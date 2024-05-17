Как нейросеть распознаёт страницы паспорта и находит подделки

Документы подделывают всё чаще. На это указывает статистика судебных дел. Их число, как подсчитали эксперты юридической фирмы Intellect и AI-компании Smart Engines, увеличилось в период с 2019 по 2022 на 43%. Подобные цифры вызывают тревогу, однако игроки финтех-рынка говорят: им есть что противопоставить мошенникам. Владимир Арлазаров, доктор технических наук и генеральный директор Smart Engines, рассказал, как искусственный интеллект помогает бороться с киберпреступниками.

Статистика мошенничества с поддельными документами

Насколько увеличилось количество преступлений с поддельными документами? Для ответа на этот вопрос следует сравнить три показателя.

Статистика выявленных и расследуемых преступлений по ст. 327 УК РФ (МВД РФ) отражает количество уголовных дел, находящихся в производстве следственных органов, и не учитывает дела, переданные в суд. Из указанной статистики возьмем лишь показатель новых дел за каждый год, так как старые и нераскрытые дела, указанные в ней и переходящие из года в год, не дают представления о годовой динамике.

Статистика судебных дел по ст. 324-327.2 УК РФ (Судебный Департамент при ВС РФ) отражает количество уголовных дел в судах по указанным статьям УК РФ. К сожалению, статистика не содержит разбивки показателей по отдельным составам, что делает ее бесполезной для определения точного количества дел (потому что она включает в себя подделку госзнаков, VIN, акцизных марок). Статистика, между тем, может быть использована для отслеживания общего тренда.

Статистика судебных дел по ст. 327 УК РФ (ГАС «Правосудие») содержит наиболее точную информацию. Кроме того, в силу особенностей состава статьи в нее также включены преступления, связанные с подделкой водительских удостоверений, санитарных карт, полисов и т.д.

За период с 2019 по 2022 года общее количество судебных дел по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление и оборот документов) составило более 17 тысяч. А по статьям 324-327.2 УК РФ (незаконное приобретение и сбыт документов) почти 38 тыс. дел.

При этом важно учитывать, что далеко не все изготовители и приобретатели подделок попали в поле зрения полиции. Потому об истинных масштабах оборота поддельных документов можно только гадать.

Рост подобного рода преступлений обусловлен, с одной стороны, рекордными утечками данных граждан РФ. В 2022 году Роскомнадзор зафиксировал 140 утечек персональных данных, а в 2023 это число составило уже 168.

Что касается уникальных записей россиян, то в 2023 году их утекло 300 тысяч, а в 2024 — 500 тысяч. Злоумышленники используют украденную информацию для изготовления муляжей документов. Они располагают богатым арсеналом для фальсификации документов, который к тому же регулярно пополняется новыми инструментами.

Какие документы подделывают

Чаще всего подделывают документы, удостоверяющие личность: общегражданские паспорта РФ и СНГ, водительские удостоверения. На них приходится 93,4% от общего числа подделываемых документов. А вот на официальные документы: доверенности, судебные приказы, награды или госзнаки — всего 5,2%.

В зарубежных странах чаще всего подделывают национальные ID-карты, паспорта и водительские удостоверения.

Виды подделок и причем тут ИИ

Мошенники могут для своих целей использовать как подлинные документы, так и поддельные.

Подделки можно условно разделить на два класса: физические и цифровые. Физические — это переклейка фото, полная замена листа документа, внесение точечных изменений в персональные данные и создание клонов документов.

Цифровые — замена цифр и попытка выдать недействительный паспорт за действительный, синтез данных (берутся утекшие данные одного человека, приклеивается фото другого) и использование дипфейков для процесса аутентификации. На последнем стоит остановиться чуть поподробнее.

С недавних пор злоумышленники взяли на вооружение технологии искусственного интеллекта. С помощью него и данных из соцсетей создаются убедительно выглядящие видео или аудио, которые используются, чтобы получить доступ, например, к мобильному банку.

Еще одной набирающей обороты схемой является морфинг. Мошенники совмещают снимки двух разных лиц и используют это изображение, чтобы выдать себя за клиента банка. Сотрудник финансовой организации, который смотрит на фотографию и стоящего перед ним человека, думает, что они примерно похожи, и без особых сомнений проводит все операции.

Кто и что страдает от действий мошенников

Необходимо отметить, что способ применения мошенниками поддельного документа напрямую зависит от вида такого документа и схемы мошенничества.

Паспорт гражданина РФ. Поскольку поддельный паспорт гражданина РФ может использоваться в совершенно разных случаях, то определять пострадавшее лицо необходимо в каждом случае по отдельности. Например, при получении потребительского кредита страдает в первую очередь кредитная организация. При открытии поддельного счета могут страдать лица, которые перевели денежные средства мошенникам. При продаже или перепродаже имущества с поддельными документами страдает конечный покупатель, поскольку не знает, кому предъявить требования в судебном порядке.

Ущерб, нанесенный мошенническими схемами с использованием поддельных паспортов, может быть любым: от 1 500 руб., полученных в долг от собутыльника за передачу в залог поддельного паспорта, до миллионов рублей, если в результате на подложный паспорт был взят потребительский кредит.

