Антикризисное пособие: как сейчас действовать собственникам малого бизнеса

Александр Афанасьев, совладелец группы компаний «Нескучные финансы», рассказывает, что делать собственникам компаний с доходами, расходами и клиентами, чтобы как можно проще пережить наступающий кризис.
Каждая компания переживает кризис по-разному, поэтому применять рекомендации из этой статьи нужно с умом. Опирайтесь на знания о своей компании и контекст и только потом действуйте. Возможно, какие-то рекомендации вам будет лучше проигнорировать. В любом случае, ответственность за решения несете только вы.
В антикризисном пособии много рекомендаций, но вам не внедрять их в одиночку. Определите зоны ответственности вместе с командой и действуйте сообща.
Не паниковать
Бизнес начинается с лидера: он подает пример руководителям и рядовым сотрудникам. Все члены команды смотрят, как он себя проявляет: ходит поникший или спокойный? Растерян или собран и готов действовать?
От настоя лидера зависит и настрой команды, поэтому важно совладать с собой и признать: это всё когда-то закончится. А потом направить энергию в нужное русло.
Энергия лидера в кризис должна быть направлена на то, что можно контролировать и изменить. Не нужно фокусировать внимание команды на тех событиях, на которые ни собственник, ни команда, ни клиенты повлиять не могут.
Помните, что вы несете ответственность за команду, и будьте максимально включенными и сфокусированными на действиях.
Подключить фонды
Фонды — это копилки бизнеса на разные цели. Когда все идет благополучно, компания откладывает туда процент от прибыли.
Но теперь пора разбить эти копилки:
- деньги из фонда развития вложить в маркетинг и поиск новых возможностей;
- активировать резервный фонд в случае падения доходов.
Например, наш резервный фонд позволит нам платить зарплаты 2-4 месяца, если кризис сильно ударит по доходам. Пока ничего не произошло, но если вдруг — точно будет спокойнее.
Из фонда развития мы уже взяли деньги и добавили 20% на усиление маркетинга. Мы так сделали, потому что привлечение одного клиента уже стало обходиться компании доорже.
Фонды — главный урок пандемии. Если после локдауна компания откладывала деньги в фонды, то сейчас переживет кризис легче. Если в бизнесе не сформированы фонды, очень советуем не ждать проблем и завести сейчас.
Погрузиться в операционку
Мы называем такой режим ручным управлением. Даже если раньше все дивизионы бизнеса прекрасно работали без вас, а проверка проводилась раз в пару недель, то теперь ситуация меняется стремительно.
Ручное управление — это ежедневный контакт с руководителями, проверка всех цифр и метрик, постоянные встречи для координации действий.
Помнить три правила для оптимизации расходов
Наверняка есть 10-20% расходов,от которых компания может отказаться. В кризис оделать это нужно рационально.
Можно пользоваться тремя правилами:
- Сокращение расходов не должно ронять качество.
- Компания действует как единое целое. Сокращение расходов тянет за собой целую цепочку изменений. Например, сокращение затрат на HR-департамент может вызвать проблемы с производством.
- Расходы — это инвестиции в доходы и их рост. Если конкретный расход влияет на доход, его нельзя урезать. А если не влияет — можно.
Нужно оценивать каждую строчку расходов и спрашивать себя: расход эффективен? Актуален? Он влияет на компанию глобально? Если сомневаетесь в ответах, советуйтесь с финменеджером или финдиректором.
Легче всего урезать сервисы и подписки. Там часто скрывается что-то, чем компания не пользуется. Плюс некоторые сервисы можно заменить бесплатными аналогами. Один наш клиент — стоматология — пересмотрел список сервисов и подписок, а потом сэкономил на них 500 000 рублей. Просто отписался от ненужного.
Можно попробовать перевести постоянные расходы в переменные. Может не сработать, но как вариант — платить сотрудникам процент от выручки вместо оклада.
Сконцентрироваться на доходах
В кризис важно не допускать убытков, а для этого нужно сфокусироваться на доходах. Доходы будут падать у большинства компаний, но можно попробовать это падение остановить или замедлить. Фокус внимания должен быть направлен на продукты компании и ее клиентов. Вот что можно сделать.
