Как отмечают 8 марта в разных странах

О традициях других стран, связанных с 8 марта — читайте в материале.

8 марта — национальный праздник в России с 1918 года. Изначально Международный женский день имел политическое значение, но теперь ассоциируется скорее с приходом весны и обязательным букетом цветов.

История Международного женского дня

В феврале 1909 года в США отметили Национальный женский день. Его провели в ответ на масштабную забастовку работниц швейной промышленности в Нью-Йорке, которые выступали за повышение заработной платы, сокращение рабочих часов, улучшение условий труда и получение избирательного права.

Вскоре традиция появилась и в других странах. В 1910 году на международной женской конференции в Дании немецкая социалистка Клара Цеткин предложила сделать праздник постоянным. После этого его приняли в европейских странах.

Впервые Международный женский день отмечали в 1911 году, но с датой — 8 марта — определились только во время Первой мировой войны. С 1975 года праздник отмечают государства-члены ООН. Ежегодно организация выбирает тему праздника, чтобы сосредоточить внимание на конкретном вопросе.

Международный женский день в мире

Праздник является официальным не везде, но отмечается во многих странах.

Италия

8 марта женщинам традиционно дарят букеты из желтых мимоз — это символ Международного женского дня в стране. Такие букеты женщины получают не только от мужчин, но и от других женщин в знак женской солидарности. Желтый цвет появляется и на столе: в честь праздника пасту, торты или другие блюда украшают кукурузой или желтой посыпкой.

Румыния

В Румынии Международный женский день празднуют так же, как День матери. Открытки и цветы дарят матерям, бабушкам и подругам, у которых есть дети.

США

Международный женский день не является официальным праздником в стране. Тем не менее в марте проводят Месяц женской истории, чтобы привлечь внимание к достижениям женщин как в прошлом, так и в настоящем. 8 марта в крупных городах проходят митинги, конференции и деловые мероприятия, посвященные обсуждениям и передовым идеям по этой теме.

Китай

7 марта в Китае отмечают День девочек, хотя с 1949 года страна признает Международный женский день. 8 марта работодатели могут предоставить сокращенный рабочий день своим сотрудницам (но это не обязательно), а мужчины дарят подарки знакомым женщинам.

Австралия

Австралийцы празднуют Международный женский день на протяжении десятилетий, хотя марши получили особенно широкое распространение с начала 1970-х годов. В этот день по всей стране проходит множество панельных дискуссий, завтраков и мероприятий. В них участвуют выдающиеся женщины в своих областях, которые призывают к большему представительству, равенству и разнообразию во всех сферах.

Испания

8 марта 2018 года в Испании состоялась всеобщая забастовка, в которой за сутки поучаствовали более 5 млн человек. С тех пор в этот день жители страны продолжают выходить на улицы. И хотя массовая забастовка не всегда является центральным элементом Международного женского дня, испанский народ стремится уделять больше внимания правам женского пола.

Великобритания

В Лондоне в течение трех дней, в том числе на Международный женский день, проводят фестиваль Women of the World («Женщины мира»). Там собираются спикеры, активисты и артисты, чтобы совместными усилиями решать проблемы, с которыми сталкиваются женщины во всем мире.

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Традиция зародилась в Великобритании, но теперь такие фестивали проходят и в других странах.

Чили

8 марта в нескольких городах страны, в том числе в столице Сантьяго, проходят марши. Участники надевают зеленые платки, символизирующие поддержку сексуальных и репродуктивных прав.

Аргентина

В Аргентине Международный женский день отмечают с 1900-х годов. В этот день принято дарить подарки знакомым женщинам. Однако в последние годы обычным явлением стали протесты: граждане все чаще выходят на улицы, выступая против насилия и разницы в оплате труда, а также призывая к равному представительству в сфере искусства и другим социальным изменениям.

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