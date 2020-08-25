Как сделать офис eco-friendly: 7 простых шагов

По результатам исследования «Зеленые офисы России» Экобюро Greens, 58% офисов поддерживают инициативу раздельного сбора отходов, а еще 25% хотели бы начать. Юлия Барсукова, специалист по развитию компании «Сфера Экологии» в Санкт-Петербурге, рассказывает, как сделать офис eco-friendly за семь шагов.

В зеленом офисе работникам, посетителям и партнерам рассказывают про то, как правильно экономить ресурсы (электроэнергию, воду, бумагу). Здесь отказываются от ненужных закупок и проводят зеленые мероприятия. Одна из важных черт eco-friendly офиса — переработка мусора.

Как правило, люди, которые вовлечены в этот процесс, рассказывают о полезных привычках и экотоварах членам семей и друзьям.

Главная цель зеленого офиса — снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Такие практики помогают демонстрировать сотрудникам и клиентам ценности компании: ее заботу о природе и вклад в развитие местного сообщества. Для региональных офисов международных компаний это может быть еще и один из шагов к корпоративной ответственности.

В 2020 году может быть сложно планировать масштабные программы оптимизации офисного пространства, но есть начальные шаги, которые можно выполнить уже сейчас.





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Шаг 1. Аудит системы обращения с отходами

Для начала необходим аудит того, как в организации обращаются с отходами. Он поможет составить план изменений с рекомендациями, которые можно будет легко и поэтапно внедрить.

Дополнительно изучив тип вашего офисного мусора (картон, бумага, пластик), специалисты рассчитают эффект от внедрения системы раздельного сбора. Станет известен индекс переработки мусора. Он отразит процентное количество отходов, которые могут быть вторично переработаны.

Организация с успешной практикой сортировки может достичь индекса переработки 60-70%.

К примеру, в московском деловом квартале «Красная Роза» во время аудита мы организовали систему сбора и раздельного накопления мусора для переработки. Затраты на услуги по обращению с отходами снизились на 45%. За полтора года были полностью покрыты инвестиционные затраты.

Этот проект сохранил 935 деревьев, сэкономил 3 830 тыс. литров воды и 210 тыс. кВт электроэнергии. Передача полезных отходов на переработку предотвратила выбросы в атмосферу 340 тонн СО2.





Шаг 2. Проанализировать типы отходов

Небольшой, но важный шаг — анализ типов отходов. Часто все начинается именно с упаковки. Например, так мы начали работу с одной сетью пекарен-кондитерских в Санкт-Петербурге. Мы анализировали упаковку, чтобы дать рекомендации по ее переработке.





Шаг 3. Разовый вывоз отходов

Для небольших офисов и компаний, которые уже хотели бы организовать раздельный сбор, но не готовы сейчас подписываться под долгосрочными проектами, существует специальные сервисы экотакси — разовый вывоз полезных и опасных отходов.

Такие сервисы позволяют начать раздельный сбор практически без подготовки и вложений. Все, что необходимо — это установить любые контейнеры, начать собирать отходы и заказать вывоз, когда контейнеры будут заполнены.

Если речь идет о пандемии и дистанционной работе, можно организовать такой сервис для вывоза отходов из домов сотрудников.





Шаг 4. Анализ цикла закупок

Можно оценить закупки в вашем офисе с точки зрения замкнутого цикла. Важно не только собирать отходы для переработки, но и замкнуть цикл (ситуация, когда переработанные отходы используются вторично).

Как это можно сделать? Например, закупая изделия с содержанием вторично переработанных материалов (салфетки, бумагу для печати, канцелярские товары).





Шаг 5. Поиск заинтересованных лиц

Есть еще один вариант — объединить усилия с местными компаниями, чтобы сделать раздельный сбор отходов экономичнее. Такой шаг актуален для компаний, которые арендуют офис в бизнес-центре или деловом квартале.

Мы организовали такую систему раздельного накопления полезных отходов в нескольких бизнес-центрах. Например, в «Белой Площади» и «Белых Садах» арендаторы накапливают мусор в специальных контейнерах по группам.

Служба уборки переносит промаркированные мешки с раздельными и смешанными отходами в техническое помещение на этаже. Потом спускает их вниз в специальные мусорные комнаты для временного накопления. С некоторыми отходами (например, картоном) дополнительно работает сотрудник прессового оборудования. За мусором по графику приезжает специальный транспорт.

На некоторых объектах могут быть организованы площадки для раздельного накопления отходов на улице.





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Шаг 6. Коммуникации

Важный шаг зеленого офиса — коммуникация с сотрудниками, поставщиками, клиентами. Они должны знать о принципах экологически ответственного бизнеса.

В офисе можно разместить информационные материалы; проводить обучающие и информационные мероприятия (онлайн и офлайн).





Шаг 7. Выбор направления

Если внедрение комплексной программы пока невозможно, то можно выбрать приоритетное направление для реализации первого шага. Вот несколько инициатив, с которых можно начать:

правильная утилизация опасных отходов (лампочки, батарейки);

сдача бумаги на переработку;

сдача на переработку кофе-капсул и пакетов от молока из кофе-зоны офиса;

проведение акций (например, сбор бутылок ПЭТ и крышечек для проекта «Добрые крышечки»);

проведение eco-мероприятий (например, День Земли или День вторичной переработки).

Райффайзенбанк начинал программу по утилизации отходов со сбора пластиковых крышечек («Добрые крышечки»), а теперь в московском и петербургском офисах внедрена полноценная система разделения и передачи на переработку полезных отходов (пластик, стекло, металл, упаковка Tetra Pak, бумага и картон).

Разделять и передавать отходы на вторичную переработку можно в бизнесе любой сферы (коммерческая недвижимость, рестораны, отели, производственные площадки, ретейл, торговые центры). Зеленый офис позволит снизить эксплуатационные расходы на вывоз отходов и внести вклад в сокращение потребления первичных природных ресурсов.





Фото на обложке: IgorVetushko/photogenica