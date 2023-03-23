В Аргентину без розовых очков: к чему готовиться на самом деле, чтобы вести там бизнес

Страна преподнесла Евгении свои правила — высокую инфляцию, особый режим работы аргентинцев, но при этом небольшую конкуренцию и простоту выхода на местный рынок. О других особенностях жизни в стране она рассказала в материале.

«В Аргентину я поехала на зимовку — однако вместо трех месяцев получилось остаться на шесть, а отдых в теплой стране перерос в масштабирование проекта», — рассказывает Евгения Трубина, фаундер стартапа LLC Facematic.

Климат и ресурсы

Сейчас в международных стартапах и бизнес-комьюнити часто можно услышать мнение, что деньги и время восполнимы. А вот энергия и внимание — это самый ценный и одновременно ограниченный ресурс.

Думаю, что большинство из нас более энергичны в солнечное время года. В Аргентине большую часть времени светит солнце, а по температуре примерно от 20°C зимой и 45°C летом.

Плюс к этому здесь очень маленькие расстояния. То есть ту часть сил, которая в мегаполисе уходит на дорогу, можно трансформировать во что-то более интересное и полезное.

Дешевая жизнь и легкий малый бизнес

В Аргентине гораздо дешевле арендовать жилье, офис или коворкинг.

По моим расчетам, в среднем бюджет на семью из трех человек составит около $2 тыс. в месяц:

$550 евродвушка (аренда) в хорошем районе вроде Palermo;

питаться вдвоем в ресторанах $1 тыс. в месяц или $850 в месяц за продукты в магазинах;

такси в среднем 200 рублей за поездку.

Вопрос открытия бизнеса в этой стране решается тоже достаточно легко и быстро — достаточно официально зарегистрировать компанию и вовремя платить налоги.

Сейчас здесь много свободных ниш и очень низкий уровень сервиса практически во всех сферах — поэтому когда те же русские открывают в Аргентине свои салоны красоты, к ним идут с удовольствием.

Хотите попробовать основать бизнес здесь? Делимся 10 самыми активными венчурными инвесторами в Латинской Америке, чтобы все точно получилось

Все знают, что русские делают маникюр, педикюр, процедуры для волос и эпиляции отличного качества. Запись в таких салонах на три месяца вперед.

Хуже развивается ресторанный бизнес — конкуренция здесь большая, потому что много итальянцев, которые уже заняли рынок.

В целом уровень развития бизнеса в Латинской Америке можно сравнить с Россией в нулевые.

Поэтому нам очень просто здесь сориентироваться, так как это уже понятный и пройденный этап.

К тому же сейчас президент страны старается сделать все, чтобы привлекать иностранных инвесторов:

снимает ограничительные меры;

упрощает процесс регистрации.

В Аргентине можно зарегистрировать три вида деятельности:

Филиал компании (как правило, для крупных бизнесов); Корпорацию; Общество с ограниченной ответственностью.

Читайте по теме: Куда пойти, если вы хотите запустить бизнес в Латинской Америке

Чтобы зарегистрировать компанию, нужно:

внести на счет в местном банке полтора миллиона песо;

заплатить сбор около 5 тыс. в местной валюте, если вы регистрируетесь в столице. Если будете оформляться в другом регионе, то прибавляйте к этому 1% (гербовый сбор).

Поэтапно процесс регистрации происходит следующим образом:

Легализуетесь в Аргентине (на любом основании, самый простой — родить ребенка на территории страны и получить паспорта в течение двух лет или податься по рантье, официально сдав в аренду квартиру дороже $200 в РФ). Придумываете название компании и подаете его на сверку в реестр компаний Аргентины. Срок проверки занимает 1-3 дня в зависимости от работы PRC, можно сделать онлайн здесь. Cоздаете и регистрируете устав, как и у нас в ООО (нотариально можно не заверять, это необязательно). Можно сделать здесь. Публикуете уведомление об официальной регистрации компании тут.

Через 9-14 дней присваивается налоговый и регистрационный номера, после этого уже можно работать. Главное вовремя платить налоги.

Легко легализоваться

Аргентина достаточно лояльная страна к тем, кто хочет задержаться в ней подольше.

Самый простой способ — легализация по категории раньте. Подробно список документов приложен на сайте миграционной службы.

Читайте также: Жизнь и работа в Аргентине глазами русской: «На семейных праздниках нужно перецеловать 60 человек»

В дополнение к стандартному набору документов нужно будет предоставить подтверждение регулярного ежемесячного дохода — около $2 тыс. Здесь вполне подойдет договор аренды квартиры, например. Главное, чтобы это был пассивный доход, который вы сможете подтвердить.

