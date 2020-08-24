История предпринимательницы, которая бросила работу в банке, чтобы открыть брендинговое агентство

История агентства Maeutica началась с поисков себя, экспериментов и скромного бюджета. Сегодня компания занимает редкую нишу, предлагая услуги стратегического сторителлинга. Основательница агентства Айя Таксилдарян рассказывает, как преуспеть на рынке креативных услуг, отказавшись от бизнес-паттернов и вдохновившись Сократом.

Когда вы думаете о брендинге и креативной индустрии, на ум приходят шаблоны: креатив, дизайн, молодая команда. На самом деле это нечто большее. Это стратегия, эмпатия, рефлексия, анализ, изобретательность. Создание брендов — уникальный процесс рождения новой сущности и идентичности.

Начало: прагматизм и компромиссы

Я росла в Армении, и 90-е годы были мрачными для страны. Тогда молодежь цеплялась за любую работу, которая приносила хоть какие-то деньги и гарантировала стабильность. Вероятно, именно прагматизм привел меня в Национальный политехнический университет Армении.

Уже на втором курсе я понимала, что хочу работать в креативной индустрии. Но в то время мои мечты казались слишком нереалистичными. Сфера маркетинга тогда считалась роскошью, попадали в нее только избранные. Но я уже сделала выбор и решила следовать за мечтой.







Поиск себя и выбор

Сразу после окончания университета я решила, что пойду своим путем и найду занятие по душе. К сожалению, первые шаги были не слишком удачными. Я устроилась в один из крупнейших банков Армении, но снова занималась нелюбимым делом, которое к тому же не соответствовало моей специальности.

Неудивительно, что спустя какое-то время здоровье начало подводить. Усталость, депрессия, расстройства на уровне психосоматики — я понимала, что нахожусь не на своем месте. Как-то я проснулась и осознала, что больше не могу работать в банке.

Передо мной стоял выбор — остаться в хорошей компании со стабильной зарплатой или бросить все и рискнуть.

Меня не покидала уверенность, и чудо действительно произошло. Буквально через несколько дней после увольнения я устроилась в крупную корпорацию, где отвечала за все маркетинговые коммуникации. Это был первый серьезный шаг на пути к мечте. Так я попала в индустрию.

Бесконечные рабочие дни, отсутствие выходных, регулярный запуск новых кампаний, общение с вендорами доставляли удовольствие, но в какой-то момент такой ритм начал утомлять и серьезно выматывать. Неожиданно я получила интересный оффер — радиостанция искала человека, который возьмет на себя все креативные задачи, связанные с продвижением и коммуникациями.

Благодаря этой работе у меня появилось много новых контактов, партнеры все чаще обращались ко мне по вопросам брендинга и коммуникаций. Я продолжала работу на радио, но параллельно консультировала все больше проектов.





Новый путь: бизнес на коленке

Предпринимательниц-визионеров, которые добились всего сами, в то время можно было увидеть только в кино. Но моя уверенность в себе возросла настолько, что я поставила точку в карьере на радио и полностью посвятила себя новому проекту. Располагая скромными сбережениями, я решила инвестировать в создание агентства и в 2004 году зарегистрировала Tada Communications, агентство по маркетингу и брендингу, которое потом получило название Strategic Partners Marketing Solutions (SPMS), а в 2012 году превратилось в Maeutica.

Когда я создавала агентство, мне был 21 год. Опыта в бизнесе у меня не было — все приходилось схватывать на лету.

Я сама носила отчеты в налоговую, лично проводила все переговоры. Были провалы и сложности, иногда мне просто везло. Например, на встречах я настолько увлекалась и вдохновлялась идеями, что забывала проговорить принципиальные моменты — оплата контракта, сроки, условия.

Спустя три года работать по такому сценарию уже было нельзя — я начала набирать full-time команду. У меня было видение, сила воли, я верила в себя и индустрию, в которой хотела работать. Этот драйв молодого увлеченного своей работой человека очень помог в начале.





Майевтика, Сократ и сторителлинг

В то время рынок только зарождался и сфера маркетинга казалось новой и удивительной. Немногочисленные специалисты считались элитой, которая создает будущее, а экспертов по брендингу на рынке в принципе не было. Мы сами искали и разбирали успешные кейсы, разрабатывали инструменты и технологии, постоянно учились и совершенствовались.

Мы поняли, что хотим рассказывать истории, способные изменить мир. Как раз в тот период мы провели внутренний ребрендинг — название Strategic Partners казалось неуместным. Оно не несло глубинной ценности, не передавало наш процесс.

Выбор имени Maeutica не был случайным. Мы осознавали все фонетические и семантические трудности, но сейчас, оглядываясь назад, понимаем, что наше решение было правильным.

Майевтика — это метод, который создал Сократ, чтобы извлекать скрытое в каждом человеке знание с помощью наводящих вопросов. А в переводе означает «повивальное искусство». То же самое делаем и мы — помогаем истине родиться, выявляем сущность брендов и проектируем всю биографию. В этом состоит наша методология — Brand biography.





