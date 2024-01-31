Сайт аэропорта: 10 сервисов для удобства пассажиров и роста выручки компании

Важно нащупать ходы, при которых и пользователь, и компания будут довольны. Это позволит увеличить неавиационные доходы аэропорта в ситуации, когда международные перевозки сократились, а некоторые авиалинии ушли из России. Дизайн-директор digital-агентства Uplab Дмитрий Глумов рассказал, какие сервисы для пассажиров должны быть на сайте аэропорта, чтобы доход компании увеличивался.

В портфолио Uplab более 15 сайтов для аэропортов. Чтобы реализовать эти проекты, мы проанализировали сайты конкурентов и провели исследования пользовательского опыта. Главное, что мы отметили, ― сайт должен быть удобным для пассажира. При этом наша задача ― продумать пользовательские сценарии так, чтобы нативно встраивать продажу сервисов клиента.

Табло

Табло — ключевой элемент на главной странице. Его нужно расположить так, чтобы можно было добраться до расписания либо в один клик, либо вообще без него. То есть просто открыв сайт.

Табло на сайте аэропорта «Южно-Сахалинск»

Чтобы улучшить пользовательский опыт, сделайте важные элементы заметными (добавьте жирного начертания, поставьте напротив рейса иконку авиакомпании) и выделите контрастными цветами незапланированные изменения.

Табло должно закрывать все вопросы, возникающие у пользователя, который планирует сесть в самолёт или встретить пассажира: время вылета или прилёта с обозначением задержек, направление, номер рейса, авиакомпанию, терминал, входы и выходы.

По нашим данным, от 60 до 90% пользователей заходит на сайт только ради табло.

Поэтому рекомендуем внедрять дополнительные функции рядом с ним. Например, форму для получения уведомлений о статусе рейса. Так пользователю будут приходить оповещения о начале или завершении регистрации, отмене или переносе полёта. Аэропорты по-разному реализуют эту функцию: по номеру телефона, в мессенджерах, соцсетях.

Ещё можно интегрировать на сайт флайтрадар. Сервис показывает, где самолёт находится в небе. Если рейс отложили, пассажир может перейти на страницу рейса и отследить местоположение самолёта.

Рядом с табло размещают и платные услуги. Например, на странице рейса лондонского аэропорта «Хитроу» пассажиру предлагают посетить магазины и рестораны. Можно посмотреть, какие бренды представлены в аэропорту и где находится каждое заведение на карте.

Реклама услуг представлена нативно: как естественный этап в посещении аэропорта после регистрации на рейс и прохождения таможни. Если до рейса осталось меньше часа, то система не будет рекомендовать дополнительные опции. Это выглядит как забота о пассажире.

Отдельно стоит добавить сезонное расписание рейсов. Табло отличается от основного тем, что содержит информацию, по каким направлениям есть рейсы в этот аэропорт. Пользователи часто ищут эту информацию на сайте аэропорта, чтобы планировать будущие путешествия.

Парковка

Парковка — часть дохода аэропорта. Можно сделать использование сервиса удобнее, если добавить оплату парковки прямо на сайте. Например, можно рассчитать стоимость парковки в разных терминалах, забронировать её и оплатить онлайн по номеру авто. Хорошо, если каждая страница будет содержать информацию о том, как добраться до парковки и сколько времени это займёт от ближайшего терминала.

Оплата парковки на сайте аэропорта «Геленджик»

Транспорт

Еще один популярный сервис ― аренда машины. Особенно удобно использовать такой виджет в туристических городах, например, Дубае.

Бронь такси на сайте аэропорта Дубая

На сайте дубайского аэропорта можно забронировать такси, арендовать машину или каршеринг. Аэропорт получает процент с каждой транзакции. Сделать такую интеграцию несложно. Достаточно вставить виджет от транспортной компании популярной в вашей стране.

Хорошо, когда сайт содержит информацию о городском транспорте: метро, автобусах, аэроэкспрессах. Аэропорт не зарабатывает на этих услугах, но делает жизнь путешественника комфортнее.

Упаковка, хранение и доставка багажа

Если пассажир первый раз посещает аэропорт, он может не знать, где упаковать багаж и сколько это стоит. Хорошо, если информацию об этом легко найти. Ещё лучше, если упаковку багажа можно заказать прямо на сайте. Тогда упаковщику останется только отсканировать QR-код, что сэкономит время.