Документы подаются онлайн через систему Radex. Нужно зайти на сайт и загрузить сканы нотариально заверенных бумаг.

Официально срок рассмотрения составляет около трех месяцев, но на практике все происходит гораздо быстрее — одна-две недели.

В течение этого времени сотрудники службы рассматривают документы и затем уже приглашают вас лично с оригиналами. После получения статуса раньте его нужно будет подтверждать каждый год.

Наиболее распространенные случаи легализации, помимо раньте, — рождение ребенка на территории страны или официальное заключение брака с аргентинцем.

Особенности экономики и законодательства

Один из главных минусов Латинской Америки — это слаборазвитая экономика и очень высокий уровень инфляции. За пять месяцев, что я здесь живу, такси подорожало в четыре раза.

Второй момент — в Аргентине нет импорта. Так происходит потому, что международные компании не горят желанием открывать здесь свои офисы. Причина опять же в высоком уровне инфляции.

Плюс по законодательству здесь очень сложно уволить нанятого сотрудника — Трудовой Кодекс в этой стране больше на стороне сотрудника, а не работодателя.

По закону о Трудовом договоре, работодатель и наемный работник могут расторгнуть трудовой договор по таким причинам:

По взаимному согласию сторон.

По причине ухода сотрудника на пенсию.

Увольнение работника по определенной причине или без таковой с выплатой со стороны работодателя до 50 ежемесячных зарплат.

По причине смерти работника или в результате его нетрудоспособности.

Увольнение по собственному желанию сотрудника.

Расторжение договора в результате банкротства работодателя.

Расторжение контракта вследствие окончания срока трудового договора между сторонами.

Отсутствие бизнес-комьюнити

Если не брать в расчет русских, которые приспособились открывать здесь многоточки, комьюнити международного уровня в Аргентине нет.

Поэтому даже самая отличная и гениальная идея в сфере ИТ, к примеру, в этой стране своего развития не получит.

Вряд ли вы найдете здесь какую-то адекватную поддержку, зато столкнетесь с полным непониманием индустрии.

Но при этом правительство старается поддерживать и очень положительно относится к инвесторам в области программного обеспечения; еще они стараются развивать сферу биотоплива.

А еще Аргентина запустила государственную программу поддержки криптостартапов

Так что надежды, что в скором времени в этом плане все улучшится, все же есть.

Вечная маньяна

Это страна, где все любят отдыхать.

К примеру, все малые бизнесы здесь закрыты на рождественские праздники с 20 декабря до 1 февраля. В этот период что-то купить или куда-то попасть абсолютно нереально. Включая аптеки и медучреждения. Такая вот особенность. Даже в будние дни они работают около 4-5 часов, не больше.

Второй момент с местными сотрудниками — очень сложно о чем-то договариваться. К примеру, моя домработница должна выполнять свою работу в 10 утра во вторник, но вместо этого она может прийти в четверг в 5 вечера. И это для них норма.

При этом несмотря на такую расслабленность, все вопросы, касающиеся ведения бизнеса и легализации, оформляются через миграционную службу.

Все совершается только официально, никаких обходных путей или же возможностей ускорить этот процесс за деньги или «по связям» не предполагается.

Качество жизни

Если вы до этого вели бизнес в Москве и привыкли к определенному ритму и качеству жизни, здесь вам придется сложновато. Жизнь в мегаполисе приучает к возможности за определенные деньги получить практически любую услугу быстро и качественно. Здесь это порой абсолютно непредсказуемый процесс.

Больше о бизнесе в Латинской Америке читайте в подборке статей от RB.RU

Даже если вы придете в ресторан, закажете там какую-то еду, и она вам понравится, не факт, что в следующий раз, заказав то же самое, вы получите аналогичное блюдо. Это может быть что-то абсолютно другое, с отличающимся вкусом и составом продуктов.

И так практически во всем.

Подведем итоги

Кратко перечислю очевидные плюсы и минусы проживания в Аргентине:

Плюсы

Климат (много энергии для фаундера: можно работать без выгораний). Дешевая жизнь (аренда офиса или коворкинга недорогая + экономия на жизни собственной и семьи). Легко открыть компанию. Легко законно жить на территории страны. Много свободных ниш.

Минусы

Плохая экономика. Нет импорта. Нет бизнес-комьюнити международного уровня. Вечная маньяна (надолго закрываются на праздники, необязательные). Нет качества жизни, к которому привыкли жители мегаполисов уровня Москвы.

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney