить профессиональные обучения.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сайт аэропорта: 10 сервисов для удобства пассажиров и роста выручки компании
- 2 Возможен ли бизнес на отношениях, если 95% продаж холодные
- 3 Все еще считаете лиды вместо продаж? Вот как правильно построить систему сквозной аналитики
- 4 «Холодные» обзвоны в прошлом. Чем заменить спам-звонки клиентам
- 5 Расчётный счёт для ИП: как открыть и в чём его преимущества
ВОЗМОЖНОСТИ
26 февраля 2024
29 февраля 2024
29 февраля 2024