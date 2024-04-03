Пять результативных коммуникационных кампаний с применением ИИ: кейсы международных брендов

В колонке Мария Жиженкова, независимый PR-специалист, собрала несколько примеров международных PR- и маркетинговых кампаний, в которых применяются разные технологии — от широкодоступных нейросетей и чат-ботов до специализированных моделей машинного обучения — для повышения узнаваемости бренда или привлечения клиентов.

Искусственный интеллект (ИИ) с каждым днем становится все доступнее, и бренды находят ему креативное применение для продвижения своих продуктов, а не только для автоматизации рутинных внутренних задач. На последнем фестивале Cannes Lions доля проектов-победителей с использованием ИИ увеличилась в два раза, хотя их количество все еще остается сравнительно небольшим — тренд только набирает обороты.

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Прямой эфир с виртуальным инфлюенсером и настоящими людьми

Виртуальные инфлюенсеры — это блогеры или модели, созданные с помощью ИИ. Они ведут соцсети почти как настоящие люди — выкладывают селфи, «сторис» и общаются с подписчиками. По данным за 2022 год, во всем мире насчитывается более 150 таких блогеров. У самых популярных — миллионы подписчиков, а стоимость рекламных постов составляет более 10 тыс. долларов США.



AI-блогеры набирают популярность в Китае. Аудитория позитивно воспринимает таких персонажей, и тренд развивается вместе с рынком лайвстрим-шопинга. Так, модный бренд Tommy Hilfiger использовал виртуального инфлюенсера по имени Ной (англ. Noah) для продвижения новой коллекции. В день старта продаж цифровой аватар провел интерактивную прямую трансляцию, став первым в мире мета-инфлюенсером, который появился в прямом эфире вместе с настоящими людьми.

В результате популярность бренда резко выросла. Стрим собрал около 670 тыс. просмотров всего за час. Онлайн-продажи, сделанные из виртуальной стрим-комнаты Tommy Hilfiger в день трансляции, выросли почти в четыре раза по сравнению со средним показателем в обычный день.

С момента запуска коллекции прошло больше полутора лет. Сейчас другие бренды тоже используют цифровых блогеров в стримах c настоящими людьми. Например, недавно такой стрим провела компания «М.Видео».

Как ИИ помогал выбирать обед в приложении для доставки

Все мы когда-то испытывали состояние, когда «глаза разбегаются», сложно сделать выбор. Приложение для доставки еды HungerStation подошло к решению этой проблемы креативно и добавило функцию, которая фиксировала движение глаз пользователя с помощью фронтальной камеры, анализировала их с помощью AI и определяла варианты, которые буквально «зацепили» внимание.

Функция оказалась настолько интересной и необычной, что спровоцировала массу обсуждений в СМИ и социальных сетях. В результате в приложение пришли 78 тыс. новых клиентов.

Как нейросеть визуализировала цвет года — интерактивная инсталляция Pantone

Не будет преувеличением сказать, что одно из главных развлечений пользователей интернета теперь — это создание картинок с помощью нейросетей.

Генераторы изображений не остались без внимания специалистов по коммуникациям. Институт цвета Pantone использовал Midjourney, чтобы визуализировать цвет года 2023 — Viva Magenta, а затем “оживил” полученный контент в формате интерактивной digital-инсталляции.

Кампания разворачивалась на разных площадках и в различных форматах — офлайн-выставка, PR-мероприятия и кросс-партнерства с другими брендами.

В результате количество поисковых запросов про цвет года подскочило на 25%, сделав Viva Magenta самым популярным цветом в истории Pantone. О Magentaverse даже говорили в популярных развлекательных программах Good Morning, America и The Late Show. Инсталляцию посетили более 65 тыс. человек.

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Путешествие в реальность — имиджевый ролик BMW с виртуальным инфлюенсером Lil Miquela

Виртуальные инфлюенсеры не только продают одежду, но и становятся героями художественных роликов. Так, BMW представила мини-фильм с Lil Miquela — одной из самых популярных мета-людей и блогеров в мире (2,6+ млн подписчиков в запрещенной соцсети на момент написания этого текста).

По сюжету Микела садится за руль нового электроавтомобиля в метавселенной и уезжает исследовать вселенную настоящую. Трехминутный мини-фильм рассказывает, как виртуальный персонаж знакомится с человеческими эмоциями — в том числе удовольствием от вождения.

Из-за небольшого хронометража события быстро сменяют друг друга, и этот прием гармонично подчеркивает один из основных атрибутов бренда — динамичную управляемость. Есть и отсылка к инновационности электромобиля — «технологичный» персонаж путешествует в технологичном авто. При этом Микела в кадре с реальными людьми и объектами выглядит органично за счет использования технологии замены лица вместо анимированного CGI.

Эффект такого ролика заключается в долгосрочном влиянии на имидж; он помогает бренду выделиться среди конкурентов и подчеркнуть основные ценности, рассказывая яркую и необычную историю.

Как промышленная компания изготовила статую по мотивам Микеланджело и Родена

Следующий кейс демонстрирует потенциал технологий ИИ для PR и маркетинга даже в B2B-сфере. Шведская компания Sandvik более 160 лет работает в области промышленной металлообработки и продает инструменты для создания и цифрового проектирования сложных деталей.

Чтобы показать точность и инновационность своих решений, компания с помощью ИИ спроектировала, а затем изготовила «невозможную» статую, сочетающую черты творчества пяти художников и скульпторов — Микеланджело, Родена, немецкой художницы Кете Кольвиц, американки Августы Сэвидж и японца Котаро Такамура.

Статуя появилась в Национальном музее науки и техники Швеции (Tekniska Museet) и помогла компании получить более 700 статей в СМИ в 66 странах. С высокой вероятностью на это не выделялся дополнительный бюджет — такой внушительный для B2B-коммуникаций охват получился в результате его медийного потенциала. Другими словами, всем было интересно об этом написать.

Охватные кампании в B2B сложнее продюсировать. Но практика показывает, что это возможно даже в сложных нишевых тематиках. В результате кампании Sandvick трафик на целевые страницы сайта вырос на 43%, а формы и кнопки на сайте стали кликать почти в два раза чаще.

Можно найти еще десятки кампаний с креативным применением искусственного интеллекта и придумать сотни сценариев использования таких технологий в маркетинге и PR — например, как у Heinz, UnderArmour, Coca-Cola, Cadbury, Virgin Voyages, Altel и других брендов. В статье я подсветила всего лишь несколько интересных кейсов с точки зрения механики и результатов. Без сомнения, совсем скоро мы увидим еще больше новых примеров, так как технологии развиваются молниеносно, а бренды так же быстро экспериментируют и внедряют их в стратегии продвижения.

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