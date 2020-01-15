Аутсорсинг услуг: как выбрать провайдера и правильно заключить договор
Есть ряд задач, которые напрямую относятся к вашей специализации, — их нельзя передавать на аутсорс ни при каких условиях. А вот все, что касается, например, бухгалтерии — можно смело поручать третьей стороне.
Как аутсорсинг помогает бизнесу, рассказывает Мария Лемеза, соавтор учебника «Аутсорсинг в стратегии современного бизнеса» (выпущен Ассоциацией стратегического аутсорсинга «АСТРА»), учредитель компании SMAR Outsourcing Solutions в области аутсорсинга бухгалтерских, налоговых и других финансовых услуг и член экспертного совета палаты налоговых консультантов Республики Беларусь.
У нас аутсорсинг услуг часто воспринимается негативно. Хотя, по моему опыту, иногда он помогает сэкономить до 30% на бухгалтерских услугах и может быть дополнительным аргументом при переговорах с инвесторами.
Как понять, что компания готова к аутсорсингу
Аутсорсинг услуг актуален для разных бизнесов. В любой компании есть процессы, которые можно передать третьей стороне. Но чтобы был результат, важно определиться, какие потребности бизнеса закроет аутсорсинг.
Что нужно для работы с подрядчиком на аутсорсе
- Четкая миссия компании и понимание ее целей.
Здорово, если текущая цель — масштабироваться. Тогда аутсорсинг поможет наладить процессы и сосредоточиться на продукте.
- Наличие внутренних регламентов работы.
Если их нет, проект с аутсорсинговой компанией не получится. Например, вы хотите передать бухучет на аутсорсинг. Спросите себя, когда закрываете месяц, выставляете акты выполненных работ, подаете отчетность в банк или инвесторам, когда хотите получить дивиденды?
- Понимание, какие процессы хочется передать провайдеру.
Поинтересуйтесь, как будете работать с поставщиком услуг, и сделайте процесс максимально узким. Не отдавайте исполнителю критически важные процессы. Решили перевести на аутсорсинг бухучет — начните с малого: с начисления заработной платы. Если с аутсорсером не сработаетесь, то легко «вернете» это направление обратно.
Если компания большая (в штате от полутора тысяч человек), передавайте на аутсорсинг десятую часть штата (150–200 человек).
- Подготовка к фандрайзингу.
Часто основатели не задумываются о важности бухучета. И когда к ним приходит инвестор, компания не может презентовать себя (я сталкивалась со случаями, когда фаундеры не могли даже посчитать прибыль). Аутсорсер может помочь. Кроме того, инвесторы доверяют аутсорсерам, потому что знают: такая компания дорожит репутацией и не допустит фрод и другие негативные вещи.
Однажды по заказу инвестфонда мы проводили Due Diligence стартапа и обнаружили нестыковки по суммам выручки в бухучете, отчетах о прибылях и убытках. Такое бывает, если работу выполнили, а акты заказчику не выставили. В итоге сумма оплаты числилась как аванс и создавала кредиторскую задолженность и ухудшала показатели ликвидности.
Для стартапов ранних стадий выручка — один из основных критериев оценки. Очевидно, что фонд ожидал увидеть совсем другие цифры. Фаундеры же думали, что у них в «управленческом» учете выручка.
К счастью, фонд разрешил привести документы в порядок, мы отразили верные цифры в отчетах. Но эта ситуация заняла время, отодвинула закрытие сделки и получение денег.
Как решиться перейти на аутсорсинг?
Просчитайте экономическую выгоду от внедрения аутсорсинга. Вот основные факторы, которые на нее влияют.
- Сокращение прямых и косвенных затрат.
У нас есть кейсы, когда перевод бухгалтерии на аутсорсинг экономил 10–30% затрат компании. При долгосрочном сотрудничестве услуги аутсорсинговой компании практически всегда обходятся дешевле.
- Улучшение операционной эффективности.
В частности, сокращение кассового разрыва. Также аутсорсер может планировать сумму налогов.
- Снижение рисков.