Паспорт граждан стран СНГ. В подавляющем большинстве случаев граждане прибегают к подделке паспортов для личных целей, которые не направлены на причинение вреда иным лицам. Исключение — принятие наследства по поддельному паспорту гражданина СНГ. В таких случаях страдает надлежащий наследник.

Нотариальные доверенности. От подобных схем страдают физические лица, так как необходимость подделки нотариальных доверенностей от имени юридических лиц невелика. Мошенники, используя поддельную доверенность, выводят активы и ценное (как правило, недвижимое) имущество гражданина, который даже не подозревает о совершаемых в отношении его махинациях. Размер ущерба зависит от состоятельности жертвы: от нескольких тысяч рублей до недвижимости стоимостью в сотню миллионов.

Судебные приказы. Основной группой пострадавших являются граждане, которых преступники указывают в качестве должников в судебных приказах. Впоследствии именно с них взыскают несуществующие задолженности. Размер ущерба в отношении отдельных лиц может быть небольшим и ограничивается требованиями законодательства относительно максимальной суммы судебного приказа (до 500 тыс. рублей с физических лиц и до 750 тыс. рублей с юридических лиц). Но, учитывая массовый характер подделки, совокупная сумма ущерба от деятельности одной организованной группы, занимающейся подделкой приказов, может превышать сотни миллионов рублей.

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Как ловят мошенников в разных каналах

Главный элемент защиты от мошенника при оказании финансовой услуги — это предварительная идентификация и аутентификация клиента. Современные финансовые организации оказывают услуги тремя способами: традиционно через отделения, полу-дистанционно с помощью выездных сотрудников и дистанционно. Рассмотрим каждый из данных пунктов подробнее с точки зрения используемых методов антифрода и необходимости применения систем на базе ИИ.

Очный формат. Если оказание услуг происходит в отделении финансовой организации, то для идентификации подделок задействуются следующие методы:

использование сервисов и баз недействительных документов;

физическая проверка подлинности предъявляемых документов (в частности, с помощью специализированных устройств, таких как специальные цифровые увеличители), их целостности (не рваный) и валидности (срок действия);

сверка лица клиента и его фотографии в документе;

двойное подтверждение (дополнительно выполняется проверка старшим специалистом) при совершении значимых операций.

Хотя проверка документа на валидность и подлинность присутствует, ее результат может быть недостоверным вследствие человеческого фактора (невнимательность и халатность сотрудников), элемента сговора сотрудника с мошенником или отсутствие полноты информации о способе проверки документов. Системы антифрода на базе ИИ, оперирующие поверх мультиспектральных данных, лишены указанных недостатков.

Полу-дистанционный формат. Другая распространенная практика — выездной сотрудник передает клиенту банковскую карту или забирает у него заявление на открытие счета. В этом случае методы борьбы с мошенниками построены на базе расширенной идентификации личности, а также удостоверения факта оказания услуги именно клиенту, чей документ предъявляется.

В частности, фотографируют клиента с его паспортом или любым иным удостоверением личности и сам процесс оказания услуги. Кроме того, проверяется подлинность документов в соответствии с инструкциями банка или базами данных, а также сверяются фотография в документе и селфи клиента.

Сами по себе «полевые условия» не позволяют внимательно отнестись к процессу идентификации и аутентификации. К тому же сотрудникам приходится часто торопиться, чтобы успеть посетить как можно больше клиентов. Это также играет на руку мошенникам. В данном случае роль ИИ в том, чтобы упорядочить и упростить процесс идентификации и аутентификации клиента за счет технологий распознавания и проверки подлинности фотографий и видеоданных.

Дистанционный формат. Если касаться дистанционного оказания услуг, то все в целом проходит так же, как в полу-дистанционном режиме. Однако есть нюансы. Объектом проверки в данных случаях выступают изображения (отсканированная или сфотографированная версия удостоверения личности) или видеопоследовательность документа (когда паспорт показывают в камеру).

Важно отметить, что процесс выявления вмешательств в изображение или видеопоток достаточно сложен. Даже экспертам требуется много времени для выполнения подобной проверки. В условиях, когда дистанционных заявок становится очень много, время на принятие решения резко сокращается. Учитывая, что ИИ может осуществлять проверку документов «на лету», для дистанционного формата оказания услуг он незаменим.

Возможности антифрод-систем для проверки документов

Что умеют антифрод-системы:

Контролировать наличие обязательных атрибутов в документе (в том числе печатей и подписей). Выполнять детализированную проверку бланка документа на предмет правильности оформления. Выполнять проверку цветности документа в целом и отдельных атрибутов. Контролировать подлинность используемых шрифтов при оформлении документа. Выполнять проверку динамически изменяемых элементов (например, голограмм) во время распознавания в видеопотоке. Контролировать и сверять фотографию держателя документа. Выявлять вмешательства в изображение с помощью фоторедакторов. Выявлять аномалии захвата изображения (в том числе «пересъемку с экрана»). Находить физические вмешательства в документ (переклейку фотографии, исправление реквизитов и т.д.) при анализе мультиспектральных изображений. Идентифицировать вмешательства в изображение с помощью фоторедакторов.

Эти функции позволяют выявлять подавляющее большинство подделок: от физических муляжей до цифрового фрода.

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