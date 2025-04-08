Аналитика Telegram: где и как смотреть данные о трафике

Без анализа статистики даже самый качественный контент может остаться незамеченным. Вместе с Максимом Первушиным, техническим директором платформы Telega.in, рассказываем, как собирать данные для роста аудитории и монетизации канала.

Зачем нужна аналитика Telegram-каналов

Управление каналом без аналитики — это как собирать пазл в темноте. Вы не видите, какие элементы подходят, а какие нужно отложить.

Вот 4 причины, почему данные — главный союзник предпринимателя:

анализ показывает, какие форматы работают. Например, канал о цифровом маркетинге заметил, что посты с инфографикой получают в 3 раза больше репостов, чем текстовые статьи. После перестройки контент-плана ежемесячный прирост подписчиков увеличился на 40%;

CTR (кликабельность) рекламных креативов помогает определить, куда вкладывать бюджет. Маркетплейс сократил расходы на таргет на 25%, перенаправив средства в форматы с CTR выше 7%;

отслеживание отписок позволяет вовремя корректировать контент. Медиаканал обнаружил, что длинные тексты провоцируют отток. Сокращение объема постов + добавление видео снизило отток на 22%;

сервисы аналитики вроде Telemetr анализируют исторические данные и предсказывают рост аудитории с точностью до 85%. Это помогает планировать бюджеты и контент-планы.

К примеру, канал EdTech-стартапа увеличил продажи курсов на 30%, добавив в контент-план еженедельные вебинары. Решение приняли после анализа: посты с анонсами мероприятий собирали на 50% больше переходов на сайт.

Ключевые метрики аналитики в Telegram

Чтобы оценить эффективность канала, отслеживайте 5 ключевых показателей.

Охват и просмотры:

охват — количество уникальных пользователей, увидевших пост;

просмотры — общее число показов, включая повторные.

ERR (Engagement Rate by Reach) — индекс лояльности:

Формула: (Реакции + Комментарии + Репосты) / Охват × 100%.

ERR < 3% — низкая вовлеченность;

ERR 5-15% — хороший показатель;

ERR > 20% — виральный контент. Но будьте осторожны, может быть показателем накрутки.

Динамику подписчиков:

прирост/отток — сколько новых пользователей присоединилось или покинуло канал;

источники трафика — поиск, репосты, реклама.

CTR (кликабельность). Показывает, сколько пользователей перешло по вашим ссылкам. Хороший показатель для Telegram — 3-8%.

Глубина просмотра. В разделе «Посты» Telegram отображает, сколько пользователей дочитало материал до конца. Менее 30% — сигнал к сокращению текста или добавлению визуала.

Проблемы и ограничения аналитики в Telegram

Встроенная статистика Telegram дает базовые данные, но для глубокого анализа их недостаточно:

Проблема Решение Нет данных о демографии Используйте Telemetr или Telega.in — сервисы сегментируют аудиторию по полу и возрасту. Статистика только за 7 дней Экспортируйте данные в Excel через TGStat. Накрутка каналов ботами Чтобы проверить живая ли аудитория в канале и есть ли накрутка вовлеченности, можно воспользоваться специальными сервисами.

Как посмотреть аналитику в Telegram: пошаговая инструкция

Аналитика в «Телеграме» — ценный инструмент для развития бизнеса. Например, предприниматель Игорь начал продавать домашние соусы через канал в «Телеграм». Подписчиков было немного, но после запуска новой линейки вкусов он заметил спад заказов. Тогда он решил разобраться, что происходит — и именно аналитика канала в «Телеграм» помогла найти ответ.

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Пример 1. Что работает лучше

Игорь открыл раздел статистики в «Телеграме» и посмотрел, какие посты набирали больше просмотров. Выяснилось, что рецепты с фото «захватывают» внимание, а обычные текстовые публикации пролистывают. После этого он стал делать упор на визуальный контент — просмотры снова пошли вверх.

Что сделать:

открыть канал в «Телеграме» → нажать на 3 точки → «Статистика»;

перейти в «Популярные публикации»;

отметить, какие темы и форматы лучше работают.

Пример 2. Время активности

Наталья, владелица студии маникюра, публиковала акции вечером. Но в аналитике «Telegram» увидела, что её подписчики активнее утром. После смены времени публикаций стали чаще записываться через «Телеграм».

Как повторить:

открыть аналитику в Telegram;

посмотреть, когда чаще читают посты;

подстроить график под активность аудитории.

Пример 3. Источники трафика

Сергей рекламировал фермерские продукты, размещая ссылки в других каналах. Благодаря статистике «Телеграма», он понял, какие площадки приносят подписчиков, а какие — нет. Он оставил только рабочие источники и сократил расходы.

Что сделать:

перейти в раздел «Источник трафика»;

посмотреть, откуда приходят пользователи;

инвестировать в то, что реально работает.

