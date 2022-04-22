Аргентина запустила государственную программу поддержки криптостартапов

Власти Аргентины начали поддерживать криптостартапы на государственном уровне. Их становится в стране все больше, как и растет популярность цифровых валют на фоне высокой инфляции.

Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) создала так называемый «инновационный центр», который будет работать как регулирующий и консультационный хаб для стартапов в сфере криптовалют. Об этом пишет Blockworks.

Хаб будет связующим центром между частным криптобизнесом и государственными регулирующими органами. Стартапы из областей финтеха и криптовалюты смогут получить в нем ответы на юридические и нормативные вопросы.

Финансовый регулятор Аргентины отметил, что в задачи центра будет входить сокращение времени выхода на рынок инновационных услуг и обеспечение соблюдение нормативно-правовой государственной базы.

На фоне высокой инфляции в Аргентине растет количество криптобирж. В настоящее время предприятия могут выплачивать сотрудникам до 20% зарплаты в криптовалюте.

Сальвадор – сосед Аргентины по континенту – в сентябре 2021 года начал использовать биткоины как платежное средство. Однако в первые месяцы после признания биткоина формат расчета в нем не обрел особой популярности.

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