Как правило, аутсорсинговые компании страхуют свою деятельность. Это выгодно и клиенту, поскольку договор можно составить так, чтобы выгодоприобретателем был он.
Среди других аргументов аутсорсинга: возможность повысить доход, внедрить новые стратегии развития, улучшить микроклимат в коллективе (если на аутсорс вы перевели начисление зарплаты).
Как-то мы готовили документы для прохождения процедуры по возврату НДС из бюджета в рамках специального указа президента. Для этого использовали инструмент как KPI для провайдера.
Указ определял условия и формы документов. Далее их следовало передать на проверку в уполномоченный орган (в Беларуси они могут быть разными). А после согласования — в местную инспекцию по налогам и сборам. Так вот, существенный процент оплаты наших услуг зависел от того, насколько оперативно и качественно мы подготовим документы и согласуем их в уполномоченном органе.
Как выбрать провайдера и работать с ним?
Определив бизнес-процессы, которые хочется передать на аутсорс, опишите свои ожидания. Они должны быть объективными и достижимыми. Например, снижение косвенных затрат на 1%, снижение рисков за счет страхового полиса или сокращение кассовых разрывов.
При выборе поставщика услуг возможно несколько подходов:
- изучить рейтинг компаний-аутсорсеров;
- включить «сарафанное радио»;
- создать пул из десяти компаний, разослать всем запрос предложения (Request for Proposal) с детальным описанием бизнес-требований;
- обратиться в консалтинговую компанию, которая подберет вам провайдера.
Ключевые критерии для анализа исполнителей
- Цена.
Влияет на объем услуг и KPI. Обратите внимание на прозрачность ценовой политики и поинтересуйтесь, как меняется цена в зависимости от роста компании.
- Информационная безопасность.
Обязательно проверьте наличие сертификата ISO, лицензионного ПО и есть ли у компании служба поддержки.
- Гибкость.
Поинтересуйтесь, насколько поставщик услуг либерален в плане условий договора. Например, я знаю компанию, которая оказывает аутсорсинг бухуслуг по публичному договору. В одностороннем порядке провайдер может менять условия договора. Для клиента это опасная ситуация.
- География.
Если планируете международную экспансию, выбирайте компанию с офисами или партнерами в соответствующих странах. Так вы получите сервис в одном окне.
- Знание английского языка.
- Дополнительные гарантии.
Ознакомьтесь с приложением к договору. У профессиональных аутсорсинговых компаний приложение очень подробное, содержит перечень и сроки предоставления услуг, требования к клиенту.
Чтобы оценить информацию о провайдерах, составьте матрицу.
Например, вы — IT-компания, к поставщику услуг у вас следующие требования:
- опыт работы с IT-компаниями (продуктовыми);
- наличие страхового полиса;
- сохранность данных (где размещаются, периодичность бэкапа, наличие IT-поддержки у провайдера), доступ к данным 24/7;
- использование лицензионного ПО;
- наличие сертификата ISO 9001;
- знание сотрудниками английского языка и МСФО (международных стандартов финансовой отчетности);
- цена: $1—1,5 тысячи в месяц.
Запишите эти данные в оценочную таблицу.
После отправки Request for Proposal вам поступило два предложения.
- Обе компании готовы выполнить поставленные задачи. Но стоимость услуг компании А составляет одну тысячу долларов, а компании B — полторы.
- Количество реализованных проектов компании А — 1, а компании B — 4.
- Компания А работает на лицензионном ПО (1 балл), данные хранятся на облачном сервере (1 балл) доступ к ним 24/7 (1 балл), но нет сертификата ISO.
- У компании В есть сертификат ISO 9001 (1 балл), она оказывает услуги с лицензионным ПО (1 балл), данные хранятся на облачном сервере (1 балл) и доступ к ним 24/7 (1 балл).
- Сотрудники обеих компаний не владеют английским, не знают МСФО.
Подумайте, что для вас в приоритете: стоимость, опыт или специфические знания?
Вот как это выглядит в таблице.
|Критерий
|Значимость критерия (вес критерия в %)
|Что оценивается
|Цена договора
|Цi — 50
|Цена договора
|Качество
|Кi — 20
|наличие сертификата ISO, использование лицензионного ПО и хранение данных на облачном сервере, доступ 24/7 (за каждый пункт 1 балл — всего 4 балла)
|Опыт участника
|Oi — 20
|количество реализованных проектов (исполненных договоров)
|Специфические знания
|Зi — 10
|знание английского языка и МСФО сотрудниками — предоставляются сертификаты
Составьте рейтинг предложения — оценку в баллах, полученную по результатам оценки критериев с учетом их значимости.
Ri (рейтинг) = B (баллы) Цi *V (вес критерия) Цi + B (баллы) Оi *VОi.
- B (баллы) Цi (оценка по критерию «цена договора», определяется как отношение минимального из всех предложений к предложению о цене договора участника).
- V — вес критерия Цi.
- Кi (оценка по критерию «качество», определяется как количество баллов, исходя из наличия необходимых 4 критериев в предложении к максимальному количеству баллов всех представленных участников)
- V — вес критерия Кi.
- Оi (оценка по критерию «опыт», определяется как количество исполненных договоров в предложении к максимальному количеству договоров всех представленных участников)
- V — вес критерия Оi
- Зi (оценка по критерию Знания, определяется как количество предоставленных сертификатов в предложении к максимальному количеству сертификатов всех представленных участников)
- V — вес критерия Зi
Рейтинг компании А =1000/1000*50+3/4*20+1/4*20+0 (сертификаты отсутствуют) =50+15+5+0=70.
Рейтинг компании B = 1000/1500*50+4/4*20+4/4*20+0=33+20+20+0=73.
У компании B больше баллов.
Как правильно заключать договор?
Нужно обязательно оговорить ряд условий.
- Порядок формирования стоимости услуг.
Вы должны понимать, от чего она зависит, почему растет, как будет меняться в зависимости от вашего роста, и наоборот.
- Кто в ауторсинговой компании принимает решение?
Пропишите в договоре, с кем вы общаетесь в критичной ситуации, кто — руководитель проекта. Если его меняют, вас обязаны уведомить об этом на следующий же день. Также у вас должно быть право поменять руководителя проекта. В нашей компании и этот момент есть в договоре.
- Оперативность.
Пропишите скорость ответа на письма. Например, «Срочно» означает два часа на ответ. «Важно» — восемь часов.
- Выход из договора.
Пропишите пошагово, что будет, если вы расстанетесь с аутсорсером. В какой срок компания выгрузит базу? Многие заказчики упускают этот момент, а аутсорсеры потом манипулируют и не возвращают данные компании (это возможно, если клиент не приобретал собственное ПО, а пользовался софтом аутсорсера).
Заключение договора — процесс долгий и детальный. Но если вы проработаете его, вам будет удобно и комфортно.
Как получить максимум
- Удостовериться, что в компании налажены бизнес-процессы и есть внутренние регламенты работы.
- Сформулировать, какие потребности бизнеса должен закрыть аутсорсинг. Не передавать на аутсорс процессы, критически важные для компании.
- Просчитать экономическую эффективность от перехода на аутсорс. Возможные параметры для анализа: сокращение прямых и косвенных затрат, улучшение операционки, повышение привлекательности для инвесторов.
- Письменно описать ожидания: они должны быть объективными и достижимыми.
- Сформулировать запрос предложения (Request for Proposal) и выбрать провайдера услуг.
- Определить критерии отбора (цена, информационная безопасность, гибкость условий) и составить на их основе оценочную таблицу.
- Определить рейтинг аутсорсинговых компаний, используя формулу расчета.
- Запросить проекты договоров и проанализировать условия. Обращать внимание, как формируется стоимость, каковы условия выхода из договора и прочее.
И помните: в отличие от штатных сотрудников, аутсорсер не скажет вам, что «так нельзя» или «я так никогда не делала и делать не буду». Цель провайдера услуг — «подстроить» бухгалтерию компании под условия текущего законодательства, причем сделать это качественно и с гарантией.
Фото в тексте и на обложке: Unsplash
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