1. Подумать, какой новый продукт может быть востребован прямо сейчас
Иногда ситуация меняется так, что старый продукт перестает быть релевантным. Например, раньше мы предлагали в основном построение информационных систем, транслировали, что работаем над ростом компаний. Но сейчас многим предпринимателям важнее не это, а стабильность — хочется просто удержаться на нынешнем уровне. Мы быстро сориентировались и подготовили антикризисный пакет услуг.
Если хотите понять, какой продукт нужен клиентам, ответьте себе на вопросы:
- о чём клиенты говорят?
- что думают?
- какие сейчас пытаются решить проблемы?
- какой продукт им поможет?
- кто сейчас ваш клиент?
Последний вопрос важен, потому что портрет клиента может измениться. Например, мы обычно работаем с компаниями с выручкой от 3 млн рублей в месяц. Но сейчас мы можем помочь и компаниям с меньшими оборотами, — в этом наша точка роста.
Чтобы понять, что сейчас важно вашим потенциальным клиентам, чаще общайтесь с отделом продаж. Там каждый день общаются с клиентами и знают их запросы, могут подсказать, какой взять оффер или какой у клиентов барьер.
2. Поработать с постоянными клиентами
Держите контакт с постоянными клиентами, узнавайте, как идут их дела, как себя чувствует бизнес, можете ли вы чем-то помочь. Займите проактивную позицию: не ждите, когда клиенты отвалятся, а приходите к ним с вопросами и предложениями.
Помните: кризис закончится, а клиенты останутся — и это намного важнее. Поэтому, если у компании есть резервы, дайте отсрочку или скидку. Только не массово, а по запросу.
Если резервов нет, не пытайтесь помочь клиентам в ущерб своей компании.
Спрогнозировать худший вариант на финмодели
Финмодель — это оцифрованный бизнес. Таблица отображает, как меняется выручка и прибыль при изменении прочих показателей. Вот как выглядит финмодель:
Нужно проиграть худший сценарий:
- найти критичные метрики;
- разобраться, как они изменят прибыль;
- понять, на что можно повлиять.
Финмодель покажет, какой будет прибыль при самом худшем варианте развития событий. Так вы сможете планировать действия, искать возможности и рычаги, на которые можно надавить для улучшения ситуации. Предсказуемость — даже если предсказано плохое — дает ощущение спокойствия.
Еще в финмодели можно пересмотреть стратегию. Если в январе вы планировали масштабирование, расширение штата и покупку основных средств — сейчас это вряд ли актуально. Актуально — остаться на текущих позициях.
Взять деньги под контроль
Деньги в кризис — ключевой ресурс, который нужно держать под контролем. Если не следить за деньгами и не проверять их количество, можно попасть в кассовый разрыв и остаться совсем без денег. Поэтому делаем следующие шаги.
1. Контролируем каждый рубль
В этом поможет платежный календарь. Он показывает, сколько, кому и когда должна компания и наоборот:
После внедрения платежного календаря его нужно отслеживать каждый день: смотреть, кому нужно платить сейчас, а кто может подождать. В кризис не нужно опираться на плановый бюджет. Лучше вдумчиво поработать с платежным календарем и понять: какие платежи можно сдвинуть «на попозже».
2. Собираем дебиторку
В кризис нужно запустить сбор дебиторки, потому что есть вероятность массовых банкротств. Напоминать клиентам о дебиторке нужно аккуратно: не бежать с криками «Верните деньги!», а действовать по ситуации.
План такой:
- напишите список должников, чтобы было видно, кто, сколько и за что должен компании;
- позвоните и узнайте, может ли клиент оплатить сейчас;
- напомните о себе письмом;
- напоминайте регулярно;
- обратитесь в суд, если нет результата.
Пока вы собираете старую дебиторку, нужно не допускать создания новой. Например, перейти на работу по частичной предоплате, отказывать в отсрочках.
3. Договариваемся с поставщиками и партнерами
Договариваться нужно о скидках и отсрочках. Конечно, согласятся не все: ваши контрагенты тоже не хотят рисковать и, может быть, идут по этим же советам из пособия. Но даже если 3 из 10 согласятся, вы выиграете для бизнеса время.