Если в канале меньше 500 подписчиков, стандартная статистика не работает. Но можно использовать внешние сервисы. Например, владелица мини-пекарни подключила TGStat и следит за ростом аудитории. Это помогает ей принимать решения даже без полной статистики «Телеграм».

Бизнесу важно понимать, как подписчики взаимодействуют с контентом, что вызывает интерес, и где лучше продвигаться. Благодаря возможностям «Телеграма», даже небольшой канал можно превратить в источник клиентов. Главное — работать с сообществом осознанно и регулярно проверять данные.

Преимущества расширенной аналитики

Сторонние сервисы добавляют функции, которые Telegram не предоставляет.

Можно:

Глубоко сегментировать аудиторию по возрасту, полу и географии. Также, сервисы показывают «горячие» часы, когда подписчики чаще всего онлайн. Прогнозировать рост. Алгоритмы анализируют исторические данные и предсказывают, сколько подписчиков вы наберете через месяц. Точность прогнозов — до 85% при стабильном росте. Сравнивать собственный канал с конкурентами. Узнайте, какой у вас ERR, охват и частота публикаций относительно лидеров ниши.

Канал о маркетинге поднялся в рейтинге TGStat на 4 позиции, увеличив частоту публикаций с 3 до 5 раз в неделю — решение приняли после анализа топовых конкурентов.

Сервисы для аналитики Telegram-каналов

Telega.in. Специализируется на нативной рекламе и посевах, предлагает выбор каналов для размещения и их глубокий анализ, автоматизирует размещение рекламы и берет на себя маркировку и отчетность TGStat. Сервис с открытой статистикой более 2 млн Telegram-каналов. Есть множество фильтров для точной аналитики публикаций и каналов. Telemetr. Инструмент для глубокой аналитики и работы с аудиторией. Помогает отслеживать динамику изменений основных характеристик Telegram-каналов и оценивать эффективность рекламных кампаний.

Как анализировать конкурентов: 3 шага

Если вести канал для бизнеса, полезно понять, как продвигаются другие. Это помогает не повторять чужие ошибки и находить удачные решения.

Рассмотрим 3 простых шага на примере небольшого кофейного бренда, который работает с аудиторией через Telegram.

Шаг 1. Найти похожие каналы

Первое, что сделал владелец кофейни — нашёл 5 «Телеграм»-каналов, где тоже писали о кофе, обжарке и доставке зерна. Он просто ввёл в поиск слова вроде «кофе», «зерно», «бариста» и открыл первые попавшиеся каналы.

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Что посмотреть:

количество подписчиков;

как часто публикуются посты;

что чаще всего обсуждают.

Совет: не обязательно брать крупные каналы. Иногда полезнее анализировать тех, кто похож с вами по количеству подписчиков.

Шаг 2. Изучить формат и вовлечённость

Дальше предприниматель сравнил, как оформлены посты: фото, тексты, опросы, скидки, юмор. Оказалось, что конкуренты активно используют опросы («Какой сорт кофе вы любите?») — и собирают много ответов.

На что обратить внимание:

есть ли реакция (комментарии, просмотры, репосты);

какой стиль — деловой, дружелюбный или смешной;

какие посты получают больше внимания.

Например, один канал запускал «дегустацию месяца» и просил читателей делиться впечатлениями — идея оказалась вирусной.

Шаг 3. Сделать выводы и применить к себе

После наблюдений предприниматель не стал копировать конкурентов, а сделал лучше. Он начал публиковать полезные советы по завариванию кофе дома, оформил посты в одном стиле и добавил мини-опросы.

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Что получилось:

увеличилась активность под постами;

новые подписчики приходили по репостам;

возникла идея для запуска собственной подписки на зерно.

Анализ в Telegram — это не про сложные схемы. Достаточно потратить пару вечеров, чтобы найти сильные стороны конкурентов, и на их основе — развивать свой канал. Главное — смотреть внимательно, сравнивать и не бояться делать по-своему.

Вот как начать работать с аналитикой:

Активируйте статистику в настройках канала (500+ подписчиков). Проанализируйте топ-3 поста за месяц — определите, что вызвало пики просмотров. Подключите Telemetr или TgStat для сегментации аудитории. Добавьте UTM-метки во все ссылки, чтобы отслеживать источники трафика. Тестируйте гипотезы — например, публикуйте контент в разное время, или используйте разные форматы постов.

Заключение

Владельцы Telegram-каналов, игнорирующие аналитику, теряют до 23% прибыли. Но помните: цифры — не цель, а инструмент.

Главные правила, которых стоит придерживаться предпринимателю:

сочетайте встроенную аналитику со сторонними сервисами;

адаптируйте контент под запросы аудитории;

еженедельно проверяйте динамику метрик.

Ваша аналитика уже содержит подобные инсайты — осталось их правильно применить.

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