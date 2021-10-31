Как заключить M&A-сделку и что требовать от юристов

Как правило, на этапе предварительных переговоров обсуждаются исключительно бизнес-вопросы предстоящей сделки и помощью юристов часто пренебрегают. Однако зачастую переговорный опыт юристов, полученный на предыдущих сделках, может сэкономить значительное количество времени и сил при обсуждении не только юридических вопросов.

От юристов на этапе предварительных переговоров следует ожидать как минимум следующей поддержки:

Проще говоря, на стадии предварительных переговоров — юрист должен обеспечить клиенту свободу выбора, чем фактически облегчит себе работу на этапе согласования документации по сделке.

Кстати, с 2015 года в Гражданском кодексе (ГК) РФ появилась ответственность за недобросовестное поведение на переговорах. Поэтому лучше с самого начала знать, на что можно рассчитывать и как правильно отказаться от сделки, если возникнет такая необходимость.

Legal Due Diligence

Следующим этапом сделки M&A будет оценка юридических рисков — Legal Due Diligence или LDD. Как правило, этот процесс отнимает достаточно много временных (в среднем от 2-х недель до 2-х месяцев) и человеческих ресурсов, но эффективное взаимодействие команды продавца и покупателя может значительно сократить время. На этом этапе от юристов стоит ожидать:



Создания виртуальной Data Room

Это онлайн-архив, который будет содержать необходимую документацию по целевой компании и позволит в разы сократить количество коммуникаций и вопросов со стороны покупателя. А если покупателей несколько, допустим, для стартапа, который привлекает инвестиции, Data Room позволит настроить различный уровень доступа, в зависимости от стадии договоренностей, а заодно и познакомит потенциальных инвесторов между собой.

Объем информации в Data Room зависит от того, кто Ваш потенциальный покупатель – инвестор или конкурент.

До того момента, пока вы не вступили в серьезные отношения, продавцу опасно открывать доступ ко всем финансовым показателям, коммерческим тайнам и т.д., поскольку LDD дает возможность получить информацию о конкуренте, но совершенно не обязывает заключить сделку.

Если дать полный доступ всем желающим, можно оказаться в щекотливой ситуации, когда ценная информация окажется в руках конкурента и он откажется от сделки. Но в то же время, если продавец не дает покупателю полный доступ, он должен быть готов к тому, что будет предоставлять в договоре дополнительные гарантии.

Поэтому задача ваших консультантов — определить какой именно объем доступной информации и в какое время стоит предоставить в Data Room, чтобы избежать ненужных вопросов со стороны коллег юристов, и не раскрыть чувствительной информации, что ослабит позицию на обсуждении документации по сделке.

Краткого заключения или отчет по результатам LDD

Краткое заключение включает только материальные риски свыше определенной суммы, которую клиент определяет заранее. Например, свыше $10 тысяч. А также варианты решения возможных проблем.

Полный отчет содержит также подробный анализ структуры компании, порядка ее деятельности, выявленных проблем корпоративного управления, информацию о структуре имущества, анализ возникновения права собственности на активы, анализ соблюдения требований по персональным данным, регуляторных требований и многое другое.

Согласовать точный объем полного отчета рекомендуется заранее, чтобы не было сюрпризов, связанных со стоимостью работ и объемом информации, необходимой для принятия решения о дальнейшей судьбе сделки.

Подготовка документов

Какая из сторон будет готовить документы для сделки – не имеет значения, но нужно помнить о том, что, если одна из сторон не пользуется услугами специалистов, в суде она будет признана более слабой стороной договора и может получить определенные преимущества в связи с этим. Тем не менее, опираясь на практику, лучше заранее иметь четко проработанную юридическую схему и варианты решения проблем, чем получить статус более слабой стороны в суде, так как это не защищает от возможных рисков и потерь.

Подготовка документации по сделке – самая очевидная часть работы юристов.

Чего же стоит ожидать клиенту, кроме того, что юрист прочитает договор и поправит неточности?

Согласования с клиентом рисков, выявленных в результате LDD и их ранжирование по значимости и размеру последствий. Результатом данной работы должно стать отражение итогового перечня значимых рисков в финальной документации по сделке. В процессе обсуждения условий документации рекомендуется подготовить матрицу переговоров, чтобы позиция по выявленным недостаткам, условиям оплаты и другим существенным вопросам была очевидна. Помощи на переговорах. Иногда обсуждение ведется по несколько часов подряд и без опыта и хорошей физической подготовки, такой марафон сложно выдержать. Различные техники, такие как НЛП, профайлинг, отзеркаливание сами по себе не дадут результата, но их правильное применение поможет быстрее договориться. Да и просто деление функций на переговорах на лидера и наблюдателя даст очень хороший эффект. Однако не стоит пренебрегать здравым смыслом коммерческих отношений: даже если вам удалось продавить свою позицию, не стоит забывать, что исполнение контракта не происходит здесь и сейчас в комнате переговоров.

Особое значение в сделках, где продается только часть компании, имеет подготовка корпоративного договора, однако эта часть заслуживает отдельного внимания. К ней применяются все те же принципы, что и к другой документации и юрист должен предоставить весь спектр возможных вариантов решения проблемы, из которых клиент может выбрать оптимальный.

Подписание и закрытие сделки