Просто действуй: опыт питерского стартапа EduBerry

Сейчас фудтех-бизнес нельзя назвать стабильным — возникает множество проблем, связанных с карантинными ограничениями; к этому добавляется постоянная конкуренция в фуд-индустрии. Михаил Ламбер, сооснователь EduBerry, поделился опытом, как преодолеть эти проблемы и помочь фудтех-стартапу выжить.

Как все начиналось

До открытия компании EduBerry у меня было три неуспешных бизнес-проекта. Еще в 18 лет я открыл прокат велосипедов, но из-за дождливого лета клиентов было очень мало. На четвертом и пятом курсах института занимался игровыми автоматами; сейчас это точно не про меня, все-таки это деструктивный и токсичный бизнес, но тогда мы получили большой опыт. Потом была попытка построить сеть сувенирных киосков на вокзалах и центре Питера. В интервалах между этими проектами были более успешные попытки построить карьеру наемным менеджером: от менеджера по открытию новых отделений банка до управляющего крупным объектом недвижимости.

Однако я все равно всегда мечтал создать свою успешную компанию. Так в 2015 году я пришел в общепит и открыл первое кафе на фудкорте ТРК «Родео Драйв» на севере СПб, дела там шли не супер, первые восемь месяцев оно работало на грани безубыточности, потом удалось вывести его в плюс. Все это время я наблюдал и думал: «Что еще можно делать в общепите? Где больше чеков и меньше конкуренция?» И пришел к выводу, что столовые на закрытых предприятиях — это классная тема.

Посмотрел несколько вариантов площадей, которые сдавались на сайтах объявлений, выбрал огромную (800 кв.м.) советскую столовую на заводе «Арсенал». Сил и денег уже категорически не хватало, но я распродал все что мог (в том числе квартиру), привлек партнера, и мы реконструировали эту столовую. Так начала свою деятельность компания EduBerry. Кстати, кафе на фудкорте ТРК «Родео Драйв» работает по сей день.

От столовой — к фудтех-бизнесу

Первая столовая на заводе «Арсенал» довольно быстро росла по выручке и уже на третий месяц показала операционный плюс. Я тем временем открыл еще одно кафе на фудкорте одного из центральных питерских ТРК «ПИК». Правда, кафе не оправдало ожиданий и работало в небольшой минус. Денег не хватало настолько, что мне пришлось задерживать платежи банкам и передоговариваться со всеми кредиторами. Даже аренда квартиры в то время для меня была огромным стрессом.

Я видел решение проблемы в продаже одного из заведений и активно начал искать покупателя. В очередной раз мне улыбнулась удача — я нашел покупателя на кафе в ТРК «ПИК» за хорошие деньги. Мы закрыли сделку в феврале 2018 года. Я рассчитался по большей части своих долгов. Столовая на тот момент уже приносила устойчивый доход.

В результате этого длительного периода стресса от постоянный нехватки денег, сложных переговоров и т.д. наступило выгорание. Мы с семьей переехали жить загород, где я немногим меньше года сидел пил коньяк, курил кальян и думал: «Что делать дальше, развивать текущий бизнес или создавать новый?»

Решил развивать текущий. Идея была такая — использовать излишние мощности производства и продавать готовые упакованные обеды корпоративным заказчикам, чтобы возить большой объем на постоянной основе.

В начале 2019 года стартовали с первой версией сайта eduberry.ru. По сути, это был обычный лэндинг. Мы запустили интернет-рекламу, и пошли первые звонки. В начале это были в основном небольшие компании с запросом на 10-15 обедов в день. Где-то в апреле нам повезло, и мы заключили договор на питание с одним из дилерских центров Toyota — это уже стало весомой добавкой к нашему обороту. За 2019 год мы заключили примерно 10 контрактов на питание и открыли еще одну небольшую столовую.

В начале 2020 года удалось совершить существенный прорыв и заключить договор на питание с очень крупной компанией (не могу раскрывать ее название). Благодаря одному контракту мы сразу увеличили наш оборот в полтора раза.

На территории завода «Арсенал» рядом с нами была еще одна столовая, поменьше, но активно конкурировала с нами по ценам, чем сильно усложняла жизнь. В начале этого года владелец столовой пришел к нам с предложением купить его бизнес. Мне сразу эта идея очень понравилась, т.к. давала возможность построить мини-монополию на отдельно взятой территории, плюс нам доставалась еще одна небольшая столовая на соседней территории.

В середине марта мы купили эти две столовые, а уже в конце марта их закрыли из-за коронавируса.

В апреле оборот по всем розничным точкам упал на 90%, работали только две столовые: в очень ограниченном режиме на «Арсенале» и еще одна. Эти две столовые не попадали под закрытие, т.к. находились на закрытых территориях, но большинство людей этих предприятий были переведены на удаленку. При этом доставка стала активно расти за счет того, что некоторые предприятия и общежития были на карантине и у них была потребность организовать питание находящихся там людей.

Тогда мы решили не сворачивать наши планы по развитию, а продолжали поиск помещения для производства. В мае мы заключили договор аренды, начали ремонт и закупили оборудование. По плану мы должны были запустить производство в конце июня, но запустили только в середине августа. Также за время пандемии открыли еще 2 столовые и продолжаем активно расти.

Что делать молодому предпринимателю

Посоветовать начинающим предпринимателям могу две вещи:

При открытии бизнеса надо готовиться к «марафону»: почти никогда не получается так, как планируешь, и часто случаются вещи, о которых при старте бизнеса ты даже не думаешь. Фокусироваться на действиях. Что-то начинает получаться только когда делаешь очень много целенаправленных шагов, и абсолютно нормально, если чаще не получается, чем получается.

Фото на обложке: Cheberkus/Shutterstock