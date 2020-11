Фудтех-тренды 2020: как оставаться на плаву, пока все тонут

Экономия времени

Этот тренд можно проиллюстрировать с помощью стартапа YPA, с которым мы работаем. Приложение позволяет экономить время благодаря предзаказу еды в точках быстрого питания. А в ресторанах и кафе с его помощью можно выбрать блюдо по отзывам и рекомендациям и заказать его без официанта.

Другой пример — наша платформа для онлайн-бронирования столов. Это не «оставьте номер, и мы с вами свяжемся». Это вы заходите на сайт, в режиме реального времени смотрите, какие столы свободны, бронируете, оставляете предзаказ и приходите в нужное время.

YPA требовала интеграций со всеми популярными терминалами в Беларуси. Бронирование столов в режиме онлайн — специального ПО для планшетов у официантов. Оно генерирует огромное количество аналитики, с помощью которой можно лучше узнавать свою ЦА и делать персонализированные предложения.

ЗОЖ

Обратил внимание, что компании, которые предлагают рацион на неделю, сегодня максимально далеки от фастфуда. Фиксированный калораж, веганские или кето-блюда, — все нацелено на средний+ сегмент, который готов тратить деньги на здоровье, но не готов тратить время на готовку. Именно они в пандемию усердно качали приложения и заявили, что продолжат ими пользоваться после нее.

Еще ЗОЖ — это про различные полезные заменители: зеленая соль, искусственное мясо, пищевые добавки, суперфуды. С каждым днем их количество растет.





Экологичность

Озабоченность общества проблемами экологии повлияла на фудтех. Потребители все чаще отдают предпочтение перерабатываемой упаковке. В некоторых странах, например, в Беларуси с 2021 году будут и вовсе запрещены пластиковые трубочки, тарелки, приборы и стаканчики.

Благодаря IT-технологиям можно узнать, сколько каждый пользователь приложения доставки еды копит пластика, а затем рассчитать, во сколько обойдется отказ от такой посуды. С другой стороны, можно предлагать переработку, как это делает «Кухня на районе».

Персонализация

Индивидуальные предложения скидок работают лучше, чем «Черная пятница». Перенесите скидочную карту в приложение и изучите покупки клиентов, чтобы потом делать персональные акционные предложения.

Снижение издержек

Здесь главным принципом считается уберизация — цифровая трансформация отрасли, в ходе которой между покупателем и продавцом исчезает посредник. Его место занимают онлайн-платформы. Уберизация позволяет сэкономить на организации логистики и маркетинговых бюджетах. Для фудтеха — это всевозможные агрегаторы ресторанов.

Следующим способом снизить издержки стали вертикальные фермы — набор модульных конструкций с полками для выращивания растений. Их подключают к облаку и полностью контролируют с помощью программного обеспечения и удаленных специалистов.

Модули можно устанавливать прямо в супермаркетах, ресторанах или складских помещениях. Это оптимизирует затраты на выращивание свежей зелени, ягод и овощей, их дистрибуцию, упрощает логистику и нивелирует порчу продукции.

Одна вертикальная ферма InFarm заменяет 250 м2 классических полей, при этом она требует на 95% меньше воды, на 75% меньше удобрений и не нуждается в пестицидах.

Системы Click&Collect (сети пунктов выдачи заказов и постаматов, где все основано на технологии Scan&Go, то есть без продавца) — другой способ снизить издержки.

Наиболее успешный фудтех-проект такого плана, Briskly, к июлю 2020 года внедрил бесконтактную оплату без участия продавца в пяти московских и семи петербургских магазинах «Азбука Вкуса». Приложение позволяет совершать покупки в три раза быстрее и за три месяца увеличило выручку на 15%. В момент запуска оно оценивалось в $10 тысяч, а после привлечения $370 тысяч инвестиций, его цена выросла до $10 млн.

Сейчас платформа оснащена системой быстрых платежей и работает не только в «Азбуке Вкуса», но и в 25 умных холодильниках, которые размещаются в подъездах жилых домов в Москве.

Децентрализация

Интеграции

Про интеграцию приложения и терминалов типа R-keeper в заведениях я уже рассказал. Мы настраивали интеграцию терминалов с личным кабинетом для японского ресторана Ronin. После этого количество заказов в онлайне выросло до 80-90% еще до пандемии.

SuperApp

Речь об экосистеме, в которой объединены сразу несколько функций. Первопроходец здесь — Gojek, приложение, которое изначально было колл-центром для курьерской доставки и мототакси, а потом расширилось сервисами GoRide, GoSend, GoShop и GoFood. Сегодня Gojek объединяет порядка 18 сервисов на своей платформе. Далее появился WeChat, в пандемию он позволял заказывать продукты, вызывать такси и смотреть фильмы дома. А в США самым известным супераппом стал Uber, который после службы такси сделал Uber.Eats и Uber.Wallet.

Что делать и сколько это стоит

Сервисы в категории фудтеха в период пандемии вошли в топ-3 скачиваний и заняли первое место, набрав рекордные 36%. По прогнозам «Infoline-Аналитика», к концу 2020 года объем FoodTech-рынка только в России в целом превысит 170 млрд рублей. Смекаешь? Надо действовать максимально быстро. Вот примерный порядок цен на базовые фичи, которые позволят вам не свернуть свой бизнес во время продолжающейся пандемии.

Давайте рассмотрим систему, которая будет состоять из сайта, мобильных приложений iOs & Android и серверной части, где крутится вся логика, и хранятся все данные. Вы захотели ее сделать современнее, опираясь на тренды.

Вам нужен не просто сайт по организации доставки, где клиенты могут заказывать еду с оплатой онлайн, а еще личный кабинет, автоматизированные процессы с кухней, настроенная интеграция с терминалом, расширенная база клиентов с аналитикой и все синхронизировано с приложением. Это будет стоить порядка $30 тыс.

Агрегатор доставок или маркетплейс в сфере еды со всеми интеграциями обойдется в сумму от $40 тыс.

Как достичь максимума

По данным Rusbase, за первое полугодие 2020 объем инвестиций в мировой рынок FoodTech вырос на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Эти шесть месяцев показали, что в объемных показателях для инвесторов самыми привлекательными остаются платформы для доставки еды и суперприложения. Всего компании заключили 331 сделку на $8,6 млрд. Хотите хотя бы кусочек от этих миллиардов? Тогда:

Автоматизируйте процессы. Это снимет часть нагрузки с сотрудников и улучшит логистику. Продумайте свои инвестиции. Расходы на роботов могут превысить потенциальную выгоду, поэтому учитывайте бюджет компании. Трекинг грузов позволит снизить убытки, связанные с логистикой. Сбор пластика для утилизации обеспечит возврат средств. Внедрите бесконтактную доставку и оплату.

