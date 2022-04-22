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Аргентина запустила государственную программу поддержки криптостартапов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти Аргентины начали поддерживать криптостартапы на государственном уровне. Их становится в стране все больше, как и растет популярность цифровых валют на фоне высокой инфляции.

Аргентина запустила государственную программу поддержки криптостартапов

Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) создала так называемый «инновационный центр», который будет работать как регулирующий и консультационный хаб для стартапов в сфере криптовалют. Об этом пишет Blockworks.

Хаб будет связующим центром между частным криптобизнесом и государственными регулирующими органами. Стартапы из областей финтеха и криптовалюты смогут получить в нем ответы на юридические и нормативные вопросы.

Финансовый регулятор Аргентины отметил, что в задачи центра будет входить сокращение времени выхода на рынок инновационных услуг и обеспечение соблюдение нормативно-правовой государственной базы.

На фоне высокой инфляции в Аргентине растет количество криптобирж. В настоящее время предприятия могут выплачивать сотрудникам до 20% зарплаты в криптовалюте.

Сальвадор – сосед Аргентины по континенту – в сентябре 2021 года начал использовать биткоины как платежное средство. Однако в первые месяцы после признания биткоина формат расчета в нем не обрел особой популярности.

Фото на обложке: LiAndStudio / Shutterstock

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