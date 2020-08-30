Где найти капитал для венчурного фонда

Альда Леу Деннис привлекает средства в венчурные фонды более двенадцати лет. За это время она успела поработать с различными LP и принимала активное участие в формировании капиталов последних четырех проектов Initialized. Вот несколько советов для тех, кто хочет перенять ее опыт.

С чего начать

Самый простой способ войти в эту индустрию — собрать небольшую сумму денег и начать выписывать чеки. Я бы посоветовала поместить их в объединенную юридическую структуру, даже если размер капитала составляет всего $50 тысяч. Попробуйте себя в роли бизнес-ангела — начните с чеков на $5 тысяч. Это обеспечит защиту от ответственности и будет способствовать созданию бренда вашей компании.

Если вы стремитесь к росту, при сотрудничестве с каждым фондом нужно: 1) выстраивать отношения с институциональными инвесторами, 2) демонстрировать послужной список и 3) создавать отличную репутацию среди основателей и других венчурных капиталистов. Про отношения с LP я подробно расскажу ниже, но в целом лучше начать встречаться с ними как можно раньше и делать это регулярно.

Что касается послужного списка, старайтесь действовать так, чтобы в вашем портфеле было несколько успешных, хорошо известных компаний, вложения большой мощности и многообещающие проекты (например, примеры эксклюзивных сделок, когда последующие раунды закрывали ведущие фирмы). Институциональные инвесторы, среди которых могут быть университетские или государственные фонды, относятся к репутации очень внимательно и могут совершать десятки звонков для ее проверки. Лучше, чтобы спрашивая о вас, они слышали комментарии типа: «Это инвестор №1 или № 2 в нашей таблице капитализации» или «Мы всегда соглашаемся на их предложения».

Различные типы LP

Если вы хотите собрать крупный фонд, вам потребуется множество партнеров с ограниченной ответственностью — от друзей и членов семьи до пенсионных фондов. Позиции в списке распределяются от более мелких инвесторов к более крупным или наоборот в порядке способности влиять на принятие решений. Для создания крупного фонда лучше выделить хотя бы год на сбор средств и привлекать их всеми возможными способами.

Друзья и семья: они уже знают вас, но как правило могут выписывать только небольшие чеки. Обеспеченные люди: вы можете привлекать аккредитованных инвесторов (то есть тех, кто зарабатывает более $200 тысяч в год в течение последних двух лет). Это могут быть как успешные венчурные инвесторы, так и люди других профессий с высоким уровнем дохода (например, стоматологи или врачи). Управляющие семейным капиталом: обеспеченные люди иногда нанимают команду профессионалов для управления своими инвестициями (так называемый семейный офис). По уровню осмотрительности и финансового консерватизма они могут быть сравнимы с институциональными инвесторами. Управляющие капиталом: менеджеры, ведущие дела клиентов из пункта 2. Обращайте особое внимание на тех, кто имеет право распоряжаться активами своих клиентов или создал единый пул для инвестирования. Фонды фондов: фонды, которые инвестируют в другие фонды. Они стараются работать с наиболее успешными менеджерами с отличной репутацией. Попасть в их число непросто, поэтому у некоторых подобных организаций есть программы для начинающих — например Alpha Manager в Top Tier, а также Trusted Insight или Horsley Bridge. Фонды управления целевым капиталом обычно относятся к университетам или другим организациям и действуют довольно консервативно. Они вряд ли сделают вложение, если у менеджера нет отличной репутации в другом крупном фонде — вместо этого они предпочтут понаблюдать за его работой какое-то время. Зато они довольно последовательны и готовы взять на себя обязательства по двум или трем фондам при инвестировании. Суверенные фонды благосостояния принадлежат правительству и активно инвестируют во все категории активов. Если они работают с фондами, возможно, они также готовы рассмотреть прямые вложения, чтобы получить доступ к вашему потоку прямых сделок на более поздней стадии. Обратите внимание, что у этих организаций есть особые требования, связанные с налогами, правилами Комитета по иностранным инвестициям и другими нормативными актами. Пенсионные фонды: у этих организаций также довольно высокие нормативные и юридические требования. Например, если вложения такого инвестора составят более 25% капитала фонда, этот фонд также будет считаться пенсионным. Кроме того, у них есть ограничения по типу инвестиций (среди которых запрет на вложения в компании, связанные с алкоголем или табаком). Если пенсионный фонд находится в США и является публичными, его вложение может привести к раскрытию доходов вашего фонда, а сотрудникам могут запретить делать взносы в пользу избирательной кампании. Однако такие организации часто управляют десятками, если не сотнями миллиардов, и делают крупные инвестиции: их минимальный размер может составлять $50 млн и более.

Ваша цель — создать стабильную базу LP, понимающих, что для получения прибыли нужно несколько лет. Один закрытый фонд с превышением лимита подписки позволит более разборчиво выбирать партнеров по инвестициям и диктовать свои условия.

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Главные ошибки начинающих

Нетворкинг и активность — это еще не все. Пятьдесят тысяч подписчиков в Твиттере, долговременное партнерство с крупной фирмой или позиция соучредителя в компании, ставшей единорогом — это отлично, но пока у вас нет капитала, у вас нет фонда.

Не игнорируйте скучные вещи. Помните о сроках, построении портфеля, последующих инвестициях, ведении учета. Уследить за капиталом меньшего размера гораздо проще. Initialized начинался как фонд на $7 млн — нет ничего плохого в том, чтобы начинать с малого. Нанимайте сотрудников, которые будут работать с институциональными LP — например, финансового или операционного директора. Найдите авторитетного аудитора, администратора и юрисконсульта. Стандартизируйте некоторые процессы — например, составьте правила оценки компаний или руководство по соблюдению требований инвестиционного законодательства.

Выстраивайте отношения с LP. Не думайте, что вы можете встретить кого-то и сразу получить финансирование. Некоторые семейные офисы предпочитают какое-то время делать совместные инвестиции, прежде чем вкладывать средства в фонд. Фонды управления целевым капиталом, суверенные фонды благосостояния или пенсионные фонды могут принимать решение о сотрудничестве в течение года и дольше. Делитесь информацией и сохраняйте открытость, но не забывайте о том, что для достижения результата может потребоваться множество усилий и большое количество встреч.

Не вступайте в отношения для удобства. Иногда я шучу, что быстрый способ собрать фонд — это начать отношения с сыном или дочерью миллиардера. Но такие решения могут негативно влиять на восприятие фонда.

Все, что вы делаете, отражается на вашей репутации. Действуйте честно, чтобы заложить основы для надежной организации.

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