Некоторые аэропорты идут дальше и предлагают доставку багажа от двери до двери: как «Кольцово» в Екатеринбурге или «Хитроу» в Лондоне.

На сайте последнего можно заполнить форму с указанием места назначения и количества багажа, а затем курьер заберет заказ.

Также на сайте можно забронировать камеры хранения. Например, если при прохождении досмотра в ручной клади нашли неразрешенные предметы, то пассажир может оставить вещи на сохранение в аэропорту до своего возвращения, а не выбрасывать их. При заказе онлайн пассажир может выбрать ячейку подходящего размера и оплатить её онлайн.

Отели и гостиницы

Бронирование отелей и гостиниц прямо на сайте аэропорта помогает увеличить выручку. И, самое главное, делает пребывание пассажиров в неизвестном городе более комфортным. Достаточно добавить браузерное расширение от популярного агрегатора гостиниц. В России часто используют ostrovok.ru или tutu.ru.

Покупка билетов

Рядом с табло или сезонным расписанием можно поставить форму для покупки авиабилетов на сайте-партнёре. Такие интеграции есть у многих крупных аэропортов: вставляется виджет, например, Aviasales или Biletix, а аэропорт получает процент с продаж. Такие интеграции есть на сайте практически любого аэропорта, например, Казани.

Дьюти-фри

Для тех, кто путешествует за границу, важные фичи на сайте аэропорта ― информация о дьюти-фри магазинах и предварительный заказ товаров. Такое решение есть у аэропорта «Мальпенса». Ассортимент можно просмотреть на сайте и заранее заказать то, что нужно. Так пассажиры экономят время в аэропорту и совершают покупку, даже если у них небольшой промежуток между рейсами.

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Бизнес и VIP-залы

На сайте аэропорта «Южно-Сахалинска» можно бронировать бизнес-зал. Так пассажир может позаботиться о своём комфорте заранее. Чтобы попасть в зал ожидания, достаточно отсканировать код на входе.

Фаст трек

Фаст трек — возможность ускоренно пройти предполетные и постполетные процедуры тоже упрощает жизнь. Представьте, например, что пассажир попал в пробку и прибывает в аэропорт позже планируемого времени. Ещё в такси он может заказать фаст трек, чтобы успеть на свой рейс. Например, фаст трек можно забронировать на сайте аэропорта «Пулково».

Схема аэропорта

Схема аэропорта может быть эффективным инструментом продаж. На ней можно обозначать важные объекты, как на «Яндекс Картах». Например, если пользователь голоден, он может включить все кафе и увидеть ближайшие точки питания. То же самое можно сделать и с другими объектами: туалетами, комнатами по уходу за ребенком и магазинами. Сюда также можно интегрировать рекламу от партнёров.

Главная мысль, которую стоит запомнить

Автоматизация всех процессов ― это тренд последних лет. Хотя многие сайты предоставляют информацию о своих услугах, не везде есть возможность забронировать и оплатить их заранее в онлайне. А даже там, где такая возможность есть, все услуги приходится оплачивать по отдельности. Почему бы не создать единую корзину, где товары из дьюти-фри, парковку и фаст трек можно приобрести в одном месте и в один клик?

Аэропортам нужно искать новые сервисы и новые пути создания наилучшего опыта для своих клиентов с применением технологий.

Представьте ситуацию: пассажир приезжает к аэропорту в пиковые часы, например, на Новый год. В очереди на регистрацию можно повесить табло, которое показывает приблизительное время прохождения всех процедур. Пассажирам рейсов, которые запланированы меньше чем через час, можно рекомендовать приобрести фаст трек с помощью сканирования QR-кода. Вложения здесь небольшие, а вот возврат на инвестиции может быть колоссальный. Ведь никому не хочется пропустить рейс. Продумайте всё за пассажира, и ваши усилия окупятся.

Чек-лист: на что ориентироваться при создании сайта для аэропорта

Удобство пассажиров — тогда услуги будут продаваться активнее. Внимание пользователя, которое необходимо переводить на себя и рассказывать про свои услуги. Сайт — продающий инструмент, а не информационный бюллетень. Нативно рекламируйте все сервисы, которыми может воспользоваться пассажир. Цифровизация услуг аэропорта. Единая корзина, предварительный заказ и оплата товаров и услуг делают пребывание пассажира в аэропорту удобным, а вам помогают зарабатывать.