Жизнь после Брексита: что делать, если ваш бизнес завязан на британский финтех

31 января Великобритания вышла из Евросоюза. Что это означает для множества финансовых институций, зарегистрированных в Лондоне? Фактически до конца 2020 года — ничего. А вот о том, что будет после, остается только загадывать.

«Лондон из э кэпитал оф финтех»

Великобритания была финансовым центром Европы благодаря понятному и разумному регулированию, ясным законам, развитой инфраструктуре и минимальной бюрократии. В первую очередь это касается финтеха, потому что это молодой сегмент, не все понимают, что это такое и как с ним работать, а Лондон предлагал идеальные условия для развития.



Если у тебя есть лицензия в одной из стран ЕС, тебе не надо оформлять ее в других странах Евросоюза. Ты просто отправляешь регулятору каждой страны документы и сообщаешь: мол, у меня лицензия в такой-то стране, включите меня в список действующих на вашей территории учреждений. Грубо говоря, это как если вы получаете гражданство каждой отдельной страны ЕС, только бесплатно и автоматически. Эта процедура называется паспортинг.

Плюс, как член Евросоюза, Великобритания входила в Единую зону платежей в евро (SEPA). Риск потери как SEPA, так и паспортинга составляет, наверное, самые тревожные ожидания британского финтеха.

Что может измениться для клиентов британского финтеха

До 31 декабря 2020 года Британия остается полноправным членом SEPA и сохраняет паспортинг в странах Евросоюза, то есть фактически пока что ничего не меняется. Что будет дальше и в какой момент определиться схема работы с 2021 года, пока неизвестно.

Если с 2021 года Великобритания будет отключена от SEPA, все платежи в евро пойдут через международную систему SWIFT и, как следствие, станут очень дорогими и будут долго проходить. Тогда могут поменяться и требования AML (Anti Money Laundering) — раз Великобритания больше не страна ЕС, то это будут платежи из третьих стран, платежи нерезидентов. Понадобятся дополнительные документы. Все это повлияет на стоимость ежедневного обслуживания.

Такой сценарий маловероятен, однако на данный момент наверняка ничего неизвестно.

Нужен ли «запасной аэродром» британскому финтеху и его клиентам

Если у вас как у юрлица открыт счет в британском банке, то скорее всего, ваш бизнес завязан на фунтах — британские банки работают в основном с фунтами. А вот если вы обслуживаетесь в платежном сервисе, который зарегистрирован в Британии, а работает с евро, то как минимум до конца 2020 года не стоит беспокоиться.

Что делать самим платежкам? Тут нам видятся две модели: предусмотрительная и рассудительная.

Предусмотрительный финтех уже оформил себе лицензию в одной из стран Евросоюза или стоит на очереди (скорее всего, в Литве, но о странах конкретнее — чуть дальше).

А рассудительный финтех (Bilderlings склонен причислять себя к этой категории) выжидает.

Во-первых, мы не торопимся закапывать свои деньги в первой попавшейся стране до момента окончательной ясности по соглашению между Великобританией и Евросоюзом.

Во-вторых, сама инфраструктура, необходимая для финтеха, развивается на глазах: некоторые страны начинают разрабатывать регулирование, разбираться в вопросе, готовиться к тому, чтобы принять британские платежки — и мы хотим выбрать ту юрисдикцию, которая будет самой выигрышной на момент «часа икс».

Мы хотим выбрать не просто запасной аэродром, а самый компетентный аэродром: ждем, смотрим, как меняется карта европейского финтеха, и стараемся не делать опрометчивых шагов.

Куда пойдет британский финтех?

Некоторые страны сейчас предлагают свои лицензии британскому финтеху — «идите к нам, у нас лучше всего». В первую очередь это Литва, потом Польша, Ирландия и Голландия. Но увы, нет ни одной юрисдикции, которая предлагала бы такое же хорошее регулирование, как Великобритания.

Вот, например, Ирландия. Они говорят, что скопируют британское финансовое законодательство и все будет «как в Англии». Но там на сегодняшний день открыто всего 12 платежек! А в прошлом году вообще было шесть. В Ирландии финансовый сектор не особенно развит, нет широкой банковской сети, инфраструктура не сравнится с британской.

Правда, есть и свои плюсы — это как чистый лист. Если туда хлынут крутые финансовые институции, можно будет фактически самим создать инфраструктуру и весь сектор под себя, под актуальные нужды.

Или, например, Литва. Она еще два года назад предложила одни из самых дешевых и гибких вариантов для лицензии, выдала за очень короткий срок рекордное количество лицензий. Но решила не наращивать штат чиновников, поэтому все оформление сейчас происходит крайне медленно.

Плюс, в Литве, как и в Латвии, прослеживаются антироссийские настроения — никакого российского капитала и никаких бенефициаров, связанных с Россией, быть не должно. А у Великобритании все-таки тесные связи с российскими деньгами, поэтому платежным сервисам такие условия не подходят.

Еще недавно Польша предлагала срок, в течение которого британским финтех-компаниям можно было работать без лицензии (предполагалось, что за этот срок вы как раз успеете оформить польскую лицензию). Однако после 31 января информация об этом исчезла с сайта польского регистратора — видимо, отозвали предложение на время переходного периода.

Это прекрасная иллюстрация того, что регуляторы европейских стран, с одной стороны, рассматривают разные варианты для работы с британским финтехом, с другой — боятся резких движений до наступления полной ясности.

Если дадут год на переходный период, многие европейские страны начнут активно развивать свой финансовый сектор, на что мы, собственно, и надеемся.

Брексит как вызов для всех

Брексит для Великобритании — это возможность реорганизовать себя, чтобы еще больше укрепить позиции. Они столетиями держали лидерские позиции и не сдадут их просто так, они не отдадут этот гигантский валовый доход, завязанный на финансовых услугах. И их регулятор, FCA, будет и дальше бороться за то, чтобы все оставались у них, работали и приносили деньги.

Финтех ежегодно платит им миллионные пошлины. FCA будет придумывать любые ходы, чтобы сохранить комфортную жизнь финтеху в Лондоне. Англия своих не бросит.

Это вызов и для любой страны ЕС: вызов взять на себя огромный капитал и одну из самых сложных сфер мира — клиентский транзакционный бизнес. Сейчас многие смотрят на финтех с опаской: кто-то видит в этом угрозу своим традиционным банкам (дорогим и медленным), кто-то просто не понимает, как работать с финтехом.

Британский финтех — сложный, специфичный и очень профессиональный. И мы надеемся, что кто-то научится с ним работать. Как только мы увидим самую перспективную юрисдикцию, мы хотим быть первыми в этой лодке. И прийти туда как на прием в частную клинику, а не стоять в очереди за талончиком на талончик.

Фото на обложке: Shutterstock / Pixelbliss

Фото в тексте: Shutterstock / Ivan Marc