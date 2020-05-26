Визуальный сторителлинг: как завоевать любовь клиентов с помощью наглядных историй

В 2020 году компаниям недостаточно поддерживать аккаунты в социальных сетях, иметь адаптивный сайт и вкладываться в PR-акции. Чтобы взрастить лояльность текущих клиентов и заинтересовать новых, нужно генерировать контент, который буквально отправляет пользователя в user journey. Таким контентом могут стать визуальные истории.



Причин для интеграции именно визуального сторителлинга в общение с клиентом множество.



Лидирующие социальные сети — YouTube, TikTok, SnapChat, Instagram, Pinterest — делают ставку на визуальный контент. Скорость скролла ленты в Facebook с мобильного еще в 2016 составила менее 2 секунд на публикацию, не оставив шанса сложным текстовым материалам. Покупатели нуждаются в резонирующем эмоциональном контексте бренда, чтобы выделить его среди конкурентов и прикипеть к продукту по-настоящему.

Что такое визуальный сторителлинг

Визуальный сторителлинг (visual storytelling) — это способ рассказать



Правил относительно того, как много текста может сопровождать визуальную историю, не существует. Однако визуальный сторителлинг все же предполагает, что изображения (а не текст) передают суть нарратива.



К примеру, реклама камеры Kodak 1934 года описывает то, как просто и приятно получить отличный снимок, в виде истории-инструкции. Картинка лишь намекает на то, о чем история. И, конечно же, демонстрирует саму камеру. Это пример традиционного сторителлинга. Реклама безопасный лезвий Gillette, выпущенная в 1905, напротив, немногословна.





(visual storytelling) — это способ рассказать историю , используя картинки. Они могут быть статичными, анимированными или представлять собой гибридную форму контента (к примеру, AR-фильтры в Instagram).Правил относительно того, как много текста может сопровождать визуальную историю, не существует. Однако визуальный сторителлинг все же предполагает, что изображения (а не текст) передают суть нарратива.К примеру, реклама камеры Kodak 1934 года описывает то, как просто и приятно получить отличный снимок, в виде истории-инструкции. Картинка лишь намекает на то, о чем история. И, конечно же, демонстрирует саму камеру. Это пример традиционного сторителлинга. Реклама безопасный лезвий Gillette, выпущенная в 1905, напротив, немногословна.

Традиционный сторителлинг (реклама камеры Kodak, 1934). Источник





Визуальный сторителлинг (реклама безопасных лезвий Gillette, 1905). Источник





Для маркетинговых отделов визуальный сторителлинг — это двойной удар по целевой аудитории. С одной стороны, изображение может вмещать больше информации, легче преодолевать культурные барьеры и быстро считываться. С другой стороны, сторителлинг вовлекает аудиторию и помогает ей запоминать выданную вами информацию за счет связности.





«Thanks, 2016. It’s been weird» («Спасибо, 2016. Ты был странным») — креативная кампания Spotify, построенная на клиентских историях, полученных (а может, и нет) с помощью аналитики сервиса. 150 рекламных щитов рассказывали забавные и немного странные истории о пользователях. Стилистика повторяла интерфейс Spotify. Результаты? 669 тысяч людей сфотографировали баннеры и написали о них в сети.



Если визуальный сторителлинг так эффективен, спросите вы, почему же его не применяют повсеместно? Ответ прост: производство визуальной истории — это более трудоемкий, а поэтому и дорогой процесс. Более того, он требует привлечения не только копирайтера, но и дизайнера.



Риск, что креативная кампания провалится, также достаточно велик (слишком сложная история, нежелательный негативный контекст, о котором не подумали маркетологи, плохая конвертируемость визуального сторителлинга в прямые продажи или какое-либо иное конкретное действие и многое другое). Классический пример провалившейся креативной кампании в Instagram — скандальный ролик Dolce & Gabbana 2018 года, где китайская модель пытается есть европейскую еду. Кампания привела к бойкоту Dolce & Gabbana.

Как выбрать форму

Визуальный сторителлинг можно применять на разных уровнях коммуникации, включая общий брендинг компании, сезонные маркетинговые кампании, стратегию бренда в отдельно взятой социальной сети и точечные публикации. Чем выше уровень интеграции сторителлинга, тем более он эффективен.



