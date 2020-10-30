Самые привлекательные для инвесторов страны Латинской Америки

Сейчас основные проблемы удалось решить, и Латинская Америка наверстывает упущенные возможности. Эти четыре страны стали особенно привлекательны для инвесторов.

Чили

Еще с 1970-х гг. страна активно привлекала иностранные инвестиции. Инвесторы-нерезиденты могут воспользоваться Декрет-законом 600, который устанавливает для них те же правила, что и для местных инвесторов, и дает множество преимуществ. Например, самая высокая ставка корпоративного налога в Чили составляет 27%.

Торговое соглашение 2004 года между странами установило чилийские тарифы в размере всего 6% почти на каждый товарный продукт. За первый год действия соглашения импорт увеличился на 30%, что побудило Чили подписать последующие торговые соглашения с Канадой, Мексикой, Китаем, Японией, Европейским Союзом, Южной Кореей, Брунеем, Новой Зеландией и Сингапуром. Сейчас Чили — одна из стран Латинской Америки, наиболее активно реализующих двусторонние торговые соглашения.

Колумбия

Крупнейший торговый партнер Колумбии — США, на долю которых приходится большая часть экспорта и импорта страны. В 2017 г. экспорт из Колумбии в Штаты составил $19,6 млрд.

Несмотря на отсутствие технологически развитой экономики, Колумбия может извлечь выгоду из спроса на сырьевые товары. Она входит в топ-20 экспортеров нефти в мире, а в 2019 году она экспортировала примерно 616 баррелей сырой нефти в день.

В Колумбии продолжается программа либерализации торговли, которая включает снижение налогов на прибыль корпораций. Сейчас этот налог равен 30%. Новое налоговое законодательство, принятое в декабре 2018 года и вступившее в силу 1 января 2019 года, предлагает налоговые льготы для стимулирования инвестиций, экономического роста и занятости (в дополнение к снижению ставки корпоративного налога с 33% до 30%).

Перу

По данным Всемирного банка, Перу может справиться с нищетой даже быстрее, чем считалось возможным раньше. Еще десять лет назад под определение бедных подходили три из пяти перуанцев. С 2005 по 2013 гг. уровень бедности (процент населения, живущего на $5,50 в день) упал с 52,2% до 26,1%. Таким образом, бедными перестали быть 6,4 млн человек.

В 2006 году США и Перу заключили Соглашение о развитии торговли. Пошлины на 80% промышленного экспорта в Перу были отменены, а налог на прочие товары планировалось поэтапно отменить до 2016 года. Также были снижены тарифы на экспорт сельскохозяйственной продукции.

В отличие от Колумбии и Чили, основным торговым партнером Перу является Китай. США находятся на втором месте с незначительным отставанием. Президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо сохраняет независимость от политических партий, продвигает реформы против коррупции в законодательной и судебной ветвях власти, а также обещает не баллотироваться в президенты в 2021 году, когда закончится его срок.

Однако экономика страны серьезно пострадала от последствий пандемии. Сохраняющиеся неравенство, перенаселенность и преимущественно неформальная экономика привели к падению ВВП страны на 30%.

Мексика

Мексика подписала самую известную торговую сделку последних лет — Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), которое также распространяется на Канаду и США. Спустя 25 лет это они входят в состав самого большого торгового блока в мире.

На Соединенные Штаты приходится около 46,59% мексиканского импорта и 76,49% экспорта. С момента заключения NAFTA объем торговли между США и Мексикой вырос более чем в четыре раза. При этом непропорционально большая часть операций приходится на денежные переводы. Экспаты, отправляющие деньги через Western Union, не могут обеспечить устойчивую и сильную экономику. Однако похоже, что страна уже справилась с последствиями рецессии 2009 года, когда экономика Мексики потеряла 6%.

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