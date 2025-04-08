Аналитика Telegram: где и как смотреть данные о трафике
Без анализа статистики даже самый качественный контент может остаться незамеченным. Вместе с Максимом Первушиным, техническим директором платформы Telega.in, рассказываем, как собирать данные для роста аудитории и монетизации канала.
- Колонки
Содержание
- Зачем нужна аналитика Telegram-каналов
- Ключевые метрики аналитики в Telegram
- Проблемы и ограничения аналитики в Telegram
- Как посмотреть аналитику в Telegram: пошаговая инструкция
- Преимущества расширенной аналитики
- Сервисы для аналитики Telegram-каналов
- Как анализировать конкурентов: 3 шага
- Заключение
Зачем нужна аналитика Telegram-каналов
Управление каналом без аналитики — это как собирать пазл в темноте. Вы не видите, какие элементы подходят, а какие нужно отложить.
Вот 4 причины, почему данные — главный союзник предпринимателя:
- анализ показывает, какие форматы работают. Например, канал о цифровом маркетинге заметил, что посты с инфографикой получают в 3 раза больше репостов, чем текстовые статьи. После перестройки контент-плана ежемесячный прирост подписчиков увеличился на 40%;
- CTR (кликабельность) рекламных креативов помогает определить, куда вкладывать бюджет. Маркетплейс сократил расходы на таргет на 25%, перенаправив средства в форматы с CTR выше 7%;
- отслеживание отписок позволяет вовремя корректировать контент. Медиаканал обнаружил, что длинные тексты провоцируют отток. Сокращение объема постов + добавление видео снизило отток на 22%;
- сервисы аналитики вроде Telemetr анализируют исторические данные и предсказывают рост аудитории с точностью до 85%. Это помогает планировать бюджеты и контент-планы.
К примеру, канал EdTech-стартапа увеличил продажи курсов на 30%, добавив в контент-план еженедельные вебинары. Решение приняли после анализа: посты с анонсами мероприятий собирали на 50% больше переходов на сайт.
Ключевые метрики аналитики в Telegram
Чтобы оценить эффективность канала, отслеживайте 5 ключевых показателей.
Охват и просмотры:
- охват — количество уникальных пользователей, увидевших пост;
- просмотры — общее число показов, включая повторные.
ERR (Engagement Rate by Reach) — индекс лояльности:
Формула: (Реакции + Комментарии + Репосты) / Охват × 100%.
- ERR < 3% — низкая вовлеченность;
- ERR 5-15% — хороший показатель;
- ERR > 20% — виральный контент. Но будьте осторожны, может быть показателем накрутки.
Динамику подписчиков:
- прирост/отток — сколько новых пользователей присоединилось или покинуло канал;
- источники трафика — поиск, репосты, реклама.
CTR (кликабельность). Показывает, сколько пользователей перешло по вашим ссылкам. Хороший показатель для Telegram — 3-8%.
Глубина просмотра. В разделе «Посты» Telegram отображает, сколько пользователей дочитало материал до конца. Менее 30% — сигнал к сокращению текста или добавлению визуала.
Проблемы и ограничения аналитики в Telegram
Встроенная статистика Telegram дает базовые данные, но для глубокого анализа их недостаточно:
|Проблема
|Решение
|Нет данных о демографии
|Используйте Telemetr или Telega.in — сервисы сегментируют аудиторию по полу и возрасту.
|Статистика только за 7 дней
|Экспортируйте данные в Excel через TGStat.
|Накрутка каналов ботами
|Чтобы проверить живая ли аудитория в канале и есть ли накрутка вовлеченности, можно воспользоваться специальными сервисами.
Как посмотреть аналитику в Telegram: пошаговая инструкция
Аналитика в «Телеграме» — ценный инструмент для развития бизнеса. Например, предприниматель Игорь начал продавать домашние соусы через канал в «Телеграм». Подписчиков было немного, но после запуска новой линейки вкусов он заметил спад заказов. Тогда он решил разобраться, что происходит — и именно аналитика канала в «Телеграм» помогла найти ответ.
По теме. «Яндекс» представил инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов
Пример 1. Что работает лучше
Игорь открыл раздел статистики в «Телеграме» и посмотрел, какие посты набирали больше просмотров. Выяснилось, что рецепты с фото «захватывают» внимание, а обычные текстовые публикации пролистывают. После этого он стал делать упор на визуальный контент — просмотры снова пошли вверх.
Что сделать:
- открыть канал в «Телеграме» → нажать на 3 точки → «Статистика»;
- перейти в «Популярные публикации»;
- отметить, какие темы и форматы лучше работают.
Пример 2. Время активности
Наталья, владелица студии маникюра, публиковала акции вечером. Но в аналитике «Telegram» увидела, что её подписчики активнее утром. После смены времени публикаций стали чаще записываться через «Телеграм».
Как повторить:
- открыть аналитику в Telegram;
- посмотреть, когда чаще читают посты;
- подстроить график под активность аудитории.
Пример 3. Источники трафика
Сергей рекламировал фермерские продукты, размещая ссылки в других каналах. Благодаря статистике «Телеграма», он понял, какие площадки приносят подписчиков, а какие — нет. Он оставил только рабочие источники и сократил расходы.
