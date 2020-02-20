Deus ex machina: заменит ли искусственный интеллект пиарщиков и копирайтеров?

Сооснователь и операционный директор агентства Aeris PR Кирилл Ястребов рассуждает о том, смогут ли AI-решения заменить пиарщиков и копирайтеров в ближайшем будущем.

Пока бизнес все активнее внедряет роботов для автоматизации рутинных задач, специалисты из самых разных сфер начинают всерьез опасаться, что не выдержат в конкурентной борьбе с алгоритмами машинного обучения.

Согласно исследованиям проекта «Атлас новых профессий», уже через десять лет придется искать новую работу не только библиотекарям, диспетчерам, бухгалтерам и архивариусам, но и представителям профессий, которые считаются творческими: журналистам, копирайтерам и переводчикам.

Основной причиной таких изменений на глобальном рынке труда становится технологическая революция в целом и, как следствие, автоматизация многих простых процессов. Работу пишущей братии и некоторой части пиарщиков сможет с успехом выполнять искусственный интеллект, считают энтузиасты.

ИИ сегодня — это уже не только «Алиса» и Siri, отвечающие на вопросы, или стриминговые сервисы, которые рекомендуют пользователю музыку, фильмы и телешоу. Компьютерные алгоритмы помогают HR-специалистам быстро обрабатывать резюме, когда речь идет о массовом найме на относительно простые позиции, а маркетологам — оптимизировать расходы при проведении рекламных компаний.

Роботы-писатели пишут новости для крупных медиа, составляют отчеты о землетрясениях на основе данных геологических служб и даже отслеживают криминальную обстановку, «работая» вместе с репортерами.

В этом смысле искусственный интеллект — это, с одной стороны, частный случай RPA (Robotic Process Automation), автоматизации бизнес-процессов, а с другой — минимизация затрат. Так стоит ли мастерам слова всерьез опасаться, что их заменят роботы, а компаниям из сферы медиа — переходить к использованию AI-решений вместо живых людей?

Роботы: новости — наша профессия

ИИ уже успел неплохо зарекомендовать себя не только в написании простых сводок погоды, но и в ряде других тем.

Искусственный интеллект системы Wordsmith, используя методы количественного анализа данных и облачный сервис Amazon AWS, пишет для Associated Press новости на основе финансовых отчетов компаний. По оценкам агентства, это позволяет экономить до 20% времени журналистов.

В компании Narrative Science разработали похожую технологию Quill, которую опробовали в Forbes. Основатель Крис Хаммонд Narrative Science еще пять лет назад заявил, что робот-писатель, анализируя, например, данные о множестве бейсбольных игр, способен подражать несложному стилю спортивных авторов и выдавать тысячи текстов почти мгновенно.

Собственную систему Cyborg использует Bloomberg. Искусственный интеллект подготовил и опубликовал уже тысячи финансовых статей.

Система Heliograf, которую использует Washington Post, хорошо показала себя при освещении выборов президента США, создавая информационные бюллетени.

Письма от Amazon

Технология Phrasee на основе Deep Learning и нейронных сетей пишет клиентам почтовые сообщения. Услугами сервиса пользуются Virgin Holidays, Domino’s Pizza, Groupon, eBay и другие крупные компании. Так что если вы получаете письма от компании Джефа Безоса на английском — вполне возможно, что читаете текст, написанный роботом.

В компаниях работой искусственного интеллекта довольны: Молли Проссер из eBay считает, что Phrasee — такой же незаменимый инструмент в копирайтинге, как Adobe Photoshop — в работе с изображениями.

С чем не справляется искусственный интеллект

ИИ может высвободить автора от выполнения рутинных обязанностей, быть точнее и быстрее, как это уже происходит в ведущих новостных агентствах. Можно привести простую аналогию: так системы автофокусировки экономят время фотографа и помогают сделать снимок в нужное время.

Правда, идеальными новости назвать сложно: роботы-писатели слишком формально справляются со своими «обязанностями». ИИ может озаглавить текст «Компания А увеличила прибыль в первом квартале на 25%», но не в состоянии пока придумать заголовок «Компания А обогнала конкурентов, увеличив прибыль на четверть».

Но алгоритмы машинного обучения совершенствуются: вряд ли потребуется очень много времени, чтобы искусственный интеллект смог писать лучше.

Интеллект — это не сознание

Основная проблема заключается в том, что машина может имитировать человеческий интеллект, но не сознание: у нее нет эмоций, воспоминаний или прошлого опыта. Поэтому создание эмоционально окрашенного текста, полного деталей, роботам-писателям не под силу.

Читателям не всегда нужна простая констатация фактов — исключая, конечно, прогнозы погоды. Простой, но живой пост в социальной сети, состоящий из одной строчки, может стать вирусным, а подробная заметка на ту же тему — как правило, нет.

Articoolo: личный опыт

В нашей работе мы порой сталкиваемся с необходимостью быстро написать достаточно несложный текст на английском языке. Разработчики уверяют, что онлайн-сервис Articoolo умеет писать и рерайтить тексты на шести языках, различает контекст и понимает, что Apple — это и название компании, и фрукт. Нужно всего в нескольких словах задать тему.

Иллюзий не было: с самого начала я был уверен, что робот-писатель с такой задачей самостоятельно не справится. Но рассчитывал, что получу текст, который будет своеобразной «отправной точкой» для автора или редактора. Тем более, что Articoolo автоматически проверяет результат на уникальность, что сэкономит время.

Заметку об искусственном интеллекте на четыреста с лишним знаков знаков Articoolo написал феноменально быстро: всего за 48 секунд. Отличный результат. Но в итоге я получил рассказ об особенностях интеллектуального развития детей, страдающих аутизмом. Вторая попытка тоже ни к чему не привела: сервис почему-то зациклился на аутизме; я узнал о том, что «уход за такими детьми требует терпения и понимания».

Да, нужно отдать должное разработчикам: текст был лингвистически правильным.

Будем ли мы использовать такие сервисы в работе? Конечно же, пока нет.

Как получить максимум

Неудачные эксперименты Articoolo — не причина считать использование искусственного интеллекта для генерации веб-контента научной фантастикой.

Думается, что роботы-писатели наверняка заменят копирайтеров, которые пишут SEO-тексты. Через год этого не произойдет, но через три-пять лет — скорее всего.

Вслед за Articoolo появится множество подобных решений. Нужно постоянно отслеживать ситуацию: иначе не сегодня-завтра их начнут использовать более внимательные конкуренты.

Стоимость текстов с появлением новых онлайн-сервисов вряд ли будет выше текущих цен — $26 за тридцать статей. Простой совет копирайтерам и рерайтерам: прокачивайте навыки. Предлагать «уникальные тексты» на фриланс-биржах по бросовым ценам скоро будет некому.

Фото на обложке: Shutterstock / Who Is Danny