Команда





Первые шаги, мечты и первая команда

Первая команда Майевтики (в то время SPMS) сформировалась из четырех человек, с которыми я встретилась по рекомендациям. Мы сразу решили, что будем работать вместе. Это были суперталантливые люди.

Первое время было страшно — компания, созданная на коленке, в которой работает всего четыре человека, на глазах превращалась в серьезный бизнес, к которому обращались серьезные клиенты.

Нас много рекомендовали и мы стали работать над крупными проектами. Мы прошли через разные организационные HR-модели, начиная с характерной для индустрии модели проектного сотрудничества, до большой фултайм-команды. Ошибки, успехи и интуиция привели нас к сегодняшней модели.

В большинстве случаев находить людей помогал нетворкинг, а не размещение вакансий на HR-сайтах. По объявлениям мне не удалось найти ни одного стоящего и долгоиграющего специалиста. Бывало, что я проводила по 150 собеседований, пока кто-то из коллег не находил нужного кандидата среди своих знакомых и друзей — и это оказывалось точное попадание в цель.

Одной из главных ошибок в начале пути было желание работать по устоявшимся правилам: не нужно нанимать людей похожих на себя, незаменимых сотрудников не бывает. Однако наша индустрия — это индустрия любви, поэтому стандартные установки тут не работают.

Когда создаешь что-то креативное, необходимо это делать с теми людьми, которые разделяют те же ценности и смотрят вместе с тобой в одну сторону. Нужны те самые незаменимые люди.

Например, мы считали, что агентству обязательно нужен специалист по развитию бизнеса. Они же есть во всех компаниях — значит, и нам надо. Мы нашли людей в Москве и Тбилиси, но не учли специфику индустрии. В креативной сфере обычные правила не работают — здесь нельзя нанять эффективного менеджера и надеяться на успех.

В Тбилиси мы нашли специалиста по business development, но он был далек от брендинга и сторителлинга. В результате химии не случилось. Тогда мы окончательно поняли, что такого специалиста нужно растить изнутри, в нем должно быть заложено ДНК компании, ее ценности. Но эта ошибка стоила нам больших финансовых потерь.

Сегодня мы являемся мультикультурной командой с ресурс центрами в разных городах. В агентстве работают 20 человек, которые базируются в пяти странах: России, Армении, Грузии, США и Кувейте. И это совсем не случайно — у нас была цель выйти на международные рынки и прочно закрепиться на них, поэтому свою команду мы распределили по целевым локациям.

Нас объединяет не географическое положение, а общие ценности. Команда из разных уголков планеты, как оказалось, это огромное преимущество, ведь коллеги чувствуют культурный код конкретного региона и помогают лучше понять потребности местной аудитории и рынка.

Кстати, возвращаясь к гендерным стереотипам в креативной индустрии. Большинство участников нашей команды — женщины. Я с улыбкой вспоминаю, как в начале карьеры думала, что мой пол — помеха на пути профессионального роста. Теперь я знаю, что это огромное преимущество. Брендинг — это про созидание, про любовь, комфорт, эмоции, про рождение.





Достижения и планы

К 2020 году Maeutica уже реализовала более 100 масштабных проектов, в разных странах, в числе которых, например, бренд Москвы 870, Техноград и бренд-сторителлинг для IT-конгресса WCIT 2019 (The World Congress on Information Technology).

До конца года мы планируем развиваться в Gulf regions — это новое и приоритетное для нас направление. В первую очередь интересуют Кувейт и эмираты — Абу-Даби и Дубай. Востребованность и актуальность сторителлинга в регионе связана с фольклорной традицией арабских стран. Это интересный инсайт, который мы обнаружили, когда начали осваивать новый рынок.

В планах — увеличивать присутствие на российском технологическом рынке. Мы уже ведем переговоры с местными IT-компаниями. В этом году мы выступаем с продуктом для HR-брендинга, который популярен для IT-компаний. В России стабильно растет запрос на стратегический сторителлинг.







Как достичь максимума

Советы начинающим. Как построить бизнес в креативной среде:

Креативный бизнес всегда должен происходить по большой любви. Важно испытывать страсть к своему делу, желание разобраться во всех его нюансах. Этот запал пригодится вам, когда начнутся первые трудности — а они обязательно начнутся.

Страсть и вдохновение — это не повод забывать о бизнес-процессах. Старайтесь объективно оценивать жизнеспособность своих идеи, свои недостатки и достоинства. Необязательно быть уникальным, чтобы добиться успеха. Главное четко определить свои преимущества и слабые стороны.

Окружайте себя правильными людьми. Они должны вдохновлять, а не тянуть вниз. Помните, что часто нетворкинг помогает построить команду мечты. Лучше найти увлеченного человека и вырастить из него крутого специалиста, чем схантить дорогостоящего топ-менеджера, потому что так надо.

Учитесь жить по правилам креативной индустрии. Здесь привычные шаблоны не работают, а каждый случай индивидуален. Идти по накатанной точно не получится. Помните, что советы для IT-стартапов или компаний из традиционных отраслей вам не подойдут. Вы можете что-то позаимствовать, но строить стратегию все равно придется самому.



Фото на обложке: Unsplash

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Статья была изменена в 17:22 24.08.2020