Что сделать:
- перейти в раздел «Источник трафика»;
- посмотреть, откуда приходят пользователи;
- инвестировать в то, что реально работает.
Если в канале меньше 500 подписчиков, стандартная статистика не работает. Но можно использовать внешние сервисы. Например, владелица мини-пекарни подключила TGStat и следит за ростом аудитории. Это помогает ей принимать решения даже без полной статистики «Телеграм».
Бизнесу важно понимать, как подписчики взаимодействуют с контентом, что вызывает интерес, и где лучше продвигаться. Благодаря возможностям «Телеграма», даже небольшой канал можно превратить в источник клиентов. Главное — работать с сообществом осознанно и регулярно проверять данные.
Преимущества расширенной аналитики
Сторонние сервисы добавляют функции, которые Telegram не предоставляет.
Можно:
- Глубоко сегментировать аудиторию по возрасту, полу и географии. Также, сервисы показывают «горячие» часы, когда подписчики чаще всего онлайн.
- Прогнозировать рост. Алгоритмы анализируют исторические данные и предсказывают, сколько подписчиков вы наберете через месяц. Точность прогнозов — до 85% при стабильном росте.
- Сравнивать собственный канал с конкурентами. Узнайте, какой у вас ERR, охват и частота публикаций относительно лидеров ниши.
Канал о маркетинге поднялся в рейтинге TGStat на 4 позиции, увеличив частоту публикаций с 3 до 5 раз в неделю — решение приняли после анализа топовых конкурентов.
Сервисы для аналитики Telegram-каналов
- Telega.in. Специализируется на нативной рекламе и посевах, предлагает выбор каналов для размещения и их глубокий анализ, автоматизирует размещение рекламы и берет на себя маркировку и отчетность
- TGStat. Сервис с открытой статистикой более 2 млн Telegram-каналов. Есть множество фильтров для точной аналитики публикаций и каналов.
- Telemetr. Инструмент для глубокой аналитики и работы с аудиторией. Помогает отслеживать динамику изменений основных характеристик Telegram-каналов и оценивать эффективность рекламных кампаний.
Как анализировать конкурентов: 3 шага
Если вести канал для бизнеса, полезно понять, как продвигаются другие. Это помогает не повторять чужие ошибки и находить удачные решения.
Рассмотрим 3 простых шага на примере небольшого кофейного бренда, который работает с аудиторией через Telegram.
Шаг 1. Найти похожие каналы
Первое, что сделал владелец кофейни — нашёл 5 «Телеграм»-каналов, где тоже писали о кофе, обжарке и доставке зерна. Он просто ввёл в поиск слова вроде «кофе», «зерно», «бариста» и открыл первые попавшиеся каналы.
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Что посмотреть:
- количество подписчиков;
- как часто публикуются посты;
- что чаще всего обсуждают.
Совет: не обязательно брать крупные каналы. Иногда полезнее анализировать тех, кто похож с вами по количеству подписчиков.
Шаг 2. Изучить формат и вовлечённость
Дальше предприниматель сравнил, как оформлены посты: фото, тексты, опросы, скидки, юмор. Оказалось, что конкуренты активно используют опросы («Какой сорт кофе вы любите?») — и собирают много ответов.
На что обратить внимание:
- есть ли реакция (комментарии, просмотры, репосты);
- какой стиль — деловой, дружелюбный или смешной;
- какие посты получают больше внимания.
Например, один канал запускал «дегустацию месяца» и просил читателей делиться впечатлениями — идея оказалась вирусной.
Шаг 3. Сделать выводы и применить к себе
После наблюдений предприниматель не стал копировать конкурентов, а сделал лучше. Он начал публиковать полезные советы по завариванию кофе дома, оформил посты в одном стиле и добавил мини-опросы.
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Что получилось:
- увеличилась активность под постами;
- новые подписчики приходили по репостам;
- возникла идея для запуска собственной подписки на зерно.
Анализ в Telegram — это не про сложные схемы. Достаточно потратить пару вечеров, чтобы найти сильные стороны конкурентов, и на их основе — развивать свой канал. Главное — смотреть внимательно, сравнивать и не бояться делать по-своему.
Вот как начать работать с аналитикой:
- Активируйте статистику в настройках канала (500+ подписчиков).
- Проанализируйте топ-3 поста за месяц — определите, что вызвало пики просмотров.
- Подключите Telemetr или TgStat для сегментации аудитории.
- Добавьте UTM-метки во все ссылки, чтобы отслеживать источники трафика.
- Тестируйте гипотезы — например, публикуйте контент в разное время, или используйте разные форматы постов.
Заключение
Владельцы Telegram-каналов, игнорирующие аналитику, теряют до 23% прибыли. Но помните: цифры — не цель, а инструмент.
Главные правила, которых стоит придерживаться предпринимателю:
- сочетайте встроенную аналитику со сторонними сервисами;
- адаптируйте контент под запросы аудитории;
- еженедельно проверяйте динамику метрик.
Ваша аналитика уже содержит подобные инсайты — осталось их правильно применить.
Фото на обложке: Unsplash
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