4. Общаемся с банком
Можно попросить у банка отсрочку по выплате тела кредита или каникулы. Если у банка есть такая возможность, конечно.
5. Распродаем неликвид
Деньги у компании лежат не только на счетах. Часть денег заморожена в запасах — сырье и материалах на складах. Кризис — самое время эти деньги разморозить.
Избавляться от неликвида тоже нужно с умом: для начала советуем провести ABC- и XYZ-анализы. Первый показывает, какие товары приносят больше всего прибыли:
XYZ-анализ показывает, какие товары покупают часто и регулярно, а какие — редко и от случая к случаю:
Если объединить результаты анализов, станет понятно, на каких товарах стоит сконцентрироваться, а от каких — отказаться.
От групп товаров CZ, BZ, YC нужно избавиться: продать даже по себестоимости или дешевле. В кризис нормально продавать товары ниже себестоимости, потому что необходимо высвободить деньги. Да, их будет меньше, но они будут. Пока деньги заморожены в неликвиде, они вообще не приносят пользы компании.
От ненужных активов тоже стоит избавиться. Проанализируйте все, что стоит без дела: мебель, технику, оборудование. Если актив не работает на генерацию выручки, его лучше продать.
Продавать в кризис сложно, но возможно, если дать скидку. Так найдутся люди и компании, которые готовы покупать по сниженной цене.
6. Вспоминаем про бартер
Попробуйте платить контрагентам не деньгами, а товарами или услугами, если они согласятся.
7. Внедряем систему фондом и счетов
Фонды помогают компании копить на разные цели. Каждый фонд — это отдельный счет в банке, на который компания переводит заранее определенный процент от прибыли. Главное: если вы определили, какой процент нужно переводить в фонд, этого правила нужно придерживаться.
Система счетов — это защита компании от «импульсивных покупок». Она показывает, сколько денег и на какие цели может потратить компания. Для наглядности:
|Без системы счетов
|С системой счетов
|Состояние счета: 10 043 900 ₽
|Состояние счетов Главный: 1 800 000 ₽ Налоги: 822 900 ₽ Резервы: 3 651 000 ₽ Поставщики: 1 900 000 ₽ Дивиденды: 630 000 ₽ Авансы клиентов: 1 240 000 ₽
Колонка справа понятнее: у всех счетов есть назначение, сразу ясно, может ли компания позволить себе ту или иную покупку или деньги уже зарезервированы. В левой колонке такой четкости нет: просто видно, что денег много — значит, можно тратить.
8. Не берем новые обязательства
Поставьте на паузу в 2-3 месяца все договоренности по потенциальным обязательствам. Например, если вы планировали расширение штата, выдачу займов, закуп — отложите эти задачи на некоторое время.
Не набирайте новых обязательств по инерции — потом можете не потянуть. Например, мы хотели привлечь больше партнеров — финансовых директоров, и уже были на низком старте. Сейчас процесс поставим на паузу, потому что пока не понимаем, будет ли спрос на их работу. Неразумно по инерции подключать партнеров и платить им, если клиентов нет.
9. Сокращаем дивиденды
Кризис — не самое удачное время снимать сливки с бизнеса. Лучше провести оптимизацию личных расходов и большую часть прибыли оставлять в компании.
Действовать в условиях изменений
Для предпринимателей изменения — вариант нормы. Быть предпринимателем — значит уметь находить в изменениях возможности и использовать их.
Вот возможности, которые увидели в кризисе мы:
- рынок труда будет больше хороших специалистов по адекватной цене;
- что-то нужное компании можно купить с хорошей скидкой, если есть свободные деньги;
- хороший шанс сбросить с компании груз лишнего и ненужного.
Новые возможности легче находить, общаясь с единомышленниками — другими предпринимателями. Вступайте в бизнес-клубы, сообщества и объединяйте усилия.
Помните: всё когда-то закончится.
Фото на обложке: Shutterstock / Iren Moroz
Иллюстрации предоставлены автором.
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