Традиционные средства рассказать историю: фотографии, иллюстрации, GIF, инфографика, видео.



Гибридные средства образца 2020 года: серии Stories из статичных и динамичных изображений, челенджи и флешмобы, «сквозное» оформление аккаунта, AR-фильтры, прямые эфиры, видеоконференции, опросы, сложные коллаборации с инфлюенсерами, игра с гео-тегами и многое другое.



Иными словами, историю можно сделать буквально из чего угодно, если речь идет о взаимодействии с потенциальным покупателем через цветной экран с хорошим разрешением, а не, к примеру, аудиоассистент.







В 2020 году Depositphotos использовали брендовый facefilter, чтобы усилить коммуникацию, связанную с проектом Visual Trends 2020. Фильтры дополненной реальности стали первым сторителлинг-элементом кампании. Истории создавали сами пользователи сети, записывая Stories. Источник





Как собирать элементы визуального нарратива

Каждая история имеет идею, героя и антигероя, а также происходит в рамках определенной вселенной. События, следующие одно за другим, формируют сюжет и вкладываются (не всегда хронологически) в структуру истории.



Структура почти любой истории примерно такова:

Знакомство с героем и его контекстом (вступление). Столкновение героя и антигероя (кульминация). Описание того, что принесли победа или проигрыш героя (завершение).

В 2015 году Airbnb запустили проект партнерства с Tesla. Лучшие хозяева сети получали возможность совершить путешествие мечты на автомобиле Tesla. Лиа и Гарри из Пасадены (Калифорния) проехались вдоль западного побережья. История была анонсирована в Instagram и полностью опубликована в блоге. Кампания состояла из трех частей. Финальная часть истории в блоге призывала перейти на статью партнерства Airbnb и Tesla.

Знакомство. Источник

Трудности — путешествие по Калифорнии на автомобиле Tesla. Источник

«Это было прекрасное, прекрасное путешествие», — добавил Гарри. «Мы видели замечательные места и встретили действительно хороших хозяев. Это был отличный способ прочувствовать Калифорнию».

Посмотрите самые яркие моменты путешествия Гарри и Лии по побережью. А чтобы больше узнать о партнерском проекте Tesla и Airbnb и наших будущих поездках, перейдите по ссылке.

Завершение и CTA. Источник

Еще один неотъемлемый элемент истории — это ее стиль.

В случае с брендовой коммуникацией прототипом героя чаще всего становится целевой клиент или продукт, а антигероем — воплощение проблемы, которую помогает решить товар или услуга. Однако так происходит не всегда. Задолго до эпохи интернета в Голливуде родилось понятие product placement, которое буквально описывает ситуацию, при которой ваш продукт не участвует в истории активно, а является частью ее вселенной.





Классический пример визуального сторителлинга — рождественский рекламный ролик McDonald’s для Великобритании “Juliette the Doll”, выпущенный в 2016 году. Герой — привлекательная кукла в магазине игрушек. Антигерой — тягостное одиночество в сочельник. McDonald’s помогает героине избавиться от одиночества.

Как получить максимум

Визуальный сторителлинг — долгосрочная и крупная инвестиция. Поэтому прежде чем переставить коммуникации бренда на «сюжетные» рельсы, просчитайте стоимость этого перехода, включая затраты на привлечение персонала для генерации визуального контента. Снизить расходы на визуал поможет работа с фотостоками, а снизить риски — структурированный подход к работе.

Чек-лист для работы с визуальный сторителлингом

Выбор цели коммуникации (продажи, brand awareness или что-то еще).

Выбор целевой аудитории, анализ портрета аудитории, ее проблем и болей (определение основных особенностей истории: стиля, визуальной эстетики, платформ коммуникации, конфликта).

Проработка героя (условный покупатель, продукт, компании или кто-то еще).

Проработка антигероя на основе выбранной проблемы, продумывание конфликта.

Проработка вселенной (цвета, эстетика, атрибуты героев).

Создание сюжетной канвы (в виде плана, схемы, текста или раскадровки).

Подготовка текста и изображений.

Публикация.

Отслеживание результатов, оценка эффективности кампании и доработка подхода.

Фото на обложке: oneinchpunch/Depositphotos